2025 年永續發展目標

負責任的製程能讓永續材質發揮更大的作用。我們以端到端的方式檢視整個產品生命週期的碳、能源、廢棄物、化學物質和水，最終做出選擇，改善世界各地團隊和地點的條件。



打造產品需要耗費能源。現今，這個過程也會產生廢棄物。不過，廢料是寶也逐漸成為事實。Nike Air 是我們一大創新發明，也是我們最永續的創新設計之一。我們可以回收再利用 Air 製程中超過 90% 的廢料，通常我們會將這些廢料製成全新的 Air 氣墊。這確保所有 Nike Air 鞋底採用至少 50% 的再生材質。



小改變為實現大目標鋪路。自上一次的《影響報告》起，我們在整個產品製程中已落實數公分的調整，這代表避免了超過 350 萬公斤的廢棄物。這些調整與創新的規模化成效，就是我們達成目標的途徑，我們的目標就是要讓延伸供應鏈的廢棄物 100% 全部再利用，而不是送到垃圾掩埋場，同時有至少 80% 要再利用製成 NIKE 產品或其他商品。我們尚未達成這個目標，不過，一如我們的運動員不斷努力追求進步，進步就是我們每天的目標。