養成理想跑姿，固定下來不走鐘

俄亥俄大學運動生理學、交叉訓練和受傷預防專家 Ian Klein 認為，肌力訓練和活動力訓練是保持正確跑步姿勢的關鍵。這個道理不難理解，一旦身體變得強壯且放鬆，就能跑出佳績；身體越虛弱緊繃、越容易疲憊，錯的肌肉就會過度刺激，讓你不易維持正確姿勢，因而面臨受傷風險。



Klein 強調，這對膝蓋尤其重要，因為 50% 的跑步傷害都發生在膝蓋。他解釋：「可以把膝蓋想成是橋的中段，足部是一端，髖部是另外一端。中段是最脆弱的部分，而且容易遭受兩端問題的影響。」如果姿勢不佳，例如步伐太小或是過度跨步，壓力皆由膝蓋承擔。



亞特蘭大指導諮詢公司 Running Strong 的老闆 Janet Hamilton 也是肌力與調節訓練教練，她認為，只要強化從足部肌肉到臀大肌等膝蓋上下部位的肌群，就能幫助吸收跑步衝擊，避免疲勞而導致姿勢不佳，畢竟如果有能力一再地舉起重量，肩負著自身體重遠途長征也不是難事。



Hamilton 補充，全身的肌力能讓你具備跑步所需的平衡感。她說：「你每踏出一步，整個身體都必須保持平衡，維持直挺姿勢，同時避免扭轉或側彎。」



若要為此進行肌力訓練，Klein 指出：「跑步時肌肉會承載壓力，所以最好能以相似的壓力承載模式進行訓練。」訓練重點得擺在單腿運動，例如弓箭步、登階踏步和單腿硬舉等等。



依活動力而定，每週至少做幾次達成個人目標。可在任何健身前後使用按摩滾輪、伸展拉筋，或是做瑜伽，或是做完整的活動力訓練，讓自己保持在極度放鬆的狀態。