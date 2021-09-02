Cosmic Unity：設計幕後故事

Cosmic Unity 的產品線經理 Bennett Shaw 是籃球熱愛者，但並非 Nike Move to Zero 的專家。不過隨著他參與鞋款的發展過程，他開始發現他喜愛的籃球賽與 Nike 的使命其實有共通點：兩者都著重「每一年都要比前一年更進步」的想法。Bennett 解釋：「我們想要日復一日更加進步，會不斷地嘗試，將再生材質的量增加到 5%，而我們在 Cosmic Unity 的鞋款上，達到總重量的 25%。」為了達到 25% 這個魔幻數字，設計師將一部分的再生材質與能夠有效率生產的新材質巧妙組合起來。舉例而言，大約 10% 的 Nike Grind 橡膠混合新材質製成中底的 Crater 泡棉，以 99% 的再生材質打造多層織線系統，鞋墊採用再生聚酯纖維，護邊則使用再生聚氨酯與聚酯纖維混紡。設計團隊對於鞋款的視覺美學也有所堅持，確保鞋身流線俐落，未來感十足。