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如何規劃超棒的跑步路線

Nike 跑步的建議

制訂超棒的跑步路線
制訂超棒的跑步路線

歡迎參考這些安全跑步須知，讓自己常保動力。

保持訓練的新鮮感能提高動力，讓我們更能養成跑步習慣。而且，為訓練增添各種變化，還可在過程中發現樂趣。

幾乎所有跑者都習慣重複同樣的跑步路線，但這可能會摧毀自己外出跑步的動力。

Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 問說：「如果每天都跑一模一樣的 5 公里，會有什麼樂趣呢？成就感無非就是『我完成了另一趟跑步』。」

Bennett 指出，盡量在過程中來點變化，才是讓你持續跑下去的關鍵。他補充說，用新方法鍛鍊肌肉 (讓體態變得更好、跑步更有力)，保持身體健康、身心持續投入也很重要。

善用以下這些秘訣，為路程增添一點小變化，並安全地探索新路線，讓自己的興致始終不減，隨時準備上路暢跑。

讓路線常保新鮮感

01. 為必跑路線注入小變化

有個必跑的安全路線也不賴，只要為平常的跑步做些調整，讓自己保有興致並挑戰自我即可。

「能做的變化不只是跑得更快或更久，也可以把路線方向反過來、換一下音樂，或試著跑上自己老是避開的斜坡小丘。」

Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett

Bennett 表示，即使是小小的改變也能發揮作用，這些改變能讓你以不同的方式體驗跑步，同時激勵你再次動身起跑。

02. 將路線和鍛鍊重點相結合

選擇有助於提升鍛鍊成效的環境，讓訓練變得更加有效又有趣。

舉例來說，如果你正在做速度練習，柏林跑團 Kraft 聯合創辦人 Niko Zeigert 和跑團教練 Steffi Platt 會建議，捨棄繁忙城市街道上的車陣和紅綠燈，改去無干擾的跑道，展開快速的間歇跑。

「輕鬆跑或配速不是重點時，可以只設定跑步時間就好」

Nike Run Club 教練 Jessica Woods

制訂超棒的跑步路線
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Zeigert 和 Platt 表示，如果有機會在慢速恢復跑時欣賞周圍環境，可以選條風景優美的寧靜小徑。若是途中會經過多種地形的長跑，不妨在中途轉換一下，前半段在道路上跑，後半段換成越野跑，前後順序對調也無妨。這麼做可以保持心神集中，也能持續動用到肌肉。(如果這是你跑得最遠的一次，二位專家則建議最後 3 到 5 公里可在家附近繞著跑，以便享有幾步即可走到自家門口的安全距離。)

有時候，我們一點都不必擔心到底要在哪裡跑步或是要跑多遠。Jessica Woods 是 Nike Run Club 教練，同時在紐約經營跑步機教室 Mile High Run Club，她說：「輕鬆跑或配速不是重點時，可以只設定跑步時間就好。出門跑個 45 分鐘，甚至也不必安排具體路線，跑到一半時折返回頭就好了。」

03. 轉換不同路面

試試有坡度的小丘、草地、石子路和沙灘！Woods 說，雖然這可能會拖慢速度，但不同的路面可為訓練帶來變化，還能強迫身體適應不同的跑步環境，對身心都有益。

「每種地形都有訓練上的意義，不同等級的坡度和路面會用到不同的腿部肌肉和穩定肌」

Nike Run Club 教練 Jessica Woods

舉例來說，小腿、臀大肌和大腿後側肌群是上坡跑步主要會用到的部位，下坡主要用到的則是股四頭肌。和跑道或道路比起來，在海灘或是植物及石頭遍布的越野小徑等不平穩地面上跑步，則須用到足踝、膝蓋及核心上的穩定肌。

Woods 說，泥土路或越野小徑比人行道更加柔軟，很適合讓關節稍微和緩一下。越野跑步也能讓心靈喘口氣，因為當我們身在山中或是越過自然屏障時，配速就不是那麼重要。這兩項優點讓這些路面很適合長跑或恢復跑。

04. 化阻礙為機會

如果得一路跑過人流擁擠的地區，千萬別沮喪。Woods 表示，在人行道上快速穿梭於行人之間，或是越野跑步時被迫得一會兒往左、一會兒靠右，對鍛鍊不同肌肉很有幫助 (如果是準備要賽跑，正好可讓自己好好迎戰擁擠的跑道)。

Wood 說：「可以的話，就把這段跑步路程當作是暖身，路況一變得開闊，就能大步跑起來。」

制訂超棒的跑步路線
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05. 和朋友結伴跑步

Zeigert 和 Platt 表示，如果安全無虞，可以邀請一位健身夥伴和你一起跑你最愛的路線，這樣一來，跑了很多次的路程也會充滿新鮮感，讓人興奮又期待。

「很多人不覺得自己喜歡跑步，但一旦和其他人一起跑後，就愛上了跑步」

Bowerman Track Club 教練 Shalane Flanagan

四屆奧運選手暨 Bowerman Track Club 教練 Shalane Flanagan 表示，這是因為和其他人一起跑步時，能讓人既興奮又期待，最終讓自己成為更強的跑者。她說：「很多人不覺得自己喜歡跑步，但一旦和其他人一起跑後，就愛上了跑步。你可以跑得比自己所想的更快、更遠，完全顛覆你的想像。」

一路安全暢跑

01. 提前規劃

你當然可以直接出門跑步，但預先計劃好，才能讓過程更安全、更有樂趣。不過，這並不是說你不能隨興探索新的路線或周遭環境。Woods 表示，只要事先把路線規劃好，至少知道哪裡有飲水機和公共洗手間。她也說：「你絕對不希望發現自己離家 8 公里遠，渴到不行或急著想上廁所時，還得往回跑才行。」如果是自己一個人跑步，Woods 建議為了安全起見，可以將自己的計畫告訴一位朋友，並帶著現金和簽帳金融卡或信用卡。

02. 再三確認天候狀況

天氣如果沒有常常發生變化，也不會成為我們經常討論的話題。即使只是氣溫微幅變化，或有出現惡劣天候的機率，都可能會影響到我們選擇的路線、隨身攜帶多少水以及身上要穿些什麼。天氣發生劇烈變化時，如果沒有做好準備，可能會發生危險。

當天氣不是太好，而你還是決定要去戶外跑步時，不妨調整路線打造最好的狀況。例如，下雨的話就避開越野跑，也不要踩進深深的雨水坑裡；如果雨勢會影響道路的能見度，就去跑道上跑步。

03. 避開車水馬龍和污染

務必留意路線會經過的地方。如果是在道路上跑步，就持續跑在寬敞的路肩或跑道上，讓車子能和你保持充分的安全距離。另外，不要在尖峰時刻跑步，以免自己得在街道上爭搶空間，還可能吸入更多污染的髒空氣。

制訂超棒的跑步路線
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惡劣的空氣品質會讓人覺得難以運動，並影響整體表現，對女性而言更是如此。一項由維吉尼亞理工學院暨州立大學所負責的研究發現，過去幾年，在污染程度往往較高的城市大型賽跑中，參賽的馬拉松女跑者跑得比男性選手還要慢。(這或許是因為女性氣管較小，空氣中的粒子比較容易卡在氣管，因此可能會引起疼痛。) 先前的研究顯示，跑者所攝取的空氣比一般人還多。賽跑時，馬拉松選手吸入和吐出的空氣，和久坐缺乏運動者整整兩天吸吐的空氣大概一樣多。換言之，跑步路程越長，空氣污染就越具危險性。

想要享有清新潔淨的空氣，最好選擇遠離繁忙街道的路徑，並且在一大早尖峰時刻開始前，路上車子較少時就去跑步。出門前，也可以先上網查看當地的空氣品質預報。空氣品質佳，戶外跑步風險就很低或不具風險；空氣品質差，你又對空氣污染敏感的話，就會對健康造成衝擊，此時就盡量別外出跑步。

04. 做好準備

若能見度清晰 (沒有盲點或黑暗、狹窄的隧道)、光線良好 (有自然光或其他光源) 且身邊還有其他人，就能享有較安全的跑步路線。選擇路徑時，記得將這些因素納入考量。

如果只能在光線較暗的情況下跑步，請穿著反光服裝並隨身攜帶光源，讓駕駛人、自行車騎士和其他跑者都能看見你。如果是跑在交通較繁忙、人潮較擁擠的路線上 (在城市中或是跑在通往較安靜區域的主幹道上，難免都會遇到這種狀況)，邊跑邊聽音樂時，請盡量只戴一邊的耳機，讓自己可以聽見周遭的聲音。

最後一點，最好可以隨身攜帶手機，以防發生任何緊急狀況，尤其是自己一個人跑步或是在偏遠地區跑步時。在享受跑步時光的同時，你絕不會後悔帶上手機。

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超棒的跑步夥伴。

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