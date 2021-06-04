我的遊樂場：用跑步連結文化與社群

Theland Kicknosway 為了自己與他的社群而跑
文化
為你介紹這位 17 歲本土運動員、舞者和行動主義者，他透過行動與自身原住民文化連結，並教育大眾認識他們的歷史。
「我的遊樂場」系列介紹普通運動員如何在大自然中找到連結與平衡。
Theland Kicknosway 有節奏地踩踏地面。這是一種感覺、一種能量，也是他一生中熟知的表達方式。他隨著部落的鼓聲舞動，傳頌並向他的原住民傳統致敬。他在社區的馬路上跑步，推廣健康生活並凸顯他的社群所面臨的重要課題。對他來說，身體的活動是為了實現更大的目標。他說：「就像跑步一樣，跳舞時我能感受到那種和土地相連的精神能量。」
Theland 在梅爾布魯沼澤 (Mer Bleue Bog) 的樹林裡穿著傳統服飾跳舞。他說：「就像跑步一樣，跳舞時我能感受到那種和土地相連的精神能量。」
今年只有 17 歲的 Theland 是居住在加拿大渥太華的克里族 (Cree) 及波塔瓦托米族 (Potawatomi) 第一民族原住民。他是已跑步多年的跑者、帕瓦舞者、歌手，也是全國知名的原住民事務倡議者，同時也是個高三學生。Theland 的所作所為有明確的動力。擁有不少社群媒體粉絲的他說：「我做這些是希望能把光亮傳出去，傳給其他人。」
Theland 表示自己從會走路起，就開始跑步。一開始，這是小男孩宣洩精力的方式。不過在三年級時，他開始更認真地看待這項運動，當時他開始參加越野賽和田徑運動會的比賽。現在，和許多跑者一樣，跑步是讓自己保持專注。
Theland 站在梅爾布魯沼澤步道的樹木之間。他說：「我認為，確保能提高對健康生活的意識，對我們的社群很重要。」
他解釋說：「跑步可以暫時消除壓力和焦慮，確保自己穩穩踏出每一步，感受風的吹拂，感受身邊一切種種。我今天早上出門跑了一趟，聽見了鳥叫聲。可以出去跑步，看看世界有哪些其他美好的事物，真的很棒。」
現在，跑步是為了更遠大的目標，為了他自己，也為了他的原住民社群。自 2015 年起，Theland 展開每年為期四到六天，距離超過 128 公里的跑步大計畫，藉此提高對 MMIWG2S 所面臨困境的意識。MMIWG2S 指的是失蹤以及遭謀殺的原住民女性、女孩和雙靈人 (這是泛原住民用語，指的是 LGBTQIA+ 社群的人)，也藉此募款幫助他們身後留下的小孩與家人。
他表示，這趟跑步就是要運用那樣的特點，並利用跑步所帶來的饋贈與能量，實現種種美好。
Theland 確保自己可以經常在大自然裡踏實生活。他表示：「這麼做是希望能將光亮傳給其他人，讓其他人能得到啟發，瞭解這是我們的生活之道，這是一件美好的事情。」
Theland 從 9 歲就開始詢問和 MMIWG2S (失蹤與遭謀殺的原住民女性) 小孩之類的問題。他回憶說：「成長的過程中，我參加了守夜，唱著歌曲。但問題是『這些小孩去了哪裡？之後發生了什麼事？』身為青少年的我，努力尋找其他青少年。」
他的阿姨 Bridget 是一家非營利機構的聯合創辦人，該機構為那些謀殺被害者的親人提供協助。透過運動提高相關意識的運動員啟發了 Theland，他萌生一個念頭。他回憶道：「我當時曾說：『我想跑遍加拿大』，我媽媽立刻反應說：『慢著，先等等，加拿大很大耶！』後來我說：『好吧，來騎腳踏車繞遍安大略省，可以做這、做那』。然後我們歸結出的想法就是，我要問問我的阿姨 Bridget『可以跑步去你家嗎』？」
這些年來，有更多朋友和家庭加入他的行列。現在 Theland 正在規劃他為此理念展開的第一次全國路跑。他表示：「這是個超級任務，不過有大家的愛和支持，我們一定能做到。」他現在正在研究路線和天氣，希望能在 2021 年的夏天從溫哥華跑到渥太華。這是艱苦的長途跋涉，要穿過洛磯山脈，越過廣袤的西部大草原，進入荒蕪的加拿大地盾，而加拿大地盾是一片暴露著前寒武紀岩石的廣大地區。
走在梅爾布魯沼澤的植物之間，Theland 回顧自己的精神與文化之旅。
維持良好體態及保持健康飲食是 Theland 日常訓練的一大關鍵。為了訓練自己，準備好展開實質上是一系列連續馬拉松的跑步，他交替安排跑步和騎自行車的鍛鍊。他表示：「我就是試著每天出門訓練，確保吃得健康，並全力以赴做好準備。」他經常和朋友一起訓練，也歡迎任何人加入他年度跑步的行列，可以跑一段路或全程一路跑到底。
他認為自己的父母早期就灌輸他強烈的認同感與文化觀，這一點功不可沒。他的母親 Elaine 是來自薩斯喀徹溫省北部的彼德巴蘭坦克里原住民 (Peter Ballantyne Cree Nation) 及沼澤克里人 (Swampy Cree)，而他的父親 Vince 則是來自安大略省南部沃波爾島第一民族 (也稱為 Bkejwanong) 的波塔瓦托米族 (Potawatomi)。
和跑步一樣，Theland 和自己文化的連結也深植於對自然界的尊敬之心。
Theland 用手碟演奏了一首歌曲，表達對麗都運河 (Rideau River) 的感激與敬意。他表示：「唱歌或打鼓，抑或是每當我感受到那種精神的能量時，都能讓我感到自己是完整的，覺得自己回到了家。」
「跑步可以暫時消除壓力和焦慮，確保自己穩穩踏出每一步，感受風的吹拂……」
Theland 一直都有參加帕瓦節慶並在活動中跳舞，這是許多原住民民族都有的文化慶典。舞者穿著色彩繽紛的傳統服飾，隨著融合傳統與當代風格的音樂，跳著不同類型的舞蹈。他從很小的時候就開始在帕瓦上跳舞，跳舞的身影遍及安大略省和魁北克。事實上，他和他的父母是所謂「帕瓦旅程」(Powwow Trail) 的常客，這是原住民一整年都會舉行的週末文化巡迴活動。
Theland 表示：「對我來說，我要持續堅守文化。擁有這樣的知識讓我感到很自豪。我會好好地珍惜這樣的知識，並在未來傳承給我的小孩和孫子。」
他的父親 Vince 在渥太華家裡的後院為 Theland 編辮子。他表示：「對我來說，要提高意識，留著長辮子，自豪地向社群裡其他人或其他年輕男性秀出辮子……有人可以作為學習的對象很重要。希望我能啟發其他人做一樣的事情。」
Theland 已經有一群網路上的受眾，隨時隨地可以和他們分享自己的故事，並進一步放大自己的聲音，推動他的社群以及自己關心的事物。他和 45 萬名社群媒體粉絲分享原住民文化和歷史。Theland 表示：「我有一支影片點閱數將近 5 百萬，內容就是我傳達男孩子留辮子的意義和重要性。」在許多原住民的傳統文化中，男孩與男人都會留長髮，有越來越多人呼籲恢復這樣的傳統。其他影片裡，他穿著帕瓦 (Powwow) 慶典的傳統服飾現身。
Theland 表示：「能以美好的方式為社群民眾跳舞，能以穿著秀出一點傳統服飾，以及能向世人展現過去發生的種種讓我們變得堅毅強韌，這些都讓我很開心，也滿懷感激。」
Theland 穿著傳統服飾自豪地站著說：「我認為自己在呱呱墜地前，就已經開始唱歌跳舞了。」
他超喜歡的圓圈舞穿搭服飾，是用閃閃發亮的繽紛材質製成，這個材質是他在帕瓦市集買到的。一位姑姑幫他製作出這件衣服，和他在網路上買到的發光 LED 環相互襯托，色彩明亮又充滿活力。Theland 解釋說：「據我所知，圓圈舞來自南方亞利桑那州的霍皮族 (Hopi)。這是一種述說故事的舞蹈。將 (圈環) 編入舞蹈中，打造出大自然不同的景象，以及創世造物中可以見到的不同生命與實體。」
Theland 的家裡擺滿了鼓和沙鈴等傳統物件，以及香茅和鼠尾草等藥用植物。他說，這些珍貴的物品和家裡的能量有助於讓他保持專注，這一點對他展開高三生活尤其重要。
在戶外，跑步和舞蹈的力量對於他在追尋一切的過程中，同樣具有具體、強大的平衡作用。他指出：「唱歌或打鼓，抑或是每當我感受到那種精神的能量時，都能讓我感到自己是完整的，覺得自己回到了家。」
文字：Waubgeshig Rice
攝影：Karen Joyner
撰寫時間：2020 年 9 月