提升敏捷度為何能預防受傷並全面發揮表現

01. 從減速開始。



Nunez 說，瞭解如何適度吸收衝擊力並穩住身體是敏捷度訓練的基礎。他繼續解釋：「在向前衝刺之前，你必須先訓練好煞車。」在此提供一個快速測試，確定你是否擁有良好基礎，以便展開進階訓練：簡單暖身之後，雙腳站立與髖部同寬，用你最快的速度來個深蹲，然後在下方撐住。此時你的身體會搖晃？還是很穩定？Nunez 解釋：「如果你堅若磐石，代表你在動態運動中能夠控制自己的姿勢。但如果你會搖晃，增加更多力量或幅度，像是把深蹲改成蹲跳，有可能演變成一場災難，因為你的身體還沒準備好在你停止時承受巨大的動力。」



如果你會搖晃，在將敏捷度訓練提升到下一個程度之前，先專注於增強穩定度。Nunez 建議從站姿開始，然後迅速變換成單腳站立，平衡 3 至 5 秒，接著換腳練習，重複幾個回合。如果平衡對你來說很吃力，請在你的健身計畫中加入更多單腳訓練，並維持每週數次。





02. 改變方向。



一旦你的穩定度打好基礎，就能開始訓練敏捷度。但是要記住，Nunez 說：「人生不是只有線性發展。」這代表你不會只往單一方向前進，訓練應該涵蓋所有三個活動面：矢狀面 (向前與向後)、橫切面 (從左至右或從右至左旋轉)，以及額狀面 (側邊至側邊，或是橫向)。



他補充說明：「設置一個敏捷梯，也可以自己用粉筆或膠帶製作一個，讓你能做所有三切面運動，從向前與交叉步伐到側向移動。」(你的目標是確實踩對位置，無論是在梯子內或梯子外，每一次都要增進你對空間的覺察。) Nunez 說，你越有自信後，就更能在各個方向盡力衝刺，還能大幅降低絆倒的風險，或是姿勢跑掉無法迅速找回重心的情況。如果你不確定該如何運用敏捷梯練習，可快速地用 Google 搜尋一下，但記得點擊那些有名且合格的教練連結。





03. 訓練你的反射動作。



Nunez 說，現在你 360 度的活動力越來越靈活，跌倒的機會也減少，就能專注在敏捷度訓練的最後一個步驟：精進調整你的反射動作。訓練方式像是對著牆壁丟網球或藥球再接住它，也可以不斷拍打氣球讓它離開地面。由於無法預測物體的運動方向，因此你得不斷跟著移動。他解釋：「再一次提醒，你會訓練到所有的活動面，深蹲、扭轉、側向移動，然後你將被迫加速、減速，在必要時停止動作，這些都會增強你的身體控制能力。隨著時間的練習，這會讓你在全力衝刺時更相信自己的活動模式。」



Nunez 說，如果你想用更進階的方式訓練，試試看每一次丟球或拍打氣球時，都朝向不同的方向進行。只要訓練自己移動得更多，而且不知道下一步會去哪裡，你的反射動作就會更敏銳。