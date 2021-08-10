Patrick Sang 教練分享如何建立團隊思維

教練經驗談：「如何擁抱團隊思維？」
指導
Patrick Sang 教練為一位只想擊敗隊友，而非和隊友合作的年輕游泳選手，提供一些出乎意料之外的建議。
教練經驗談是幫助你專注比賽的諮詢專欄。
問：
教練你好：
我是學校高中女子游泳隊的一員，我們的表現真的很不錯，贏得了許多團隊競賽，不過，在個人比賽中我們也彼此相互競爭。我的隊友是我一些親密的好朋友，然而一跳進泳池，我只想擊敗她們每個人。我非常執著於要成為最厲害的那個人，這一點讓我把自己看得比團隊還重要。我會用小小的心理技巧擺脫對方，甚至會對泳池外的事情遮遮掩掩，像是我所攝取的食物、去做額外的運動以及睡眠時間。我知道這很自私，而且這讓我覺得很糟糕。腦袋裡有了這類念頭，也開始影響到我的表現。我可以同時既是一個好隊友，又是隊上最厲害的游泳選手嗎？
划水常常領先其他人
16 歲游泳選手
答：
獨行俠，你或許曾聽過「團隊優先」這個詞。或許你身邊的每個人都正在不斷重複這個詞。不過，我可以和你說，想要單獨訓練以及展開個人競爭是沒問題的。我也可以分享從團隊訓練中能獲得的技巧與優勢，當「擊敗他們所有人」的時刻到來時，可以助你一臂之力。
……你可能會瞭解到自己無須比其他所有人都出色，只要讓自己變得比昨天更棒就好了。
若來到我的跑步訓練營，你會看見運動員進行團隊訓練，不過我們的訓練始終都是基於：團隊是由個人所組成的。事實上，對於新進的運動員，我所做的第一件事情就是瞭解他們個人的情況：他們的運動優勢、教育程度，以及參與競爭的動力。如此一來，我可以以個人化的指導風格幫助每一位跑者設定並達成他們的目標。
我發現當運動員彼此相互合作時，可以更堅持不懈地朝個人目標邁進。以跑步為例，和其他四或五位跑者一起訓練，有助於提升一名運動員的耐力和控制力。當一個人堅持跟著團隊，而不是始終試著要跑在最前面時，可以學會保留能量、為堅持更長的時間而奮戰，並在關鍵時刻改變當前的狀態。
聽起來你想要在訓練和比賽時，表現得比身邊所有人還出色。這對訓練或比賽來說，都不見得會有所幫助。
舉例來說，有一位跑者可以在 13 分 30 秒跑完 5 千公尺。他要參加的一場比賽中，有 20% 的運動員可以在 13 分鐘內跑完。他該擔心這 20% 的人嗎？不該，他應該實事求是，專注在把自己的時間縮短到 13 分 20 秒上。當你試著根據其他人的表現來調整自己的目標時，最終可能會對自己要求太高，太過急進，這會讓你有受傷的危險、士氣受挫，或甚至開始形成心理障礙。
另一方面，專注於自己所能做到的事情上，能釋放一些壓力。即使是在高度壓力的比賽期間，你也可以和自己對話，告訴自己說：「這是我挑戰自己、提升自己的機會。」很快地，你可能會瞭解到自己無須比其他所有人都出色，只要讓自己變得比昨天更棒就好了。而且有了這一點點的心靈空間，你或許會發現自己也能為隊友的成功而開心。
我其實是在自己還是一名專業跑者時就開始負責指導，有時我所指導的隊友，我自己也會在個人比賽中和他們同場競技。其中一位是 Bernard Barmasai，在我的指導中於 1997 年創下了障礙賽的世界紀錄。順便一提，我在同一場比賽中也跑出了自己的個人紀錄。
我會嫉妒 Bernard 和他的金牌榮譽嗎？不會，我覺得自己對 Bernard 的勝利有所投入與付出，因此我也獲得了同樣的心理報酬。而且我對自己的個人成就也感到超級自豪，因為我知道自己為此全力以赴。我敢保證，專注發揮自己的所有潛力，不論成果如何，你也一樣會感到心滿意足。
所以說，你不必總是很隨和。有時候，一點點的「自私」能讓你有所突破。如果你覺得自己作為個人參賽者所獲得的訓練機會不夠多，應該要將這個想法告訴你的教練。
我在大學越野校隊擔任大學運動員時，遇到了類似的情況。我們的晨間團隊訓練結束後，當天的第一堂課緊接著就開始，對我們來說，這負擔太重。我們團隊一起去和教練溝通，告訴他我們比較想要進行個別訓練。對此他一開始有點遲疑，不過我們答應他，在關鍵時刻我們能發揮表現。透過許多個人的努力付出，那一年我們得以透過團隊之力「擊敗他們所有人」。
團隊訓練能幫助你提升個人戰力，個人訓練也有助於提升團隊戰力，沒錯吧。不論你選擇要將長期的焦點放在哪裡，你都會希望自己是自己的頭號競爭對手。當你的隊友也贏得勝利時，只會為你帶來更多慶祝的機會。
Sang 教練
Patrick Sang 是肯亞的跑步教練與退役跑步選手。身為肯亞的國際跑步選手，Sang 自己在 3,000 公尺障礙賽也贏得多面銀牌，分別是 1991 年的世界田徑錦標賽、1992 年的國際綜合型體育大賽與 1993 年的世界田徑錦標賽。大學成績方面，Sang 也是德州大學奧斯汀分校 3,000 公尺障礙賽的紀錄保持人。
攝影：Kyle Weeks