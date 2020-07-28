為各類跑步挑選適合鞋款

身兼美國田徑運動協會合格教練、Strength Running 總教練與 The Strength Running Podcast 主持人的 Jason Fitzgerald 指出：「針對日常隨性的跑步，一雙具備緩震機能的通用跑鞋就能應付。」大多數跑鞋都結合了緩震與靈敏機能，不僅能讓你輕鬆駕馭長跑，在需要跟上速度時，更可回傳強大的推進能量。



Bennett 表示，競賽或速度訓練需要較輕量級的鞋款 (當你準備好要全力衝刺時，每一步抬腳的重量越輕，效果就越好)。針對田徑訓練，可考慮買一雙能插進人工短草草皮、在衝刺時維持抓地效果的釘鞋。Nike Run Club 芝加哥教練 Robyn LaLonde 說：「釘鞋是很理想的競速平底鞋，不過重量更輕、底盤更低，不僅提供不錯的田徑腳感，也很適合跑道以外的路面。」



LaLonde 表示，若是離開路面，可能就需要一雙越野跑鞋，能帶你穿越崎嶇不平、盤根錯節與佈滿大小石塊的較軟地形。越野跑鞋具備耐磨鞋底、寬大基座和防滑鞋紋，可提供較好的抓地力。有的甚至搭載抗水或防潑水功能，以及可防止碎石進入鞋內的高筒鞋領設計，這些都會是不錯的選擇。如果要征服石子路或陡峭地形，LaLonde 建議選擇中底搭載越野鞋底墊片的鞋款，如此一來可保護雙腳，避免突然撞到障礙物或扭傷，讓高難度路線變得更好跑。