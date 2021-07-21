像專家般選購跑鞋
指導
歡迎參考這些關於貼合度、步態和功能的須知，找出你個人專屬的鞋款。
實情：確實有能刺激你跑步慾望的跑鞋存在。鞋子能支撐你長途跋涉，保護你的雙腳，同時也希望能改善每次健身的效果。鞋子甚至可能幫你分擔部分的辛勞。
你對於玻璃鞋有何看法？俄亥俄大學運動生理學、交叉訓練和受傷預防專家 Ian Klein 表示：「你應選擇能保護並支撐你獨特身體結構的鞋款。」對新手來說，這表示不要用外觀 (但老實說，這確實很重要) 或評價來挑選鞋子。在尋找適當款式時請認真思考並仔細挑選。想知道該怎麼挑選，請持續閱讀……
1. 縮小篩選範圍
這很簡單，儘管道理非常明顯：如果你要去跑步，你要穿的就是專為跑步設計的跑鞋，而非訓練鞋 (也不是健走鞋、運動生活鞋等)。不論是上網還是到實體店面購買，都請直接朝這個類別前進。
Nike Run Club 芝加哥教練 Emily Hutchins 表示，跑鞋是專為線性運動設計，應具備緩震效果和舒適度，才能支撐你順利完成整個活動模式。訓練鞋則著重在穩定性，因應深蹲、弓箭步和側向滑步等多向性運動的需求。
2. 腳感至上
對的跑鞋，穿起來就好似身體的延伸。Nike 全球跑步資深總監 Chris Bennett，即 Bennett 教練指出：「鞋子如果穿起來不舒服，每踏一步都是折磨。」他補充表示，身體會為了抵銷不適感而改變自然步態，因而造成運動傷害。
可直奔跑鞋專門店，他們會針對你的步態進行分析，為你提供具體建議 (稍後將詳細說明)。當銷售人員協助你試穿各種鞋款時，請記住，舒適至上。紐約大學朗格尼健康運動表現中心的物理治療師兼骨科臨床專家 Kate VanDamme 表示：「如果有人推薦你一雙不舒適的鞋，請憑你的感覺決定。」最終你就會成為舒適腳感的專家。
下肢跑步傷害物理治療師，也是 The Running PTs 合夥人的 Lee Welch 說，例如可視你內旋的程度而定，穩定度高的鞋款可能是理想選擇，但或許你試穿的鞋款會讓你產生熱點或是摩擦腳踝後方。可穿著鞋款在店裡四處走走 (如果可以在他們的跑步機上測試更好)，或是務必在採行寬容退換貨政策的店家購買，這樣你便能在家以更理想的條件測試。
「你應選擇能保護並支撐你獨特身體結構的鞋款。」
Ian Klein
運動生理學家
3. 理想貼合
挑選鞋款，尺寸大小很重要。
穿太小的鞋子跑步，可能會引發水泡或腳趾瘀青；穿太大的鞋子跑步，則會導致腳在鞋內滑動，無法適當吸收衝擊力道，也就不能充分利用地面回傳的推進力。
所謂的合腳，正如 Welch 所說：「必須在腳尖和鞋頭之間預留一點空間。鞋子在設計上，本來就是要讓前腳掌向下彎曲，而非向後。」Welch 補充說道，腳趾在鞋內也要能活動自如。如果動彈不得，就表示鞋子太小。
專業小秘訣：無論你是在實體店面或網路購買，務必在跑步過後或晚上試鞋。Welch 說，雙腳在忙碌了一天之後，會呈現如跑步過後的腫脹狀態。若在運動之前或是一大清早就試穿鞋子，很容易買到過緊的尺寸。
4. 考量足部問題
你的足形和跑步方式，會大大影響挑鞋標準。以下針對幾個常見的足部問題，提供挑鞋範例：
- 過度內旋或內旋不足
雙腳其實是需要一定程度的內旋。VanDamme 指出，在跑步的過程中，足部會在落地時自然向前 (內) 旋，推步離地時向後 (外) 旋。Welch 說道：這是一種天生的應變機制，讓足部能夠靈敏順應崎嶇不平的地形，更重要的是，「這樣可讓身體吸收衝擊力道，避免受傷。」
內旋的問題在於過猶不及。Welch 指出，足部如果過度內旋或往內縮，就容易導致足底筋膜炎、髂脛束症候群、梨狀肌症候群、膝蓋疼痛或脛骨受傷等問題。VanDamme 認為，如果是內旋不足，會因足關節無法轉向吸收衝擊力，導致大部分的重量落在足部外緣，很容易引發壓力性骨折。這任何的損傷都可能導致你幾個禮拜或幾個月都無法運動，因此不惜一切代價也要避免受傷。
VanDamme 表示，過度內旋者往往偏好採用較硬實中底的穩定鞋款，有助預防他們的腳過度內傾。內旋不足者，通常具備強化緩震機能 (但支撐力較弱) 和較可吸收衝擊力的通用鞋款就綽綽有餘了。
- 扁平足或高足弓
Welch 表示，扁平足的人可考慮支撐力較強的鞋款。另一方面，他說高足弓者「經常可以想穿什麼，就穿什麼，通用跑鞋穿起來就很舒適」。
- 足底筋膜炎患者
足底筋膜炎，顧名思義，就是足底筋膜受傷了。足底筋膜是位在中足的強韌組織帶，負責支撐足弓。如果訓練過度或是忽然增加跑程，導致筋膜過度受壓，就會引起發炎。發炎時，從腳跟到腳尖的整個腳底通常都會感覺刺痛。
如果你的筋膜炎不嚴重和/或早期發現並治療，只要你沒有跑太遠的距離，通常能夠繼續跑步。如果是這樣的話，VanDamme 表示：「鞋款的支撐力越強越好。」可在腳跟提供額外緩震機能的穩定鞋款可能有助減少疼痛。
5. 考量你的主要用途
美國合格田徑教練，同時也是 Strength Running 總教練兼《Strength Running Podcast》主持人的 Jason Fitzgerald 表示：「如果是輕鬆的日常跑步，略具緩震機能的通用鞋款便能滿足一切需求。」大多數通用鞋款結合緩震與回彈機能，讓你在長跑時更輕鬆，而且在你提升配速時仍能提供充足的能量回傳。
Bennett 教練表示，競賽或速度訓練時，較輕量級的鞋款可能會是致勝的關鍵 (當你準備好要全力衝刺時，每一步抬腳的重量越輕，效果就越好)。Nike Run Club 芝加哥教練 Robyn LaLonde 說：「薄底競賽鞋也能為跑者提供優質的跑道跑感，而且還很適合越野跑。」
LaLonde 表示，若是離開路面，可能就需要越野跑鞋，才能穿越崎嶇不平、盤根錯節與佈滿大小石塊的較軟地形。越野跑鞋具備耐磨鞋底、寬大基座和防滑鞋紋，可提供較好的抓地力。有的甚至結合抗水或防潑水功能，以及可防止碎石進入鞋內的高筒鞋領設計，這些都會是不錯的選擇。如果要征服石子路或陡峭地形，LaLonde 建議選擇中底結合越野鞋底墊片的鞋款，如此一來可保護雙腳，避免突然撞到障礙物或扭傷，讓高難度路線變得更好跑。
掌握升級時機
因此，你已採用上述的所有建議來尋找你鍾愛的鞋款，很棒！只可惜不久之後，你可能需要再重來一次。Klein 說明：「鞋子其實就像肌肉，肌肉一旦疲乏，就會失去作用。而鞋子一旦彈性疲乏或穿舊，結構就會鬆垮，無法發揮原有效能。」
Welch 表示，大多數跑鞋讓人跑個 300 到 500 英哩，也許不成問題，端視跑步的方式而定。但是他提醒，跨太大步、過度內旋、著地位置在鞋身的過前或過後，都可能加速外底磨損的情形。
Fitzgerald 建議，最容易判斷是否該換鞋的方法，就是跟著感覺走。他說：「可以問問自己，穿上鞋子時的雙腳和小腿，是否有一如既往的緩震與支撐感？」他再補充說道：答案若是否定的，或是鞋底已出現明顯的磨損痕跡，就表示該換新鞋了。
如果你幸運的話，你的必備款式仍可購買，你可以只挑一雙新的就好。但如果版本已更新，你大概會想試穿看看，以確保任何關於貼合度的變更都仍適用於你。好消息是，既然你已經讀完了這份清單，你知道該尋找什麼了。
這的確是購物的好藉口。
文字：Ashley Mateo
插圖：Justin Tran