Patrick Sang 教練分享如何與運動控制狂雙親相處

你現在可能不這樣覺得，但你已經完成一半了。



我第一次在德克薩斯大學奧斯汀分校跑步時也感受到一些壓力。總教練主要根據我們的統計資料招募新一屆的選手。所以當我們第一次見到他時，他問了一些關於我們本身還有跑步背景的問題。當他一路問下來，我發現他對我們的經驗感到越來越失望。他帶著很高的期望而來，而我們並不如他預期。我從他的眼中發現，他真的很生氣。那種感覺真糟糕。



最後，我得知教練為了籌組一支冠軍隊伍，自己承受了很大的壓力，然後他把那樣的壓力加在我們身上。瞭解他的處境有助於我分辨他的焦慮與自己的焦慮，這也讓我能夠用同理心跟他對話，而不是憤怒。在那之後不久，我們參加了幾場計時賽，我向他證明了自己的能力表現。我跟你說，證明他的預設立場是錯的帶來一種很特別的滿足感，但要是我沒有理解他的視角，我可能就做不到了。



這就是為什麼我說你已經完成一半了，因為你已經用盡心力去理解父母親的行為。正如你所說的，他們想透過你來圓夢。你知道這無關乎你的表現，重點在於他們的遺憾。理解這一點，就足夠讓你在克服挑戰上踏出第一步。我還有另一個故事，可能對剩下的部分有一點幫助。



當我在 80 年代開始跑步的時候，跑步在我的祖國肯亞產生了巨大變化。大家開始把這項運動視為獲得就業機會、獎學金、甚至是去美國的機會。我發現跑者的配偶和家庭成員，開始把他們視為收入來源，他們期待跑者能夠有所貢獻，不一定是在運動表現上，而是在資源上。對運動員施加這種壓力，就如同他必須揹著一個人跑步一樣，基本上一定會拖累他們的速度。