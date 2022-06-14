養生音樂是什麼？這類音樂能增進你的健康嗎？

在磁振造影 (MRI) 中，音樂藥已證實可讓大腦的多個部位亮起，尤其是邊緣系統。賓州大學麻醉與重症照護助理教授 Veena Graff 醫學博士表示：「這個大腦情緒中心與大腦的其他部位相連，會影響血壓、心率和呼吸速率，以及情緒狀態。」換句話說，在你聽音樂藥時，大腦會告訴身體是時候冷靜下來了。



所有的音樂都會刺激神經傳導物質，例如多巴胺，以及可增加或降低壓力指標的腦內啡。Graff 解釋：「所以某些歌會讓我們感到懷念、快樂、難過或生氣，或是幫助我們平靜或充滿活力。」當這些壓力指標降低時，Cooper 說：「我們便能進入深沉的放鬆狀態，即所謂的意識變化狀態：在你即將緩緩睡去或醒來時來到這愉快、溫暖而模糊的地帶。」而且不只是當下處在那個空間會感到愉悅，她還補充：「這還可能帶來健康效益，包括正向情緒，以及減輕焦慮、肌肉緊繃和疼痛。」



Graff 表示，一首歌的維他命越多，就越能降低壓力指標和發炎。他在研究中也發現，音樂藥就像冥想一樣，可有效緩和手術前的焦慮。她說，頂級維他命包括每分鐘約 60 至 80 拍的節奏、極少打擊樂器的律動、沒有歌詞，以及聲音裡沒有太多的波動 (因此大概不是你平常聽的獨立樂團，但可能包括古典和瑜伽風格的音樂)。以上各種要素有助大腦和身體從「戰鬥或逃跑反應模式」迅速切換至「休息與消化反應模式」。



Cooper 的文章指出，有些聲音維他命，例如歌曲節拍的逐漸減速，甚至可能對聽音樂者的心率和/或血壓帶來立即的緩和效果。她說：「薩塞克斯大學心智實驗室的測試證實，這可帶來強大的放鬆輔助效果；甚至據說在廣播裡聽到這樣的音樂時，將車停在路旁或許是個好主意。」



兩位專家都指出，我們才剛開始了解音樂藥的強大之處。隨著運動手環等技術越來越先進，研究人員可以在你關掉曲子時測量你的心率和血壓，查明哪些聲音維他命的效果最佳。接下來，他們便能用這些聲音維他命引發特殊的效果，例如睡眠、平靜，或是運動後的肌肉恢復。