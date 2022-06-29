如何打破壞習慣，邁向好生活

有多少次你試著戒掉喝汽水的習慣、減少使用螢幕的時間，或是不再看著電視睡著？每當失敗時，你有多嚴厲地怪罪自己？



如果你的回答是「很常」和「非常」，那麼，是時候以全新的方式改掉壞習慣，阻止惡習打亂你達成健康目標的步調。



Wendy Wood 博士是南加大心理與商業專業的教務長教授，花了數十年研究我們如何養成並改變習慣，她表示：「你不能逼迫自己改變不良行為。」她也寫了一本相關的書籍，名為《好壞習慣：不變的是帶來正向改變的科學》(Good Habits, Bad Habits: The Science of Making Positive Changes That Stick)。你的自制力和意志力總有消退的時候。Wood 說，要打破負面模式，就必須瞭解源頭並改變大腦。



布朗大學正念中心的研究與創新主任兼《渴求的心靈》(The Craving Mind) 作者 Judson Brewer 醫學博士表示，不論是菸癮還是定期上健身房的習慣，對我們的大腦來說都一樣。Brewer 說：「某件事觸發你的腦袋，導致你做出某種行為，而那種行為在腦中帶有獎勵的暗示。」你坐下來參與一場下午的會議或課程 (觸發原因)，大口喝下汽水 (行為)，獲得大量糖分帶來的興奮感 (獎勵)。這一切經常發生在你毫無意識的情況下。



Wood 說，事實上，你每天採取的行動中有 43% 是出於習慣且無意識的。讓好習慣自行運作是很棒的事，但對於你希望自己不該做的事來說卻糟透了。為了更有意識地行動，並直搗問題的根源而非自己，可遵循以下的五步驟擬出負責任的計畫。