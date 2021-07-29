Courtney Banghart 教練分享被排擠時該怎麼辦

教練經驗談：「被隊友排擠該怎麼辦？」
指導
他是球隊裡唯一的亞洲球員，但他的隊友們並不是那麼有包容力。Courtney Banghart 教練希望提供協助。
教練經驗談是幫助你專注比賽的諮詢專欄。
問：
教練你好：
我是棒球隊的，但我並不真的認為我是他們的一分子，這合理嗎？我是唯一的亞洲球員，但除非我打擊得分，否則這些白人小孩似乎看不見我。在前往比賽的巴士上，我自己一個人坐。他們有一些同一個圈子的人才懂的笑話和群聊，而且他們週末會一起出去玩，就是不會邀我，而我會知道是因為他們會在練習時聊到這個。他們甚至會開一些不考慮他人感受的玩笑，並非針對我個人，但還是很缺乏同理心。這讓我漸漸喪失自信，也影響到我的表現。我想要被接納 (而且一起贏得冠軍，因為我認為我們可以！)，但當我感覺不受到歡迎時，我如何能找到自己的位置呢？
唯一不受歡迎的隊友
17 歲棒球員
答：
對於唯一不受歡迎的隊友這點，我有很多想說的。
但我們必須先從不考慮他人感受的笑話開始，對吧？因為這就是不恰當。基於很多道德上的理由，所以不恰當。但既然我是教練，而你是尋求協助的球員，我主要會說明為何這對你的球隊來說並不恰當。
最理想的團隊是具深刻情感聯繫的團隊，他們會創造出每個人都在乎整個團隊的文化，而這整個團隊也在乎每一個人。和種族、性別認同、性取向或社經背景相關的嘲諷都不利於這樣的文化，即使討論的對象並不在這個團體裡。
這在各種層面、各種運動上都是如此。我在 NCAA 美國大學運動聯盟指導籃球，我可以直接告訴你，如果有人在我球隊的更衣室裡覺得自己受到輕視或不被尊重，這個球隊就會變得較不團結，在我們比賽時就會出現問題。對手很快就會開始注意到這些問題，然後加以利用。
另一方面，如果我們真的瞭解情感聯繫的價值，我們就會瞭解成為團隊的一份子是一種神聖的責任，而更衣室就是神聖空間。不論在外面發生了什麼事，當我們和隊友一起在更衣室裡時，我們可以誠實和展現出脆弱的一面。正是這樣的信任讓各種不同的人可以團隊合作。這對團體運動來說真的是很強大也很獨特的文化。對於你的團隊還無法意識到這點，我感到很遺憾，但我想告訴你，這是有可能的，因為這是我的經驗談。
現在，我盡可能以白人的身分提供協助。我的意思是，我並非唯一的白人，我來自新罕布夏州，幾乎我所有的隊友都是黑人。我無法假裝知道在我們的社會裡身為黑人，或是亞洲人是什麼樣的感受。
但這正是包容對我來說永遠是當務之急的重要原因之一。由於我指導的女性生活在種族不平等的環境下，展開這樣的對話是我的職責，而且老實說，這樣的對話有時已超出我的舒適圈。我會在每個賽季一開始和我的球隊進行這樣的對話，而且我會處理在賽季期間發生的任何排擠狀況，我責無旁貸。
我可以告訴你一個例子：當 Colin Kaepernick 開始在 NFL 開賽之前唱國歌時跪下時，我正在普林斯頓大學當教練。當要決定我的球隊要採取什麼反應時，我知道確保每個人都被看見和聽見是很重要的。
最理想的團隊是具深刻情感聯繫的團隊，他們會創造出每個人都在乎整個團隊的文化，而這整個團隊也在乎每一個人。
我告訴她們：「當你是團隊的一份子，你必須做兩件事。即你說話時必須深思熟慮，傾聽時也必須深思熟慮。」因此，我們滿足這個圈子每個人的需求，並分享我們的想法和感受。每個人都使用「我」來說話，例如「我認為這樣」，或是「我有這樣的經驗」。沒有人是旁觀者。我們都一個一個地和彼此分享。
在下一場比賽時，球隊裡幾乎一半的人最後都跪了下來。重點來了：即使觀點不同，我們仍感覺和彼此有深刻的情感聯繫。我們都參與了那艱難的對話。我們都在彼此面前展露出脆弱的一面。我們知道每個人來自哪裡，但我們不會讓這樣的差異阻隔彼此。艱難的對話可讓團隊更團結，而非漸行漸遠。我已見過這樣的情況一次又一次地發生。我希望我能分享更多的故事，但就如同我所說，更衣室 = 神聖空間。
回到你的處境。艱辛的對話顯然是必要的，但我不打算請你這唯一不受歡迎的隊友展開這樣的對話。要求一名 17 歲的青少年來主導並不恰當，要求因種族問題而被排擠的人來解決問題又是另一種的不恰當。
我要請你讓教練介入，讓他們在一旁支持你，尤其是像你這樣的處境。你必須跨出這勇敢的第一步，讓他們知道發生了什麼事，以及你有什麼感受。但在這之後，如果他們夠稱職的話，他們會立即採取行動。我知道如果我球隊裡有人被其他球員排擠，我會想要儘快處理。
當然總是有可能你的教練無法應付這艱難的局面，如果是這樣，我至少可以提醒你這點：還有很多懂得欣賞個別差異的球隊，還有很多球員彼此互信互愛的球隊，而我相信你遲早會成為這種球隊的一員，因為你值得。
Banghart 教練
Courtney Banghart 目前是北卡羅來納大學教堂山分校女子籃球隊總教練，之前則是普林斯頓的總教練。她曾獲 2015 年納史密斯國家年度教練獎，也曾任 2017 年美國女子籃球 U23 國家代表隊助理教練。Banghart 在達特茅斯擔任主力球員時，寫下了迄今無人能破的長春藤聯盟生涯三分球得分紀錄。Banghart 是女子籃球教練協會董事會及 NCAA 女子籃球監督委員會成員。
攝影：Jayson Palacio