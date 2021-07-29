Courtney Banghart 教練分享被排擠時該怎麼辦

我告訴她們：「當你是團隊的一份子，你必須做兩件事。即你說話時必須深思熟慮，傾聽時也必須深思熟慮。」因此，我們滿足這個圈子每個人的需求，並分享我們的想法和感受。每個人都使用「我」來說話，例如「我認為這樣」，或是「我有這樣的經驗」。沒有人是旁觀者。我們都一個一個地和彼此分享。



在下一場比賽時，球隊裡幾乎一半的人最後都跪了下來。重點來了：即使觀點不同，我們仍感覺和彼此有深刻的情感聯繫。我們都參與了那艱難的對話。我們都在彼此面前展露出脆弱的一面。我們知道每個人來自哪裡，但我們不會讓這樣的差異阻隔彼此。艱難的對話可讓團隊更團結，而非漸行漸遠。我已見過這樣的情況一次又一次地發生。我希望我能分享更多的故事，但就如同我所說，更衣室 = 神聖空間。



回到你的處境。艱辛的對話顯然是必要的，但我不打算請你這唯一不受歡迎的隊友展開這樣的對話。要求一名 17 歲的青少年來主導並不恰當，要求因種族問題而被排擠的人來解決問題又是另一種的不恰當。



我要請你讓教練介入，讓他們在一旁支持你，尤其是像你這樣的處境。你必須跨出這勇敢的第一步，讓他們知道發生了什麼事，以及你有什麼感受。但在這之後，如果他們夠稱職的話，他們會立即採取行動。我知道如果我球隊裡有人被其他球員排擠，我會想要儘快處理。



當然總是有可能你的教練無法應付這艱難的局面，如果是這樣，我至少可以提醒你這點：還有很多懂得欣賞個別差異的球隊，還有很多球員彼此互信互愛的球隊，而我相信你遲早會成為這種球隊的一員，因為你值得。



Banghart 教練