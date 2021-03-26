跳至內容 (請按 Enter 鍵)。
|

熱門搜尋字詞

所有訂單皆可享免費標準運送

限時優惠

指導

教練經驗談：「如何戒掉找藉口的習慣？」

一名大學球員因為學校問題而翹掉練習。LSU 籃球隊的 Nikki Fargas 有辦法幫助她重回正軌嗎？

不找藉口、全心投入練習的方法

「教練經驗談」是幫助你專注比賽的諮詢專欄。

問：

教練你好，

我剛加入大學一年級足球隊不久。雖然我非常喜歡這個運動，但最近我就是提不起勁。我曾經在高中球隊擔任副隊長，但自從上了大學，我就一直受到外務影響。我最近缺席了兩次的晨間訓練，一次是有正當理由 (我整晚熬夜讀書)，另一次則是和朋友整夜出遊。我也翹掉了舉重練習，我告訴教練我生病了，但實際上我是和男朋友發生爭執。我仍然很喜歡足球，一站上球場，我就知道這裡是我心之所向。但我現在覺得很有罪惡感，不想到場練習，我要如何重振旗鼓？還是我應該放棄？

爛藉口球員
19 歲足球員

答：

爛藉口球員，你知道嗎？我在大一的時候也曾經覺得很掙扎。

我來自一個關係緊密的大家庭，我也是家族中第一個有望獲得大學學位的人。我的祖母由於種族隔離法，在國二之後就沒有機會繼續升學。我的母親在大學時兼任多份工作，自食其力，後來她就因為懷孕而輟學。所以家族裡的每一個人都緊盯著我，壓力真的非常大。

但是我的家人也給予我關愛、支持以及堅定的價值觀。雖然他們一直不斷地給我壓力，但我知道他們就是我的支柱。

爛藉口球員，你也一樣有心靈支柱。你在高中時擔任球隊的副隊長，所以你知道努力不懈、勇氣是什麼意思；你也知道加入球隊就代表你必須遵守球隊的規範，認真看待這些規矩。所以，現在應該問自己幾個艱難的問題，例如「我是一個怎樣的人？」以及「我對什麼不能妥協？」

找到這些問題的答案，就能從比足球更深的層面，瞭解自身情況。如果你以前是一個正直誠實的人，也是一個勤奮投入的運動員，而你現在卻破壞了原有的承諾，這時候就必須檢視自己並找到問題所在。

……現在應該問自己幾個艱難的問題，例如「我是一個怎樣的人？」以及「我對什麼不能妥協？」

你的心聲我能理解，有的時候我也很想外出一整夜，但我很快就知道這是個不好的開始，這並不是我想要的。我覺得能在大學籃球隊裡打球是一個多麼難得的機會。

我每天能有動力到場練習並全力以赴，是源自於超越自身的理由：支持我並相信我的家人，以及為我的權力奮鬥和犧牲的所有人，他們讓我有機會上大學以及公平競爭。因為他們，我才能擁有今日的成就，我到現在仍然為了不負他們的期待而每天努力度日。他們讓我知道，不能把一切事物當成理所當然。

不找藉口、全心投入練習的方法

你可能會覺得說謊沒什麼大不了，但其實影響的層面更大。這時要你問自己另外一個問題：「我奉行的價值觀是什麼？」

你的說謊行為告訴我，你可能覺得自己能有今天都是理所當然。你可能會覺得說謊沒什麼大不了，但其實影響的層面更大。這時要你問自己另外一個問題：「我奉行的價值觀是什麼？」換句話說，必須樹立一些不能跨越的界線，例如不能撒謊、不能翹掉練習，也不能放棄，因為這些都不能解決問題，只會讓你變得更加孤立無援。

我在家庭裡獲得了這些價值觀，我在田納西州的教練 Pat Summitt 更是強化了這些觀念。她不容許說謊，沒有任何事情能騙得過她。她想讓我們深刻瞭解，責任感是不可或缺的特質。

這些觀念讓我不會想整夜外出，但我仍然感到掙扎。我好想家，好思念我的家人，好懷念每週日在祖母家的例行聚會，我們以前總是會共享一頓豐盛大餐、玩牌，一整天笑聲不斷。這些孤獨感讓我想起我與父親之間的未解問題。

……我們的人生中會有許多不同的拉力，有些是正面的，有些則是負面的。我們可以透過練習，選擇自己要遵循的方向。

我父親從來沒有參與過我的人生。獨自一人前往大學唸書，讓我又想起小時候被否定和被拋棄的感受。我開始藉由過量的訓練來逃避這些情緒，結果我的腳馬上就發生壓力性骨折了，嚴重到甚至無法練習。接著是骨裂，然後產生了心臟問題。

我當時的處境非常糟糕。

幸運的是，我的教練具有充足的資源。我在她的幫助之下向一位運動心理學家求助，他教我如何釐清當時的思緒和心境。我那時才知道，我們的人生中會有許多不同的拉力，有些是正面的，有些則是負面的。我們可以透過練習，選擇自己要遵循的方向。我們可以選擇抱持良好態度並努力不懈。

我覺得運動心理學家可能對你也會很有幫助，你或許是因為失去了支持系統，所以你想要逃避的問題才會進而顯現出來。

有些事情一直阻礙著你參與自己喜歡的運動，你應該自己搞清楚是什麼原因。做到這一點之後，你就能開始學習愛自己，無論做什麼事情都能發光發熱。

我覺得你內心其實很喜歡校園生活，也對於加入球隊滿懷感激。因此，請感受這種悸動，順著心意前行。

Fargas 教練

Nikki Fargas 是路易斯安那州立大學女子籃球隊的總教練。她之前是 UCLA 的總教練，為球隊帶來革命性的改變，還曾在田納西州以及維吉尼亞大學擔任出色的助理教練。結婚前的 Nikki Caldwel 曾是田納西州的傑出球員，她帶領 Lady Vols 獲得 NCAA 冠軍以及兩次 SEC 常規賽冠軍。她以熱衷投入慈善事業和社區參與而聞名，Fargas 共同創辦了非營利的乳癌防治組織「Champions for a Cause」。

寫電子郵件至 askthecoach@nike.com，詢問教練要如何強化運動和健身時的心態。

插圖：Harrison Freeman

不找藉口、全心投入練習的方法

更進一步

歡迎使用 Nike Training Club 應用程式，取得更多專家提供的心理調適、運動、營養、恢復和睡眠建議。

立即試用 NTC

更進一步

歡迎使用 Nike Training Club 應用程式，取得更多專家提供的心理調適、運動、營養、恢復和睡眠建議。

立即試用 NTC

相關精彩故事

在壓力下不再怯場還能進攻得分的方法

指導

教練經驗談：為什麼我會在比賽中失常？

大輸特輸後如何東山再起

指導

教練經驗談：如何在重大的失敗後迅速恢復？

避免心力交瘁、在運動和生活間找到健康平衡的方法

指導

詢問教練：有沒有努力過頭這回事？

保持居家訓練的動力

指導

詢問教練：如何在家維持訓練動力？

提升速度的方法

指導

努力提升速度卻不費力