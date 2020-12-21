1. 等待對的時機。

經過好幾晚的輾轉難眠後，為了睡久一點而提早上床，實際上會對你不利。Gupta 表示，你可能會陷入「為什麼我睡不著？」這樣的消極情緒中，但如果你晚一點上床，身體的休眠機制就會自然啟動。簡而言之，疲勞和睡眠不同，你需要等待後者啟動後再上床。不確定自己想不想睡嗎？你的身體會告訴你 (眼皮沉重、不停打哈欠)，而不是你告訴身體。



2. 停止過度思考

煩躁不安 (也就是思考太入神，但不是好的那種) 會讓你無法快速入睡。Gupta 建議在睡前有個「憂慮緩衝」，寫下讓你煩惱的事。終於快要睡著時如果突然冒出焦慮的念頭，也可以這樣做。如此一來，你可以將問題暫放在這裡，讓你少一件或所有要煩惱的事。



3. 帶一件熟悉的物品到陌生地方。出差旅行 (即使只是去父母家) 也會導致最初的睡眠中斷，而研究人員將此稱為「第一晚效應」，這是因為你身處在陌生的環境。你的身體雖然終究會適應這種變化，但 Gupta 表示，為了一開始就能入睡，你可以帶自己的枕頭套或臥室裡的一些私人物品，例如相片 (是實體相片，看著手機裡的照片不算)。他表示，適當拿出行李而不是全放在行李箱裡，也能幫助你「熟悉環境」。這樣你會感到更舒適，從而更容易快速想睡。



4. 躺下來放鬆。

睡眠不像傳統訓練或營養攝取：Gupta 表示，你越積極強迫自己入睡，就越不可能做到。反而要不斷告訴自己醒著，或盯著天花板的某個點，才會幫助你入睡。這種所謂的「矛盾意向法」可從睡眠是被動的事實解釋：不嘗試去做，你就越容易讓它發生。



這些技巧可以幫助你擁有好的睡眠，但這不會一夜之間發生。Gupta 建議每晚練習，持續幾週就會發現明顯的變化，說不定你也會變成親朋好友羨慕的對象。