養成理想跑姿，固定下來不走鐘

然而，這樣也沒關係。Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 說：「每個人的跑步方式都是其來有自，步履蹣跚、搖頭晃腦、身體後傾或是膝蓋抬不高，都與身體狀態息息相關。改善姿勢的目的就跟其他所有的訓練一樣：成就更好的自己並讓程度更上一層。」



為了獲得良好成果，我們將提供微調動作的建議，助你跑出效率，甚至跑出優雅。



01. 首先，增加步數。



洛杉磯的 Nike Run Club 教練 Blue Benadum 認為，締造良好跑步姿勢的一大關鍵就是正確的腳步著地方式，在理想情況下，腳步不應該落在身體前方。他說：「我們將這種情形稱為過度跨步。」



Nike Performance Council 成員暨執業物理治療師 Derek Samuel 表示，這是許多業餘跑者常犯下的錯誤。「看看菁英運動員，他們的腳跟都落在身體的正下方，腿部與地面呈垂直。」這能讓專業跑者與業餘跑者都跑得快又有效率。



要達成此效果，同時避免過度跨步，Samuel 會請病患增加每分鐘的步數。這聽起來可能很累，但各位要知道，增加步數不需要使用更多力氣，事實上，還能輕鬆打造更加平穩流暢的跑步體驗。過度跨步時，腳跟會落於前方地面，形成煞車效果。Samuel 解釋：「動能會從地面向上回傳至小腿，反而使速度更慢。這是個很嚴重的問題，因為許多傷害都來自於此。」