我很常被問到這個問題，知道有這麼多人想了解這件事讓我感欣慰！



多年來，我只會說：「我也不清楚，你擅長什麼？」因為每個人常在氣候運動期間做一樣的事，例如遊行、投票、捐款、傳播消息，這些事都很棒，但沒有人展現自己的長才。



我接著補充：「重點不是你能採取哪些行動，而是我們能採取哪些行動。」你需要找到屬於自己的團隊、專屬的氣候小隊，一個人是無法完成的，可以加入一個團體、投入組織志工，團結一心。



如今，我經過與眾多學生的對話後發現，他們都很掙扎，不知道該如何盡一己之力，而文氏圖就是我目前的解答。在下列問題的答案中尋找重疊之處：

你擅長什麼工作？ 需要進行的工作有哪些？ 哪些工作能帶給你快樂？