教練經驗談：「如何停止批評自己？」
指導
路易斯安那州立大學的 Nikki Fargas 告訴一名拚命的 CrossFit 運動員應該要讓自己身心平衡。
「教練經驗談」是幫助你專注比賽的諮詢專欄。
問：
教練你好：
我剛加入大學一年級足球隊不久。雖然我非常喜歡這個運動，但最近我就是提不起勁。我曾經在高中球隊擔任副隊長，但自從上了大學，我就一直受到外務影響。我最近缺席了兩次的晨間訓練，一次是有正當理由 (我整晚熬夜讀書)，另一次則是和朋友整夜出遊。我也翹掉了舉重練習，我告訴教練我生病了，但實際上我是和男朋友發生爭執。我仍然很喜歡足球，一站上球場，我就知道這裡是我心之所向。但我現在覺得很有罪惡感，不想到場練習，我要如何重振旗鼓？還是我應該放棄？
爛藉口球員
19 歲足球員
答：
爛藉口球員，你知道嗎？我在大一的時候也曾經覺得很掙扎。
我來自一個關係緊密的大家庭，我也是家族中第一個有望獲得大學學位的人。我的祖母由於種族隔離法，在國二之後就沒有機會繼續升學。我的母親在大學時兼任多份工作，自食其力，後來她就因為懷孕而輟學。所以家族裡的每一個人都緊盯著我，壓力真的非常大。
但是我的家人也給予我關愛、支持以及堅定的價值觀。雖然他們一直不斷地給我壓力，但我知道他們就是我的支柱。
爛藉口球員，你也一樣有心靈支柱。你在高中時擔任球隊的副隊長，所以你知道努力不懈、勇氣是什麼意思；你也知道加入球隊就代表你必須遵守球隊的規範，認真看待這些規矩。所以，現在應該問自己幾個艱難的問題，例如「我是一個怎樣的人？」以及「我對什麼不能妥協？」
找到這些問題的答案，就能從比足球更深的層面，瞭解自身情況。如果你以前是一個正直誠實的人，也是一個勤奮投入的運動員，而你現在卻破壞了原有的承諾，這時候就必須檢視自己並找到問題所在。
……現在應該問自己幾個艱難的問題，例如「我是一個怎樣的人？」以及「我對什麼不能妥協？」
你的心聲我能理解，有的時候我也很想外出一整夜，但我很快就知道這是個不好的開始，這並不是我想要的。我覺得能在大學籃球隊裡打球是一個多麼難得的機會。
我每天能有動力到場練習並全力以赴，是源自於超越自身的理由：支持我並相信我的家人，以及為我的權力奮鬥和犧牲的所有人，他們讓我有機會上大學以及公平競爭。因為他們，我才能擁有今日的成就，我到現在仍然為了不負他們的期待而每天努力度日。他們讓我知道，不能把一切事物當成理所當然。
你可能會覺得說謊沒什麼大不了，但其實影響的層面更大。這時要你問自己另外一個問題：「我奉行的價值觀是什麼？」
你的說謊行為告訴我，你可能覺得自己能有今天都是理所當然。你可能會覺得說謊沒什麼大不了，但其實影響的層面更大。這時要你問自己另外一個問題：「我奉行的價值觀是什麼？」換句話說，必須樹立一些不能跨越的界線，例如不能撒謊、不能翹掉練習，也不能放棄，因為這些都不能解決問題，只會讓你變得更加孤立無援。
我在家庭裡獲得了這些價值觀，我在田納西州的教練 Pat Summitt 更是強化了這些觀念。她不容許說謊，沒有任何事情能騙得過她。她想讓我們深刻瞭解，責任感是不可或缺的特質。
這些觀念讓我不會想整夜外出，但我仍然感到掙扎。我好想家，好思念我的家人，好懷念每週日在祖母家的例行聚會，我們以前總是會共享一頓豐盛大餐、玩牌，一整天笑聲不斷。這些孤獨感讓我想起我與父親之間的未解問題。
……我們的人生中會有許多不同的拉力，有些是正面的，有些則是負面的。我們可以透過練習，選擇自己要遵循的方向。
我父親從來沒有參與過我的人生。獨自一人前往大學唸書，讓我又想起小時候被否定和被拋棄的感受。我開始藉由過量的訓練來逃避這些情緒，結果我的腳馬上就發生壓力性骨折了，嚴重到甚至無法練習。接著是骨裂，然後產生了心臟問題。
我當時的處境非常糟糕。
幸運的是，我的教練具有充足的資源。我在她的幫助之下向一位運動心理學家求助，他教我如何釐清當時的思緒和心境。我那時才知道，我們的人生中會有許多不同的拉力，有些是正面的，有些則是負面的。我們可以透過練習，選擇自己要遵循的方向。我們可以選擇抱持良好態度並努力不懈。
我覺得運動心理學家可能對你也會很有幫助，你或許是因為失去了支持系統，所以你想要逃避的問題才會進而顯現出來。
有些事情一直阻礙著你參與自己喜歡的運動，你應該自己搞清楚是什麼原因。做到這一點之後，你就能開始學習愛自己，無論做什麼事情都能發光發熱。
我覺得你內心其實很喜歡校園生活，也對於加入球隊滿懷感激。因此，請感受這種悸動，順著心意前行。
Fargas 教練
Nikki Fargas 是路易斯安那州立大學女子籃球隊的總教練。她之前是 UCLA 的總教練，為球隊帶來革命性的改變，還曾在田納西州以及維吉尼亞大學擔任出色的助理教練。結婚前的 Nikki Caldwel 曾是田納西州的傑出球員，她帶領 Lady Vols 獲得 NCAA 冠軍以及兩次 SEC 常規賽冠軍。她以熱衷投入慈善事業和社區參與而聞名，Fargas 共同創辦了非營利的乳癌防治組織「Champions for a Cause」。
插圖：Harrison Freeman