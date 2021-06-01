公園裡必跑的往返跑步路線是讓自己無須多想，就能跨出第一步的可靠方式 (而我們都知道，說到跑步或任何事，跨出第一步就成功了一半)。但就像你點菜時常點的招牌沙拉，有時候也需要一點改變。



Nike 全球跑步資深總監 Chris Bennett，即 Bennett 教練表示：「如果每天都跑一樣的 5K，樂趣何在？除了『我又跑完了』以外，沒有其他的成就可言。」

Bennett 指出，盡量在過程中來點變化，才是讓你持續投入運動的關鍵 (特別是長跑)。他補充說，用新方法鍛鍊肌肉 (讓跑步更有力，而且通常也能改善體態)，保持身體健康、身心持續投入也很重要。



難以擺脫重複模式？可善用以下秘訣，為路程增添一點小變化，安全地探索新路線，讓自己的興致始終不減，隨時準備上路暢跑。