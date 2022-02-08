應該讓運動計畫和生理週期同步嗎？

一起先來弄清楚：第 1 天是經期首日，是整個經期裡感覺最細微的時期。Sims 表示，此時雌激素和黃體素都會來到最低點，有些人會覺得活力十足，有些人則會被生理症狀影響。



如果你的感受不錯，可以充分利用低荷爾蒙狀態：

進行高強度運動。

現在的生理狀態良好，適合挑戰自我，是嘗試一些 HIIT 運動計畫以及全力衝刺的大好時機。 嘗試重訓。

進行重量訓練。由於新陳代謝產生變化，你的肌肉能更快地從壓力中恢復。

狀況不佳？如果你容易產生經期症狀，例如生理痛、腦霧注意力不集中、胃不舒服，請等到症狀消退再進行。Sims 提醒，嘗試吃點富含鈣和維生素 D 與維生素 B 的抗發炎食物，例如香蕉、原味優格或綠葉類蔬菜。此時，不妨改為進行較輕鬆的活動：

去散步。

Sims 認為，你可能會想窩在沙發上，而且你本來就應該這麼做！但出去走走對身心都有益處。去散步、短跑，或是前往喜愛的咖啡廳都行。運動有助於釋放腦內啡，這是身體自然產生的止痛藥。 考慮緩和活動。

促進血液循環有助於舒緩疼痛感。要如何辦到？練習瑜伽。不妨選擇比較緩慢且溫和的陰瑜伽或哈達瑜伽，並進一步利用簡單的激勵口號，讓身心重新煥發活力。

Sims 表示，無論你的感覺如何，都要利用這段時間補眠。你的體溫會變低，加深自然的睡眠節奏。(如果經痛讓你無法入眠，可以用熱水瓶或熱敷墊來舒緩。)