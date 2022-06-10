和 Billie Eilish 放眼全球、關懷在地

廢料宣言：一場有關氣候變遷的對話

Ayana Elizabeth Johnson 博士與 Billie Eilish 談論氣候變遷議題，以及如何放眼全球並關懷在地。瞭解你可以如何盡一分心力，讓你的聲音被世界聽見。

上一次更新：September 27, 2021
7 分鐘閱讀時間

我們可以採取哪些行動來保護地球

Ayana Elizabeth Johnson 博士的建議

和 Billie Eilish 對談的期間，我們討論了彼此在投入解決氣候危機方面的共同志向。從可再生能源到交通電氣化、再生農耕以及生態恢復，我們現在就有許多解決方式可以著手進行。在這段涵蓋範圍甚廣的對話中，有幾個不可忽略的重要主題：

  1. 每個人都可以透過具體而有效的方式可以做出貢獻。舉凡科學家、藝術家、行動主義者、教師、學生、企業管理者、農夫、律師、潮流達人、網路開發者等，都可以透過自己的方式向世界貢獻。
  2. 我們需要一場由年輕人主導的文化變革。勇敢發聲，體現並支持你的環境價值觀，為氣候正義、永續時尚及氣候政策改變現狀。
  3. 掌握資訊很關鍵，但還不夠，我們必須行動！

你可以採取什麼行動？

我很常被問到這個問題，知道有這麼多人想了解這件事讓我感欣慰！

多年來，我只會說：「我也不清楚，你擅長什麼？」因為每個人常在氣候運動期間做一樣的事，例如遊行、投票、捐款、傳播消息，這些事都很棒，但沒有人展現自己的長才。

我接著補充：「重點不是你能採取哪些行動，而是我們能採取哪些行動。」你需要找到屬於自己的團隊、專屬的氣候小隊，一個人是無法完成的，可以加入一個團體、投入組織志工，團結一心。

如今，我經過與眾多學生的對話後發現，他們都很掙扎，不知道該如何盡一己之力，而文氏圖就是我目前的解答。在下列問題的答案中尋找重疊之處：

  1. 你擅長什麼工作？
  2. 需要進行的工作有哪些？
  3. 哪些工作能帶給你快樂？

找出你文氏圖的中心，並在這個部分盡可能地投入大量時間。這是人生的課題，所以不需要痛苦地去做，別忘了享受其中！

掌握資訊，採取行動

  • Billie Eilish 環保經驗談

    採取個人行動

    進一步瞭解並透過聯合國的 ActNow 活動，找到你可以在人生中實踐的永續行為模式，採取個人行動。

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  • Billie Eilish 環保經驗談

    追蹤青年氣候領袖

    - Xiye Bastida：@xiyebeara (Instagram)
    - Melati Wijsen：@melatiwijsen (Instagram)
    - Jerome Foster II：@jeromefosterii (Instagram)

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    事實表

    Urban Ocean Lab 與海洋和氣候相關的資源，從海平面上升、離岸風電到沿海生態系統

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    Podcast：《如何保護地球》

    談論氣候解決方案的 Podcast，由 Ayana Elizabeth Johnson 博士與 Alex Blumberg 主持

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    書籍：《All We Can Save》

    由女性領袖針對氣候問題撰寫的啟發性著作選集，經過 Ayana Elizabeth Johnson 博士與 Katharine Wilkinson 博士編輯

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廢料宣言：一場有關氣候變遷的對話

創作歌手 Billie Eilish 與海洋生物學家暨氣候專家 Ayana Elizabeth Johnson 博士在洛杉磯與布魯克林隔空對談，討論如何透過我們關心的事物放眼全球並關懷在地，以及如何運用這股力量。

「不一定要成為行動主義者才能談論正義。」

Billie Eilish

Billie 經常談及她對氣候變遷的焦慮，而這些焦慮如何影響她的音樂、合作關係以及體育館巡迴演唱會，她會禁止在演唱會場地塑膠吸管，甚至要求觀眾攜帶自己的水瓶。對 Ayana 而言，她不僅在科學與政策上有長期的工作經驗，同時還是 Urban Ocean Lab (未來沿海城市發展的智庫) 與 The All We Can Save Project 的共同創辦人、支持女性在氣候議題上擔任領導角色，同時也是氣候解決方案 Podcast《How to Save a Planet》的聯合創始人。

「氣候正義是確保每個人都享有活在健康安全環境的權力。」

Ayana Elizabeth Johnson 博士

她們兩位談到了勇敢發聲及保持樂觀態度，最終都認同每個人的行動都很重要並且都能造成影響，最重要的是持續努力。

秘訣：10 個訣竅讓你成為氣候正義倡導者

由 Xiye Bastida 提出

  • Billie Eilish 環保經驗談

    要想成為氣候正義提倡者，可以採取以下的 10 項行動。請注意，世界不會因 1000 個人徹底執行氣候正義倡導而改變，需要數 10 億人都盡可能去倡導才能改變世界。

    追蹤 Xiye
  • Billie Eilish 環保經驗談

    1. 你不需要從零開始，現在有數百個倡議活動可以加入

    2. 和你的同儕以及合作的大人組織保持良好溝通

  • Billie Eilish 環保經驗談

    3. 照顧好自己與其他人的健康

    4. 使你的行動主義具有跨領域性，將所有利害關係人納入你的決策中，不要象徵性地進行

  • Billie Eilish 環保經驗談

    5. 以效率為主，不採取重男輕女、種族主義、消磨精力，或其他排斥邊緣化聲音的形式

    6. 在舉辦的活動中，邀請當地原住民進行土地承認聲明，並瞭解原住民的知識是解決氣候危機的基礎

  • Billie Eilish 環保經驗談

    7. 不斷傳達個人與結構性改變均是無庸置疑的必要條件

    8. 認知到每個人所處的階段不同 —> 不是每個人都瞭解氣候危機的始末，為他們解釋與提出解決方案

  • Billie Eilish 環保經驗談

    9. 使用平易近人的話語，不是每個人都知道 PPM (百萬分點濃度)，或 IPCC (政府間氣候變化專門委員會)

    10. 談論漂綠、環境種族主義、綠色縉紳化 (我稱為綠紳化)、以及公平過渡所代表的意義

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