冷熱水澡泡出的好效果

結束高強度訓練時，若想立即得到緩解呢？這時可能得將水龍頭轉向另一邊了。看到洛杉磯湖人隊的 LeBron James 和葡萄牙足球員 Cristiano Ronaldo 都發布了自己泡在冰浴中的照片後，你大概也想跟隨他們的腳步。Dalleck 表示，這種方法稱為冷水浸泡，如果你知道等下肌肉會開始痠痛並想緩解疼痛時，這麼做可能會有幫助 (例如，剛撐完中斷一陣子的戰鬥營訓練)。他補充說，做完特定的訓練後，冰浴的效果有可能弊大於利，這是事前要釐清的一點。近期有一份發布在《Journal of Applied Physiology》的小型研究發現，在阻力訓練後進行冰浴，實際上會抑制肌肉生長。



根據一項評論指出，如果確定要選擇冰浴，上上策就是在華氏 52 到 59 度之間浸泡 11 至 15 分鐘。理論上來說就像布洛芬一樣，冷水會防止因運動導致的發炎過程，進而減輕痠痛。有些研究則指出，冷水可以減輕運動後最多四天的痠痛。



當然沒有人可以否認冰浴相當具有舒緩的效果，但冰浴也能帶來磨練心志和尋找內心平靜的機會。職業運動員和前美國海豹部隊成員的 Josh Bridges 將冰浴的過程比喻成冥想，他說：「我每天早上醒來直接去屋外設置好的冰水浴缸裡，泡在大約華氏 34 度的冷水中。我必須先打破頂層的冰塊，再泡在水裡呼吸個四分鐘。這一切只要辦得到，面對一整天的問題我都能迎刃而解。」