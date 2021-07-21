因此，你已採用上述的所有建議來尋找你鍾愛的鞋款，很棒！只可惜不久之後，你可能需要再重來一次。Klein 說明：「鞋子其實就像肌肉，肌肉一旦疲乏，就會失去作用。而鞋子一旦彈性疲乏或穿舊，結構就會鬆垮，無法發揮原有效能。」



Welch 表示，大多數跑鞋讓人跑個 300 到 500 英哩，也許不成問題，端視跑步的方式而定。但是他提醒，跨太大步、過度內旋、著地位置在鞋身的過前或過後，都可能加速外底磨損的情形。



Fitzgerald 建議，最容易判斷是否該換鞋的方法，就是跟著感覺走。他說：「可以問問自己，穿上鞋子時的雙腳和小腿，是否有一如既往的緩震與支撐感？」他再補充說道：答案若是否定的，或是鞋底已出現明顯的磨損痕跡，就表示該換新鞋了。



如果你幸運的話，你的必備款式仍可購買，你可以只挑一雙新的就好。但如果版本已更新，你大概會想試穿看看，以確保任何關於貼合度的變更都仍適用於你。好消息是，既然你已經讀完了這份清單，你知道該尋找什麼了。



這的確是購物的好藉口。