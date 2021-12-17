應該讓運動計畫和生理週期同步嗎？

每位女性都有雌激素 (主要負責生殖發育) 和黃體素 (讓子宮為懷孕做準備)。生物分析公司 Orreco 的研究科學家 Georgie Bruinvels 博士指出，這兩者的濃度會規律起伏，這不僅會在經期，也會在生理週期的每一天，影響你的活動方式、思考和感受。也因此，你可能會在某一天覺得精力無限，隔天整個人賴在沙發上並為動物收容所的廣告傷心哭泣。



這樣的變化性也會影響身體適應運動的方式，而這可以是一件好事。這代表每個月的某一天，你或許可以策略性地安排訓練時間和方式，獲得想要的成果。女性運動員生理學家暨《Roar》一書 (這本書以生理學為基礎，為活躍好動的女性提供營養和訓練指南) 作者 Stacy Sims 博士表示：「與生理週期同步代表根據荷爾蒙的情況調整訓練和營養計畫，讓你在身體、心理和情緒上都能獲得最大程度的回報。」關於根據生理週期調整訓練的研究不斷在進展，而落實這樣的方法或許能帶來好處。



如果想跟隨身體的自然節律 (相關資訊：不靠荷爾蒙避孕法，因為多數類型都會導致荷爾蒙的轉變，因此需採用不同途徑)，Sims 提供的這個生理週期地圖能幫助你探索和駕馭生理週期的獨特階段。請記得每個身體和每個生理週期都不一樣，因此無法保證結果如何。不過至少嘗試新的例行計畫是令人欣喜的步調轉變，而且你可能會發現讓身體感覺良好的新資訊。