一路安全暢跑

01. 提前規劃



你當然可以直接出門跑步，但預先計劃好，才能讓過程更安全、更有樂趣。不過，這並不是說你不能隨興探索新的路線或周遭環境。Woods 表示，只要事先把路線規劃好，至少知道哪裡有飲水機和公共洗手間。她也說：「你絕對不希望發現自己離家 8 公里遠，渴到不行或急著想上廁所時，還得往回跑才行。」如果是自己一個人跑步，Woods 建議為了安全起見，可以將自己的計畫告訴一位朋友，並帶著現金和簽帳金融卡或信用卡。



02. 再三確認天候狀況



天氣如果沒有常常發生變化，也不會成為我們經常討論的話題。即使只是氣溫微幅變化，或有出現惡劣天候的機率，都可能會影響到我們選擇的路線、隨身攜帶多少水以及身上要穿些什麼。天氣發生劇烈變化時，如果沒有做好準備，可能會發生危險。



當天氣不是太好，而你還是決定要去戶外跑步時，不妨調整路線打造最好的狀況。例如，下雨的話就避開越野跑，也不要踩進深深的雨水坑裡；如果雨勢會影響道路的能見度，就去跑道上跑步。



03. 避開車水馬龍和污染



務必留意路線會經過的地方。如果是在道路上跑步，就持續跑在寬敞的路肩或跑道上，讓車子能和你保持充分的安全距離。另外，不要在尖峰時刻跑步，以免自己得在街道上爭搶空間，還可能吸入更多污染的髒空氣。