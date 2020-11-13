如何在熬夜工作後依舊一夜好眠

如果你現在和許多人一樣，不用親自到辦公室或通勤去上班，那麼工作與個人生活將難以區隔開來。你可能會發現自己一邊吃晚餐一邊回信，或者忙著確認待辦清單上的事項，而跟不上平常放鬆時看的影集進度。你原先可能以為投入更多的時間工作，晚上就能睡得更好，因為在熄燈時，整個人將精疲力盡。不過專家表示，事實並非如此。
醫學博士 Charles Samuels 是加拿大亞伯達省卡加利市睡眠與人體表現中心 (Centre for Sleep and Human Performance) 的醫學主任，他表示：「熬夜工作，尤其是使用電腦螢幕工作，可能會導致過度警覺的身心狀態，類似於咖啡因或尼古丁對身體的影響，而且可能因此降低睡眠的品質和效率。」
假設現在是晚上 9 點，你正在回覆電子郵件，內容是關於一項壓力很大的專案。過了二十分鐘，刷牙時仍想著這件事。又過了十五分鐘，你爬上床，但沒有感到疲倦，而是精神緊張，結果更難入睡並維持睡眠狀態。
「熬夜工作，尤其是使用電腦螢幕工作，可能會導致過度警覺的身心狀態，類似於咖啡因或尼古丁對身體的影響。」
醫學博士 Charles Samuels，加拿大亞伯達省卡加利市睡眠與人體表現中心 (Centre for Sleep and Human Performance) 醫學主任
上述過程中產生影響的有兩大因素：科技和工作本身。Samuels 表示，暴露在電腦和手機的短波藍光下，可能會導致大腦拖延釋放褪黑激素的時間，這是一種幫助你入睡的荷爾蒙。(順道一提：Samuels 指出，電視螢幕不會發出和其他裝置一樣的光波長，因此睡前看個一集輕鬆的節目應該不會干擾睡眠。)
此外，如果你正在處理的事情會刺激到情緒或認知功能，Samuels 說：「實際影響是要花更久的時間才能入睡，這會大幅減少總睡眠時間，因此隔天會覺得休息的時間不夠。」他也補充說，你的 REM (快速眼動) 睡眠時間也會較少。根據國家睡眠基金會指出，一般認為 REM 是有益學習、記憶和情緒的睡眠週期。身為高度成功人士，你大概不會想節省這個階段的睡眠時間。
主管大概不願意延長某些交件期限，讓你每晚睡滿七小時以上 (如果他們願意，記得讚美他們一番)，以下提供一些維護睡眠品質的方法。