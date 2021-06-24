為例行訓練加入基本訓練的重要性

用後腳走路的狗：非常搞笑 (而且會在社群媒體上大受歡迎)。成人四肢著地在地上爬行？沒有那麼可愛，但卻可帶來驚人的效益。請聽我們說完。

我們四隻腳的朋友和寶寶移動的方式稱為「四足動物運動訓練」(QMT) 或「原始運動」，因為它就和人類演化一樣古老。這種訓練風格不只包含爬行，還有熊平板式、蟹行、蟲形伸展和戰蠍式等等 (都可以在 YouTube 上找到)。對下犬式或蛙跳不陌生？這些也算是 QMT (發現到了嗎？這些運動的名稱都有動物在裡面，這並非巧合)。

這些運動都需要四肢著地，顯然不是我們平常會做的事。這可能看起來或感覺很蠢，但以這種方式訓練能為我們帶來極大的好處。例如：