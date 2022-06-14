養生音樂是什麼？這類音樂能增進你的健康嗎？

音樂能增進你的健康嗎
指導
音樂藥 (沒錯，就是字面上的意思) 是一個專門且富發展性的類別，而你也許能靠這種方式由內而外感到更健康。
我們都知道莫札特和貝多芬是音樂天才，但誰能料到他們歷史悠久的名作會成為養生音樂的風潮，而且發展飛快呢？
根據英國音療學院創辦人 Lyz Cooper 所述，簡單地說，「養生音樂」在學術界裡即著名的音樂藥，任何在聆聽時會讓你覺得舒服的音樂都可以歸類為養生音樂。複雜地說，養生音樂包含 Cooper 稱為「聲音維他命」的成分，因為這能為你的大腦和身體提供「營養」。
她表示：「聲音維他命是指融入一首曲子的細微屬性，例如低音和慢速，而這些屬性已證實具有特定的神經效應。」這些效應可以讓你感到更平靜、更滿足，隨著時間也會帶來生理上的好處 (稍後將進一步說明)。
「聲音維他命是指融入一首曲子的細微屬性，例如低音和慢速，而這些屬性已證實具有特定的神經效應。」
Lyz Cooper
英國音療學院創辦人
Cooper 與主流預測機構都預測音樂藥已瀕臨「失控」。許多音樂串流與冥想應用程式不是收錄了眾多這樣的歌曲，就是已有相關規劃，而且據說有新的科技平台正準備用人工智慧提供個人專屬的治療曲調。這一切都情有可原：Cooper 說，世界經過這一年的局勢變化，像這樣在家裡用低廉或免費的方式放鬆和修復，需求已經大勝以往。
音樂如何融化你的心……還有肌肉
在磁振造影 (MRI) 中，音樂藥已證實可讓大腦的多個部位亮起，尤其是邊緣系統。賓州大學麻醉與重症照護助理教授 Veena Graff 醫學博士表示：「這個大腦情緒中心與大腦的其他部位相連，會影響血壓、心率和呼吸速率，以及情緒狀態。」換句話說，在你聽音樂藥時，大腦會告訴身體是時候冷靜下來了。
所有的音樂都會刺激神經傳導物質，例如多巴胺，以及可增加或降低壓力指標的腦內啡。Graff 解釋：「所以某些歌會讓我們感到懷念、快樂、難過或生氣，或是幫助我們平靜或充滿活力。」當這些壓力指標降低時，Cooper 說：「我們便能進入深沉的放鬆狀態，即所謂的意識變化狀態：在你即將緩緩睡去或醒來時來到這愉快、溫暖而模糊的地帶。」而且不只是當下處在那個空間會感到愉悅，她還補充：「這還可能帶來健康效益，包括正向情緒，以及減輕焦慮、肌肉緊繃和疼痛。」
Graff 表示，一首歌的維他命越多，就越能降低壓力指標和發炎。他在研究中也發現，音樂藥就像冥想一樣，可有效緩和手術前的焦慮。她說，頂級維他命包括每分鐘約 60 至 80 拍的節奏、極少打擊樂器的律動、沒有歌詞，以及聲音裡沒有太多的波動 (因此大概不是你平常聽的獨立樂團，但可能包括古典和瑜伽風格的音樂)。以上各種要素有助大腦和身體從「戰鬥或逃跑反應模式」迅速切換至「休息與消化反應模式」。
Cooper 的文章指出，有些聲音維他命，例如歌曲節拍的逐漸減速，甚至可能對聽音樂者的心率和/或血壓帶來立即的緩和效果。她說：「薩塞克斯大學心智實驗室的測試證實，這可帶來強大的放鬆輔助效果；甚至據說在廣播裡聽到這樣的音樂時，將車停在路旁或許是個好主意。」
兩位專家都指出，我們才剛開始了解音樂藥的強大之處。隨著運動手環等技術越來越先進，研究人員可以在你關掉曲子時測量你的心率和血壓，查明哪些聲音維他命的效果最佳。接下來，他們便能用這些聲音維他命引發特殊的效果，例如睡眠、平靜，或是運動後的肌肉恢復。
學習聽音樂
Graff 表示，養生音樂是經研究證實，由環境、放鬆、古典、緩拍和療癒等次類型音樂組成的音樂類型。在使用你的常用音樂串流平台時，可以搜尋這些類型的音樂嘗試看看，找出可以幫你清空思緒並享受當下的聲音。如果你在尋找特定的舒緩音樂，也可以嘗試以下秘訣：
- 運動後恢復：Cooper 說：「研究顯示低頻的聲音可促進較深層的肌肉放鬆。」可試試 Paua，她認為這對運動後舒緩壓力和緊繃特別有幫助。
- 睡前放鬆：Cooper 建議可尋找時間長、低音的音樂，比較偏「背景音樂」，不要太有「音樂節奏」，不會有太多變化。最好也避開聲音尖銳、高音的歌。有一首不錯的音樂非常適合夜晚聆聽 (由 Cooper 本人創作)：〈Somnus X〉，這首曲子從較廣的背景音樂開始，然後在 10 分鐘內漸漸變微弱。
- 即刻壓力舒緩：如果你選擇結合呼吸法的音樂 (在這種情況下可以有歌詞)，可加倍協助大腦和身體轉換至休息與消化反應模式。Cooper 自創了一種叫作 BB1 的平衡呼吸練習，可以幫助你在 5 分鐘內舒緩焦慮。
快速秘訣：不論你是何時或為何而聽音樂，Cooper 建議「最好戴上耳罩式耳機，因為這樣會讓人有更身歷其境的感覺」。她說明，隨著音樂透過耳機進入你的肌肉骨骼系統時，你可以確確實實地感受到次低頻。
此外，儘管單次「劑量」幾乎就能讓你即刻體驗到音樂藥的效益，但每天聆聽至少五分鐘的音樂，效益將有增無減。Cooper 表示：「我們的研究發現，音樂藥似乎有累加效應。越常聽音樂藥，就像你越常冥想或練習正念一樣，這個過程也會變得更有效。你會熟能生巧、漸入佳境。」就像是：你越熟悉莫札特引導的禪，你就越容易進入禪定狀態。
文字：Caitlin Carlson
插圖：Kezia Gabriella