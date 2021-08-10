Patrick Sang 教練分享如何與運動控制狂雙親相處

教練經驗談：我要如何避免父母親過度插手？
指導
當父母的熱情開始拖累年輕跑者的進步時，Eliud Kipchoge 的教練 Patrick Sang 從中協助這一整個家庭。
教練經驗談是幫助你專注比賽的諮詢專欄。
問：
教練你好：
我爸爸從小到大都在踢足球，直到在大學受傷為止。我媽媽從小打網球長大，要是有機會的話，她會把網球當作職業。現在我加入學校的田徑校隊，他們一直激勵我要表現得更好，好像我可以為他們圓未竟之夢。我愛上跑步純粹因為能夠獨自享受跑步時光，但現在卻好像是為了他們而跑。我該如何拿回這項運動的主導權，不理會他們的意見，然後再一次單純享受跑步。
壓力正在侵蝕對運動的渴望
17 歲的短跑運動員
答：
你現在可能不這樣覺得，但你已經完成一半了。
我第一次在德克薩斯大學奧斯汀分校跑步時也感受到一些壓力。總教練主要根據我們的統計資料招募新一屆的選手。所以當我們第一次見到他時，他問了一些關於我們本身還有跑步背景的問題。當他一路問下來，我發現他對我們的經驗感到越來越失望。他帶著很高的期望而來，而我們並不如他預期。我從他的眼中發現，他真的很生氣。那種感覺真糟糕。
最後，我得知教練為了籌組一支冠軍隊伍，自己承受了很大的壓力，然後他把那樣的壓力加在我們身上。瞭解他的處境有助於我分辨他的焦慮與自己的焦慮，這也讓我能夠用同理心跟他對話，而不是憤怒。在那之後不久，我們參加了幾場計時賽，我向他證明了自己的能力表現。我跟你說，證明他的預設立場是錯的帶來一種很特別的滿足感，但要是我沒有理解他的視角，我可能就做不到了。
這就是為什麼我說你已經完成一半了，因為你已經用盡心力去理解父母親的行為。正如你所說的，他們想透過你來圓夢。你知道這無關乎你的表現，重點在於他們的遺憾。理解這一點，就足夠讓你在克服挑戰上踏出第一步。我還有另一個故事，可能對剩下的部分有一點幫助。
當我在 80 年代開始跑步的時候，跑步在我的祖國肯亞產生了巨大變化。大家開始把這項運動視為獲得就業機會、獎學金、甚至是去美國的機會。我發現跑者的配偶和家庭成員，開始把他們視為收入來源，他們期待跑者能夠有所貢獻，不一定是在運動表現上，而是在資源上。對運動員施加這種壓力，就如同他必須揹著一個人跑步一樣，基本上一定會拖累他們的速度。
有時候答案並不是將家人排除在外，而是讓他們參與其中，幫助他們瞭解你的努力過程，以及你的熱情。
親戚常常認為施壓有助於跑者按部就班完成目標，無論那個目標是什麼。他們以為跑者只要在比賽當天多努力一下就能贏得比賽。他們不知道努力來自日以繼夜的練習和準備。最強的動機必須源自內在。
你說你的父母自己是運動員，但他們似乎忘記了每天的辛苦，以及每項運動都需要犧牲和奮鬥。你應該邀請父母親去看你練習。讓他們看你暖身、伸展拉筋，一遍又一遍地離開起跑架。讓他們看你努力改善速度、姿勢和心理承受度。當他們看到這項運動的真實樣貌，可能會開始理解，你已經每天都在逼自己進步了。他們也許可以放下焦慮，然後說：「你做得很好！」
有時候答案並不是將家人排除在外，而是讓他們參與其中，幫助他們瞭解你的努力過程，以及你的熱情。
如果這樣不能減輕他們施加在你身上的壓力，你就必須告訴他們。讓他們知道那些評論只會分散你的注意力，而不是激勵你。告訴他們你有多愛這項運動，就像他們熱愛他們的運動一樣。這需要勇氣，但會很值得。
如果你的父母現在在我身旁，我會告訴他們，他們很幸運，有一個像你這樣真正熱愛運動的女兒。我會告訴他們，你對跑步的熱愛需要被保護、珍惜和支持，而不是被逼到筋疲力盡的地步。我還會告訴他們，他們現在的方式不會讓他們的期待成真。你的熱情之火需要一些喘息的空間，才能越燒越旺。
我想提醒你們三位：你們想要的東西其實都一樣。你和你的父母都希望你能充分發揮自己的潛能。如果你能幫助他們明白，要達到這個目標，需要的是支持而不是壓力。我有信心你能再次享受跑步的樂趣。你的父母也能保持健康的距離，一起分享這份喜悅。
教練 Sang
Patrick Sang 是肯亞的跑步教練與退役跑步選手。自從在 2002 年成為 Eliud Kipchoge 的教練之後，Sang 幫助他贏得國際綜合型體育大賽金牌、改寫馬拉松世界紀錄，更成為世界第一位在兩小時內完成馬拉松的選手。身為肯亞的國際跑步選手，Sang 自己在 3,000 米障礙賽也贏得多面銀牌，分別是 1991 年的世界田徑錦標賽、1992 年的國際綜合型體育大賽與 1993 年的世界田徑錦標賽。大學成績方面，Sang 也是德克薩斯大學奧斯汀分校 3,000 米障礙賽的紀錄保持人。
攝影師：Kyle Weeks