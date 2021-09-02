Cosmic Unity：設計幕後故事
探索採用再生材質至少占總重量 25% 的籃球鞋，如何成為 Nike 零廢棄未來願景的下一步。
設計幕後故事：Cosmic Unity
完美不是重點，重要的是進步。在籃球比賽中，籃球員會為了進步做任何嘗試，即便是一點一滴累積，也會造成改變。Cosmic Unity 是我們對於零廢棄未來願景的下一步，以占總重量至少 25% 的再生材質設計，或許感覺不是很多，不過我們的設計師致力於打造永續設計，每一年都在進步。閱讀故事，瞭解廢料變身的一小步，如何幫助我們跨出 Move to Zero 的一大步。一起踏上 Nike 實現零碳排放和零廢棄的旅程。
廢料宣言
Cosmic Unity 的創作靈感起源於 Nike Zoom BB II 低筒鞋 'Trash Talk' 於 2008 年的問世。此款低筒版型是 Nike 首次驗證以再生材質製鞋卻不減損機能的可能性，而 Cosmic Unity 將此概念大膽推進。設計團隊在研發過程的每一個環節，都將環境永續性作為概念決策的核心價值，從設計師將草稿數位化前的素描紙，到製作團隊同意減少工廠生產的樣品數量，都實踐這樣的價值。
觀賞廢料大變身
Cosmic Unity 的產品線經理 Bennett Shaw 是籃球熱愛者，但並非 Nike Move to Zero 的專家。不過隨著他參與鞋款的發展過程，他開始發現他喜愛的籃球賽與 Nike 的使命其實有共通點：兩者都著重「每一年都要比前一年更進步」的想法。Bennett 解釋：「我們想要日復一日更加進步，會不斷地嘗試，將再生材質的量增加到 5%，而我們在 Cosmic Unity 的鞋款上，達到總重量的 25%。」為了達到 25% 這個魔幻數字，設計師將一部分的再生材質與能夠有效率生產的新材質巧妙組合起來。舉例而言，大約 10% 的 Nike Grind 橡膠混合新材質製成中底的 Crater 泡棉，以 99% 的再生材質打造多層織線系統，鞋墊採用再生聚酯纖維，護邊則使用再生聚氨酯與聚酯纖維混紡。設計團隊對於鞋款的視覺美學也有所堅持，確保鞋身流線俐落，未來感十足。
穿上千錘百鍊的廢料
WNBA MVP A'ja Wilson 是率先穿上 Cosmic Unity 在球場上奔馳的職業選手之一。鞋款配置 Zoom Air Strobel 氣墊，部分區域使用再生 TPU 製成，專為實現你腦中的疾速動作而設計。Zoom Air Strobel 氣墊元件不僅能匹配像 A'ja 這樣擁有敏捷步伐的選手，也適合所有選手。A’ja 表示：「我很驚訝這雙鞋子這麼輕盈，我認為這雙鞋款很適合每位球員，不論打哪個位置都一樣。我發現 Cosmic Unity 跟得上我的每個步伐與一舉一動，這點至關重要。鞋款必須適度反饋，力道恰到好處，讓你感到更靈敏、更快速。」