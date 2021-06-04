我的遊樂場：用跑步連結文化與社群

Theland 一直都有參加帕瓦節慶並在活動中跳舞，這是許多原住民民族都有的文化慶典。舞者穿著色彩繽紛的傳統服飾，隨著融合傳統與當代風格的音樂，跳著不同類型的舞蹈。他從很小的時候就開始在帕瓦上跳舞，跳舞的身影遍及安大略省和魁北克。事實上，他和他的父母是所謂「帕瓦旅程」(Powwow Trail) 的常客，這是原住民一整年都會舉行的週末文化巡迴活動。

Theland 表示：「對我來說，我要持續堅守文化。擁有這樣的知識讓我感到很自豪。我會好好地珍惜這樣的知識，並在未來傳承給我的小孩和孫子。」