什麼是急性失眠，要如何解決？

如何找回好睡眠

曾經躺在床上盯著天花板的人都知道，試著強迫自己睡覺的難度，一點都不亞於在睡意來襲時要保持兩眼睜開。而知道自己因為壓力喪失睡眠而導致急性失眠，很可能只會讓人陷入壓力更大的惡性循環。Green 博士表示，往好處看，一旦壓力源解決或消失，例如在繳款期限前處理好、報告很順利地完成，或是小愛犬的狀況好轉，應該就能回復正常的睡眠習慣。



至於在急性失眠的當下，Green 博士認為：「正念的技巧對壓力型或焦慮型失眠很有幫助。」她推薦全身身體掃描 (閉上雙眼，慢慢地從腳趾往上覺察和揭去身體的各種感受) 以及靜心冥想練習 (有許多應用程式可用)。這些都能讓你進入當下，啟動你的副交感神經系統，讓身體好好地休息與消化，也能讓腦海放空，更好入睡。



請特別注意，不要讓自己因為打發失眠夜而重複或養成不良習慣，例如凌晨 2 點滑螢幕查看社群媒體的內容，或是躺在床上用筆電瘋狂追劇。Green 博士指出，經常這麼做會打亂生理時鐘，也就是管理我們睡醒週期的體內時鐘。「這是急性失眠演變成慢性失眠的第一大成因。」



睡不著時，不要去用電子裝置。Peters-Mathews 博士建議：「把床留給睡眠，成為睡眠的專屬空間。」如果躺著 20 到 30 分鐘後還是無法入睡，Green 博士認為：「此時最有效的做法是，下床坐到椅子或沙發上，從事不需要盯著螢幕的靜態活動，像是讀本書或聆聽冥想音樂。」有睡意時再躺回床上。



事實上，除了睡覺以外，其他事最好都別帶到床上做，如果能貫徹這個原則，可能根本就不會有失眠問題。急性失眠畢竟是暫時性的，當然不像慢性失眠那麼糟，但是，沒有失眠的困擾會更好。