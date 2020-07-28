Nike 跑步的建議
沒有完美鞋款，只有最適合自己的鞋款。
無論你是喜歡衝刺跑、越野跑或長跑，Nike 都能為你整裝。以下的專業建議能幫助你找到一雙可滿足特定運動需求，且從頭到尾都如手套般舒適貼合的好穿鞋款。
跑步運動之所以受歡迎，門檻低是主要原因之一。只要準備一雙鞋，就能上路。
但跑鞋得陪你踏遍千山萬水、一路呵護雙腳、甚至為你助攻，因此馬虎不得，所以才說一雙值得信賴的跑鞋非常重要。
想要挑對鞋子，俄亥俄大學運動生理學、交叉訓練和受傷預防專家 Ian Klein 建議：「應挑選能防護並支撐個人腳形的鞋子。」也就是說，別老是看朋友穿什麼就急著跟風。自己穿起來舒適滿意的，才是理想鞋款。以下提供幾個挑鞋訣竅。
縮小篩選範圍
跑鞋百百種，為了挑到一雙優質運動鞋，經常一不小心就迷失在萬紫千紅中。距離理想鞋款更近一步的秘訣是：只看跑鞋，不看訓練鞋。
身兼 Nike Run Club 芝加哥教練和 Master Trainer 的 Emily Hutchins 表示，跑鞋是專為線性運動設計，應具備緩震效果和舒適度，才能支撐你持續往前奔馳。訓練鞋則著重在穩定性，因應深蹲、弓箭步和側向滑步等多向性運動的需求。
腳感至上
對的跑鞋，穿起來就好似身體的延伸。Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 指出：「鞋子如果穿起來不舒服，每踏一步都是折磨。」他補充說道，身體會為了抵銷不適感而改變自然步態，因而造成運動傷害。
如果你毫無頭緒、不知該如何挑鞋，可以找一間提供個人步態分析的跑鞋專賣店。記住，舒適永遠至上。紐約大學朗格尼醫學院附設運動表現中心的骨科臨床專家兼物理治療師 Kate VanDamme 說：「如果別人推薦的鞋子你穿出來不舒服，請勇敢說不。」
確認鞋子真的合腳
穿太小的鞋子跑步，可能會引發水泡或腳趾瘀青；穿太大的鞋子跑步，則會導致腳在鞋內滑動，無法適當吸收衝擊力道，也就不能充分利用地面回傳的推進力。
所謂的合腳，正如下肢跑步傷害物理治療師，也是 The Running PTs 合夥人的 Lee Welch 所說：「必須在腳尖和鞋頭之間預留一點空間。鞋子在設計上，本來就是要讓前腳掌向下彎曲，而非向後。」Welch 補充說道，腳趾在鞋內也要能活動自如。如果動彈不得，就表示鞋子太小。
若在運動之前或是一大清早就試穿鞋子，很容易買到過緊的尺寸。
Welch 說：「腳背是指標，鞋帶部位如果太緊繃，會妨礙到雙腳在跑步時的活動力。」所以要避免擠壓感。此外，還需留意不能磨擦到腳踝後方靠近阿基里斯腱的部位，鞋側太緊或太鬆也不行。
無論你是在實體店面或網路購買，務必在跑步過後或晚上試鞋。Welch 說，雙腳在忙碌了一天之後，會呈現如訓練過後的腫脹狀態。若在運動之前或是一大清早就試穿鞋子，很容易買到過緊的尺寸。
為各類跑步挑選適合鞋款
身兼美國田徑運動協會合格教練、Strength Running 總教練與 The Strength Running Podcast 主持人的 Jason Fitzgerald 指出：「針對日常隨性的跑步，一雙具備緩震機能的通用跑鞋就能應付。」大多數跑鞋都結合了緩震與靈敏機能，不僅能讓你輕鬆駕馭長跑，在需要跟上速度時，更可回傳強大的推進能量。
Bennett 表示，競賽或速度訓練需要較輕量級的鞋款 (當你準備好要全力衝刺時，每一步抬腳的重量越輕，效果就越好)。針對田徑訓練，可考慮買一雙能插進人工短草草皮、在衝刺時維持抓地效果的釘鞋。Nike Run Club 芝加哥教練 Robyn LaLonde 說：「釘鞋是很理想的競速平底鞋，不過重量更輕、底盤更低，不僅提供不錯的田徑腳感，也很適合跑道以外的路面。」
LaLonde 表示，若是離開路面，可能就需要一雙越野跑鞋，能帶你穿越崎嶇不平、盤根錯節與佈滿大小石塊的較軟地形。越野跑鞋具備耐磨鞋底、寬大基座和防滑鞋紋，可提供較好的抓地力。有的甚至搭載抗水或防潑水功能，以及可防止碎石進入鞋內的高筒鞋領設計，這些都會是不錯的選擇。如果要征服石子路或陡峭地形，LaLonde 建議選擇中底搭載越野鞋底墊片的鞋款，如此一來可保護雙腳，避免突然撞到障礙物或扭傷，讓高難度路線變得更好跑。
考量足部問題
你的足形和跑步方式，會大大影響挑鞋標準。以下針對幾個常見的足部問題，提供挑鞋範例。
掌握升級時機
要換掉珍愛的鞋子，總會有些不捨。穿著同一雙鞋跑個 300 到 500 英哩，也許不成問題，端視跑步的方式而定。但是 Welch 提醒，跨太大步、過度內旋、著地位置在鞋身的過前或過後，都可能加速外底磨損的情形。
「鞋子一旦彈性疲乏或穿舊，結構就會鬆垮，無法發揮原有效能。」
Ian Klein，俄亥俄大學運動生理學、交叉訓練和受傷預防專家
Fitzgerald 建議，最容易判斷是否該換鞋的方法，就是跟著感覺走。他說：「可以問問自己，穿上鞋子時的雙腳和小腿，是否有一如既往的緩震與支撐感？」他再補充說道：答案若是否定的，或是鞋底已出現明顯的磨損痕跡，就表示該換新鞋了。
這是換鞋的時機，但為什麼要換呢？Klein 說明：「鞋子其實就像肌肉，肌肉一旦疲乏，就會失去作用。而鞋子一旦彈性疲乏或穿舊，結構就會鬆垮，無法發揮原有效能。」就算曾經伴你征服過無數次 200 米跑，或讓你在騰雲駕霧的緩震腳感中暢跑 20 哩路，功臣終究有身退的一天。