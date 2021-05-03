我父親從來沒有參與過我的人生。獨自一人前往大學唸書，讓我又想起小時候被否定和被拋棄的感受。我開始藉由過量的訓練來逃避這些情緒，結果我的腳馬上就發生壓力性骨折了，嚴重到甚至無法練習。接著是骨裂，然後產生了心臟問題。



我當時的處境非常糟糕。



幸運的是，我的教練具有充足的資源。我在她的幫助之下向一位運動心理學家求助，他教我如何釐清當時的思緒和心境。我那時才知道，我們的人生中會有許多不同的拉力，有些是正面的，有些則是負面的。我們可以透過練習，選擇自己要遵循的方向。我們可以選擇抱持良好態度並努力不懈。



我覺得運動心理學家可能對你也會很有幫助，你或許是因為失去了支持系統，所以你想要逃避的問題才會進而顯現出來。



有些事情一直阻礙著你參與自己喜歡的運動，你應該自己搞清楚是什麼原因。做到這一點之後，你就能開始學習愛自己，無論做什麼事情都能發光發熱。



我覺得你內心其實很喜歡校園生活，也對於加入球隊滿懷感激。因此，請感受這種悸動，順著心意前行。



Fargas 教練