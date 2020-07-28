養成理想跑姿，固定下來不走鐘

Nike 跑步的建議
跟隨先驅的步伐，讓跑步輕鬆自如並善待身體。
每個人的步伐都不盡相同，但以下這些核心指南可幫助所有的跑者締造更上一層的運動表現，入門到進階程度皆宜。這些由專家背書的秘訣包羅萬象，包含如何擺盪手臂，雙腳到底應該怎麼正確邁步，以及如何選擇適合的鞋款。
打造出色跑步狀態，就能健步如飛。我們常會想像自己的跑步姿勢應該像是照片裡的菁英跑者般，膝蓋抬高、腳跟貼近臀部、肩膀放鬆、背部打直、雙手在兩側擺動，但從商店櫥窗上看見自己的倒影時，卻會發現事實與想像不符。
「改善姿勢的目的就跟其他所有的訓練一樣：成就更好的自己並讓程度更上一層」
Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett
然而，這樣也沒關係。Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 說：「每個人的跑步方式都是其來有自，步履蹣跚、搖頭晃腦、身體後傾或是膝蓋抬不高，都與身體狀態息息相關。改善姿勢的目的就跟其他所有的訓練一樣：成就更好的自己並讓程度更上一層。」
為了獲得良好成果，我們將提供微調動作的建議，助你跑出效率，甚至跑出優雅。
01. 首先，增加步數。
洛杉磯的 Nike Run Club 教練 Blue Benadum 認為，締造良好跑步姿勢的一大關鍵就是正確的腳步著地方式，在理想情況下，腳步不應該落在身體前方。他說：「我們將這種情形稱為過度跨步。」
Nike Performance Council 成員暨執業物理治療師 Derek Samuel 表示，這是許多業餘跑者常犯下的錯誤。「看看菁英運動員，他們的腳跟都落在身體的正下方，腿部與地面呈垂直。」這能讓專業跑者與業餘跑者都跑得快又有效率。
要達成此效果，同時避免過度跨步，Samuel 會請病患增加每分鐘的步數。這聽起來可能很累，但各位要知道，增加步數不需要使用更多力氣，事實上，還能輕鬆打造更加平穩流暢的跑步體驗。過度跨步時，腳跟會落於前方地面，形成煞車效果。Samuel 解釋：「動能會從地面向上回傳至小腿，反而使速度更慢。這是個很嚴重的問題，因為許多傷害都來自於此。」
02. 現在，再次檢查自己是否做對
各位可以在實際跑步前練習增加步數。Benadum 的簡單秘訣：原地跑步。他說：「這能幫助你熟悉跑步時讓腳步落於身體正下方的感覺，而不是大步跨出在前方著地。」
另外一個好方法是想像下巴帶領著胸口。Bennett 補充，這個簡單提醒可幫助跑者讓雙腳正確地落於臀部下方地面，而不會過度施力於腳跟，還能紓緩下背部以及大腿後側肌群的壓力。(Samuel 在向病人描述時，將這樣的動作稱為「有意識地前傾」。)
「你必須讓腳步落於身體正下方，而不是大步跨出在前方著地」
Nike Run Club 教練 Blue Benadum
Samuel 建議在跑步機上跑步時可以從旁側錄，以便知道自己有沒有過度跨步。他說：「這是很好的視覺輔助，我播放影片給病患看時，他們的眼神都黯淡了，因為他們真實地看見自己的腿部並沒有和地面保持垂直。」
03.以「舞步」上坡
在上坡時保持短促快速的步伐，維持步伐效率。Bennett 會告訴跑者應該用輕快的腳步，如跳舞般上坡。身體放輕鬆、保持前傾，手臂擺盪以加強動力，並盡量控制呼吸。在下坡時可享受速度感，舊金山 NRC 教練 Jason Rexing 說：「保持上半身放鬆，手臂不用力，背部挺直，著地位置落在足部中段和腳掌之間。」
04. 持續放鬆
在跑步過程隨時執行全身姿勢檢查，看看是否有哪個部位正處於緊繃狀態。肩膀有抬高嗎？雙手緊握拳頭嗎？臉部表情扭曲嗎？試著深吸一口氣，再慢慢地呼氣，就能幫助放鬆緊張的肌肉。也可以甩甩手臂和手掌，或是扭轉頭部。Bennett 認為，越保持輕鬆，就越有體力跑步。
05. 注意手臂擺動
每個運動員的手臂擺盪方式都不相同，不過各位可以將手肘後擺，想像指甲正在摩擦髖部，手部保持輕鬆不出力，盡可能地打造高效擺動路徑。Bennett 表示，身體必須保持直挺，手臂不得超出身體前方，否則臀部將會隨之左右擺動，造成能量耗損。
06. 穿著合適的運動鞋
鞋子一定要能提供舒適著感。Bennett 表示：「如果鞋子穿起來不舒服，每次邁步都會感到不適，身體就會有意無意地隨著這個不適感而進行調整，跑起來就會不自然，使姿勢偏離正軌，而且這種問題會快速累積。」Bennett 還說：「如果身體因為鞋子不好穿而不斷地調整姿勢，那你很快就不用再費心了，你會因為受傷而無法繼續跑步。」
「沒有壞掉，就不需要修理」
NYU 骨科臨床專家 Kate VanDamme
所以囉，如果找到合適的鞋款，請繼續穿下去。NYU Langone 健康運動表現中心的骨科臨床專家暨物理治療師 Kate VanDamme 說：「沒有壞掉，就不需要修理。如果現在穿著的鞋款很適合，就無須要求跑者穿著公認推薦的鞋款類型，這樣做反而會影響跑步表現。」VanDamme 補充，鞋子穿起來如果很舒服，就表示能契合你的身體和跑步動作。在《骨科與運動物理治療期刊》上發表的研究分析還指出，單憑制式化推薦來選擇鞋款，對於改善受傷機率並無幫助。
07. 不要穿著過舊的鞋子跑步
鞋款開始出現鞋跟高低不均、鞋紋磨平等磨損痕跡，或是開始感到不適，就應該要著手汰換。俄亥俄大學的運動生理學、交叉訓練和傷害防治專家 Ian Klein 表示，鞋子就像肌肉，肌肉一旦感到疲勞，就會失去原有的功能，鞋子疲勞或是磨損後，也會失去結構穩定性，無論是要吸收本月預定要跑 100 英哩路程的衝擊，還是在鄰近街區輕鬆慢跑，機能性都將大不如前。
08. 努力維持良好姿勢
Klein 認為，肌力訓練和活動力訓練是保持正確跑步姿勢的關鍵。這個道理不難理解，一旦身體變得強壯且放鬆，就能跑出佳績；身體越虛弱緊繃，就會越容易感到疲憊，不易維持正確姿勢，因而陷入受傷風險中。
Klein 強調，這對膝蓋尤其重要，因為 50% 的跑步傷害都發生在膝蓋。他解釋：「可以把膝蓋想成是橋的中段，足部是一端，髖部是另外一端。中段是最脆弱的部分，而且容易遭受兩端問題的影響。」如果姿勢不佳，例如步伐太小或是過度跨步，壓力皆由膝蓋承擔。
「每一次單腳著地時，整個身體都必須處於平衡狀態」
Running Strong 教練 Janet Hamilton
亞特蘭大指導諮詢公司 Running Strong 的老闆 Janet Hamilton 也是肌力與調節訓練教練，她認為，只要強化從足部肌肉到小腿、股四頭肌、大腿後側肌群以及臀大肌和髖部等膝蓋上下部位的肌群，就能幫助吸收跑步衝擊，避免疲勞而導致姿勢不佳，畢竟如果有能力一再地舉起重量，肩負著自身體重遠途長征也不是難事。Hamilton 補充，全身的肌力能讓你具備跑步所需的平衡感。每一次單腳著地時，整個身體都必須處於平衡狀態，讓姿勢保持挺拔，不會扭向某一邊或彎到某一側。
如果要加強訓練，Klein 表示由於跑步時肌肉會承載壓力，所以最好能以相似的壓力承載模式進行訓練，可著重於單腳運動，例如弓箭步、登階踏步、單腿深蹲。
09. 都做到了嗎？放輕鬆，別太緊張
資訊真的很多，但你不需要一次到位。身兼 Strength Running 總教練和 Strength Running Podcast 主持人的美國田徑認證教練 Jason Fitzgerald 建議，只要記住這些秘訣，隨著跑步次數增加，姿勢就會越來越進步。換句話說，經常做你所愛的運動，就能締造更佳表現，一舉達成雙贏。