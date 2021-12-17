應該讓運動計畫和生理週期同步嗎？
指導
有些專家認為，將訓練調整成與生理週期同步，能為你在健身房的表現和日常生活加把勁。在此將分享相關須知。
來聊聊經期。自從小學時拿到「你和你的經期」講義，你已瞭解這是每位女性健康人生的一部分。不過，我們敢打包票，沒有一位老師或醫生曾告訴你，月經以及月經所屬的 28 天週期可能可以為你帶來表現優勢。
荷爾蒙的真相
每位女性都有雌激素 (主要負責生殖發育) 和黃體素 (讓子宮為懷孕做準備)。生物分析公司 Orreco 的研究科學家 Georgie Bruinvels 博士指出，這兩者的濃度會規律起伏，這不僅會在經期，也會在生理週期的每一天，影響你的活動方式、思考和感受。也因此，你可能會在某一天覺得精力無限，隔天整個人賴在沙發上並為動物收容所的廣告傷心哭泣。
這樣的變化性也會影響身體適應運動的方式，而這可以是一件好事。這代表每個月的某一天，你或許可以策略性地安排訓練時間和方式，獲得想要的成果。女性運動員生理學家暨《Roar》一書 (這本書以生理學為基礎，為活躍好動的女性提供營養和訓練指南) 作者 Stacy Sims 博士表示：「與生理週期同步代表根據荷爾蒙的情況調整訓練和營養計畫，讓你在身體、心理和情緒上都能獲得最大程度的回報。」關於根據生理週期調整訓練的研究不斷在進展，而落實這樣的方法或許能帶來好處。
如果想跟隨身體的自然節律 (相關資訊：不靠荷爾蒙避孕法，因為多數類型都會導致荷爾蒙的轉變，因此需採用不同途徑)，Sims 提供的這個生理週期地圖能幫助你探索和駕馭生理週期的獨特階段。請記得每個身體和每個生理週期都不一樣，因此無法保證結果如何。不過至少嘗試新的例行計畫是令人欣喜的步調轉變，而且你可能會發現讓身體感覺良好的新資訊。
第 1 至 12 天：督促自己
我們一起來弄清楚：第 1 天是經期首日。此時雌激素和黃體素都會來到最低點。Sims 指出：「由於荷爾蒙很低，此時身體會比生理週期的其他期間更能恢復，睡眠品質也較好。你應該會覺得更有活力、思緒更清晰、協調性更好，也準備好要在健身房全力以赴。」如果有經期症狀 (生理痛、腦霧注意力不集中、胃不舒服)，請等到症狀消退。幾天內可能就會開始感覺很棒。
這個身心的 180 度大轉變或許正是讓訓練表現更上一層樓所需要的。若是如此，可以嘗試：
- 開發新技能，開展新活動。
無論是正手引體向上還是皮拉提斯，明確感與協調性的激增能助你征服從未嘗試過的運動。選擇已完成運動的進階版，為自己做好邁向成功的準備。熱愛壺鈴擺盪？那就試試壺鈴抓舉。覺得海豚式做得很熟練？或許可以開始做頭倒立。
- 全力以赴。
長話短說，當體內荷爾蒙來到低點時，身體較容易取得運動所需的能量，這在進行高強度運動時尤其明顯。此外，Sims 解釋說，隨著這個階段接近尾聲，雌激素濃度會開始上升，對疼痛的忍受度也會隨之提高。不僅如此，這個荷爾蒙黃金時刻能讓筋疲力盡的肌肉更快速有力地修復。因此，不妨更快速地衝刺、更奮力地展開每日訓練計畫、締造新紀錄，你的身體應付得來、做得到。
Sims 提到，展現和發揮自己內在的 Mat Fraser 精神時，首要之務就是規律睡眠以及攝取充足的蛋白質、優質脂肪、複合式碳水化合物和多色蔬菜來增加肌肉的修復能力。她補充說，如果經期煩人症狀會阻礙表現，不妨嘗試吃點富含鈣和維生素 D 與維生素 B 的抗發炎食物，例如香蕉、原味優格或綠葉類蔬菜。
第 13 至 19 天：增強耐力，接著減輕強度
這個生理週期中期包括排卵 (當卵巢排出一顆成熟卵子時) 及排卵後的一週。Sims 表示，對多數女性來說，一開始雌激素的濃度會激增，因此這個高峰期會感到信心、肌力大增 (眾所周知這個荷爾蒙對神經傳導物質有益)。不過卵子一排出後，雌激素會迅速下降，導致你變得無精打采。這對任何人來說都沒有什麼好高興的，不過還是可以透過以下方式達到良好狀態：
- 一開始就自我挑戰。
當雌激素增高，感到強有力時，可以嘗試加強平常有氧運動計畫的強度。Sims 建議不妨去爬山健行或跑得更久，恆速有氧運動應該會讓人覺得更能持之以恆。而且在運動前可以攝取更健康的碳水化合物，例如水果、全穀物和地瓜。由於雌激素高峰會讓身體難以取得健康的碳水化合物作為動力來源，因此需要足夠的供給。
- 學習減量。
Sims 表示，排卵後雌激素急遽下降，會讓體力減少。這很正常，尤其如果你是經前症候群的好發族群。Sims 指出，從事一些運動會比完全不動更能讓人感到充滿活力。如果覺得沒什麼勁，不妨視需要降低訓練強度或持續時間，因為此時全力以赴可能只會讓你更油盡燈枯。
或是避免以下事項：Bruinvels 表示，有些人在這整個階段的感覺都還不錯。她說，如果你屬於這種情況，此時可以維持訓練，無須大幅加強或調整。
第 20 至 28 天：恢復與復原
對多數女性來說，最不喜歡的一個禮拜是下一個階段前一週左右。Sims 指出，由於荷爾蒙濃度高，此時通常會感到焦慮、煩躁和發懶。你可能甚至會感到身心俱疲，或出現發炎及腹脹 (也就是經前症候群)。而且，黃體素濃度到達高峰時，通常會啟動壓力反應，導致靜止心率和體溫升高，因此會覺得有些運動做起來比平常更吃力。Sims 鼓勵在此時要保持活躍，這麼做可以感覺舒服一點。達到正確平衡的方法：
- 控制強度。
如果不想執行例行的運動計畫 (這有道理、說得通)，那就不要做。Sims 建議減輕重量、減少組數、延長休息時間、放慢步調……就是把程度降低。也可以從事低強度運動，幫助身體恢復，例如瑜伽或皮拉提斯。好處：她表示，這些身心練習能讓你專注並控制呼吸，除了有利於調節心率，還能專注當下此刻以減輕焦慮感。
- 犒賞自己。
自我照顧可以說就是為了這個星期而設計的。好好享受按摩、泡泡浴，或任何能放鬆身心的活動。Sims 建議不妨和親朋好友共度時光 (如果無法當面相聚，就算是打電話也可以)，藉此提高能帶來愉悅感的荷爾蒙血清素濃度。Sims 解釋說，此時休息一下有助於讓身心充分休息，接著在初期階段 (你的經期和之後的日子) 你會重拾活力，這會讓你可以更加全力以赴。這個循環週而復始，一切又回到一開始。
當你嘗試讓生理週期與訓練同步時，請記得：瞭解荷爾蒙的運作模式，每個月都有機會嘗試不同的事情。然而，如果反覆試驗並沒有讓你看見或感覺到太大的不一樣，或是過程中覺得焦慮不堪，這或許並不適合你。畢竟，採用對自己身體和性情有用的訓練方式，才是真正重要的。說完了。
文章作者：Charlotte Jacobs
插圖：Xoana Herrera