和 Billie Eilish 放眼全球、關懷在地
廢料宣言：一場有關氣候變遷的對話
Ayana Elizabeth Johnson 博士與 Billie Eilish 談論氣候變遷議題，以及如何放眼全球並關懷在地。瞭解你可以如何盡一分心力，讓你的聲音被世界聽見。
我們可以採取哪些行動來保護地球
Ayana Elizabeth Johnson 博士的建議
和 Billie Eilish 對談的期間，我們討論了彼此在投入解決氣候危機方面的共同志向。從可再生能源到交通電氣化、再生農耕以及生態恢復，我們現在就有許多解決方式可以著手進行。在這段涵蓋範圍甚廣的對話中，有幾個不可忽略的重要主題：
- 每個人都可以透過具體而有效的方式可以做出貢獻。舉凡科學家、藝術家、行動主義者、教師、學生、企業管理者、農夫、律師、潮流達人、網路開發者等，都可以透過自己的方式向世界貢獻。
- 我們需要一場由年輕人主導的文化變革。勇敢發聲，體現並支持你的環境價值觀，為氣候正義、永續時尚及氣候政策改變現狀。
- 掌握資訊很關鍵，但還不夠，我們必須行動！
你可以採取什麼行動？
我很常被問到這個問題，知道有這麼多人想了解這件事讓我感欣慰！
多年來，我只會說：「我也不清楚，你擅長什麼？」因為每個人常在氣候運動期間做一樣的事，例如遊行、投票、捐款、傳播消息，這些事都很棒，但沒有人展現自己的長才。
我接著補充：「重點不是你能採取哪些行動，而是我們能採取哪些行動。」你需要找到屬於自己的團隊、專屬的氣候小隊，一個人是無法完成的，可以加入一個團體、投入組織志工，團結一心。
如今，我經過與眾多學生的對話後發現，他們都很掙扎，不知道該如何盡一己之力，而文氏圖就是我目前的解答。在下列問題的答案中尋找重疊之處：
- 你擅長什麼工作？
- 需要進行的工作有哪些？
- 哪些工作能帶給你快樂？
找出你文氏圖的中心，並在這個部分盡可能地投入大量時間。這是人生的課題，所以不需要痛苦地去做，別忘了享受其中！
廢料宣言：一場有關氣候變遷的對話
創作歌手 Billie Eilish 與海洋生物學家暨氣候專家 Ayana Elizabeth Johnson 博士在洛杉磯與布魯克林隔空對談，討論如何透過我們關心的事物放眼全球並關懷在地，以及如何運用這股力量。
「不一定要成為行動主義者才能談論正義。」
Billie Eilish
Billie 經常談及她對氣候變遷的焦慮，而這些焦慮如何影響她的音樂、合作關係以及體育館巡迴演唱會，她會禁止在演唱會場地塑膠吸管，甚至要求觀眾攜帶自己的水瓶。對 Ayana 而言，她不僅在科學與政策上有長期的工作經驗，同時還是 Urban Ocean Lab (未來沿海城市發展的智庫) 與 The All We Can Save Project 的共同創辦人、支持女性在氣候議題上擔任領導角色，同時也是氣候解決方案 Podcast《How to Save a Planet》的聯合創始人。
「氣候正義是確保每個人都享有活在健康安全環境的權力。」
Ayana Elizabeth Johnson 博士
她們兩位談到了勇敢發聲及保持樂觀態度，最終都認同每個人的行動都很重要並且都能造成影響，最重要的是持續努力。
秘訣：10 個訣竅讓你成為氣候正義倡導者
由 Xiye Bastida 提出