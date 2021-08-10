Patrick Sang 教練分享如何建立團隊思維

我會嫉妒 Bernard 和他的金牌榮譽嗎？不會，我覺得自己對 Bernard 的勝利有所投入與付出，因此我也獲得了同樣的心理報酬。而且我對自己的個人成就也感到超級自豪，因為我知道自己為此全力以赴。我敢保證，專注發揮自己的所有潛力，不論成果如何，你也一樣會感到心滿意足。



所以說，你不必總是很隨和。有時候，一點點的「自私」能讓你有所突破。如果你覺得自己作為個人參賽者所獲得的訓練機會不夠多，應該要將這個想法告訴你的教練。



我在大學越野校隊擔任大學運動員時，遇到了類似的情況。我們的晨間團隊訓練結束後，當天的第一堂課緊接著就開始，對我們來說，這負擔太重。我們團隊一起去和教練溝通，告訴他我們比較想要進行個別訓練。對此他一開始有點遲疑，不過我們答應他，在關鍵時刻我們能發揮表現。透過許多個人的努力付出，那一年我們得以透過團隊之力「擊敗他們所有人」。



團隊訓練能幫助你提升個人戰力，個人訓練也有助於提升團隊戰力，沒錯吧。不論你選擇要將長期的焦點放在哪裡，你都會希望自己是自己的頭號競爭對手。當你的隊友也贏得勝利時，只會為你帶來更多慶祝的機會。



Sang 教練