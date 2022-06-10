2025 年永續發展目標

2025 年及更長遠的未來
Move to Zero
在應對氣候變遷的這場比賽中，我們為所有運動員*和地球打造更好的解決方案。我們訂下了以科學為根據的大膽目標。
在 NIKE 將規模效益放大，翻轉局面
在應對氣候變遷的這場比賽中，我們為所有運動員*和地球打造更好的解決方案。我們在整體經營運作中，大規模地納入永續創新，減少 NIKE 對環境造成的衝擊。我們訂下了以科學為根據的大膽目標。對此，我們樂觀以待，過去 30 年的成功與失敗，為解決方案帶來啟發，也讓我們致力於打造一個全體人類以及這美麗藍色星球能欣欣向榮的未來。
正確看待進展
NIKE 對氣候的影響力有如一座世界級的城市。企業所扮演的這舉足輕重的角色，激勵我們檢視自己的一切作為，因為小小的調整能帶來巨大的改變。多數人都知道 NIKE 是大公司，不過我們認為還是值得為此提供更多相關資訊。NIKE 有大約 75,400 名員工，NIKE 自己和供應商的中心有超過 1 百萬名員工，實體空間數量超過 1,500，2020 財年的二氧化碳排放量是 11,706,664 公噸。如果將我們比喻為一座城市，那麼，我們的人口數和碳足跡大概與荷蘭的阿姆斯特丹差不多。
材質與設計
目前，78% 的所有 NIKE、Jordan 和 Converse 產品都含有部分回收材質。我們正努力提高這個比例，材質占了我們整體碳足跡約 70%，調整材質最有機會可以減少我們對環境所造成的衝擊。
採用再生聚酯纖維。這個當前的基礎材質原本是回收的塑膠瓶。我們將這些塑膠瓶洗淨、裁為片狀後壓縮成粒，再以此抽製全新的高品質紗線，實現出色機能，和原生聚酯纖維相比，能減少高達 30% 的碳排放。我們的人氣產品線 Tempo 上衣就是以至少 75% 的再生聚酯纖維製成。多數的產品選擇是使用 100% 的再生聚酯纖維。迄今，光是這個產品線就使用了來自垃圾掩埋場和水路的 1 億 1 千 2 百萬個塑膠瓶。
供應鏈
負責任的製程能讓永續材質發揮更大的作用。我們以端到端的方式檢視整個產品生命週期的碳、能源、廢棄物、化學物質和水，最終做出選擇，改善世界各地團隊和地點的條件。
打造產品需要耗費能源。現今，這個過程也會產生廢棄物。不過，廢料是寶也逐漸成為事實。Nike Air 是我們一大創新發明，也是我們最永續的創新設計之一。我們可以回收再利用 Air 製程中超過 90% 的廢料，通常我們會將這些廢料製成全新的 Air 氣墊。這確保所有 Nike Air 鞋底採用至少 50% 的再生材質。
小改變為實現大目標鋪路。自上一次的《影響報告》起，我們在整個產品製程中已落實數公分的調整，這代表避免了超過 350 萬公斤的廢棄物。這些調整與創新的規模化成效，就是我們達成目標的途徑，我們的目標就是要讓延伸供應鏈的廢棄物 100% 全部再利用，而不是送到垃圾掩埋場，同時有至少 80% 要再利用製成 NIKE 產品或其他商品。我們尚未達成這個目標，不過，一如我們的運動員不斷努力追求進步，進步就是我們每天的目標。
完成週期
產品生命的最後一個階段是整體永續性發展最具挑戰的一環，這個階段就是將產品送到運動員*手中，最終從他們手中收回產品。客製化商品與隔日交貨是常態。如何處理備受喜愛或有瑕疵的產品則沒有一定的規範。而且，沒有人喜歡收到被壓過的包裝。因此，我們納入獨創性、科學性與韌性，就此整體重新思考。
我們設定了 2025 年的目標，屆時所捐贈、翻新或回收的再生產品或瑕疵品要比現在多10 倍。為了達成這個目標，我們讓大家可以更方便地將用過的二手產品退回給我們。在整個美國和歐洲門市所從事的舊鞋回收，也進一步延伸到大中華區，同時我們也重新活化營運作業。我們舉辦升級再造研討會，並為顧客提供《Nike 循環設計指南》等相關內容。近期我們在部分北美門市推出 Nike Refurbished。我們也舉辦升級再造研討會，並提供維修與照料影片 (將於今年夏天上線) 等有助於延長產品壽命的相關內容。我們剛開始提供部分這些服務，目標和我們其他一切作為一樣，就是要為地球上的所有運動員提供啟發、激勵和創新。
團隊努力
對於改寫地球的未來，我們的目標是要改變產業標準以及 Nike 的產品與流程。因為我們知道，能透過集體之力以更快的速度為環境做更多的事情，就對之後的世代更有益。我們也提供相關方法，讓每一位運動員*都能參與其中。選購 NIKE 產品時請尋 Sunburst 標誌。準時收聽《廢料宣言》，聽聽來自 NIKE 社群的討論和理念。關注品牌對 G7 時尚協議、Transform to Net Zero，以及 UNFCCC 時尚產業氣候行動憲章等更大的永續性協議的責任。請密切注意會員資源，例如今年夏天將上線的維修與照料影片以及當地門市計畫。