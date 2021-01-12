如何打破壞習慣，邁向好生活

1. 詳述你的壞習慣。

Brewer 說，為了停止無止盡地滑手機，或是吃下第二塊 (好吧，第三塊) 布朗尼，你必須瞭解這些模式發生的原因。為此，請準備紙筆，並為你的每一個壞習慣寫下它的觸發原因、行為和獎勵。



讓我們以滑手機為例。你的觸發原因可能是看到某位朋友拿出手機，行為是你也拿出自己的手機，然後開始瀏覽社群媒體。獎勵可能是看到有人對你發布的上一張照片按讚，或是對超有共鳴的迷因發笑。Brewer 表示，這觸發、行為、獎勵形成的循環已深植在你的大腦中，知道有這種循環的存在就是粉碎它的第一步。他說：「如果你沒有意識到發生什麼事，你就玩完了。你會永遠都停不下來。」



2. 改變背景。

有個簡單的方法可以打破這壞習慣的循環：避開觸發原因。Wood 說，地點、時間，甚至是你周圍的人，都可能成為下意識的觸發原因。微調這些暗示，你便能改變行為模式。



如果你發現自己每次坐在沙發上並打開筆電後，就會伸手抓零食來吃，那麼可試著在你習慣採用工作模式而非休息模式的書桌或餐桌上用電腦。如果你每晚睡前會伸手去拿手機或電視遙控器，那就將它們留在另一個房間，並在床頭櫃上放一本書。老是和愛喝酒的朋友多喝了一杯？可將你們的碰面地點改在登山步道口。



3. 增加摩擦力。

你可以讓不良行為變得稍微難以執行，藉此讓它成為正面的習慣。為了舉例說明，Wood 提出在《應用行為分析期刊》(Journal of Applied Behavior Analysis) 上發表的一個經典研究。研究人員想要知道，在四層樓的建築中，要如何才能讓大家選擇走樓梯而不是搭電梯，因此他們將電梯門關閉的時間延長了 16 秒。這小小的不便，專家稱為摩擦力，將搭乘電梯的次數減少了三分之一。Wood 說：「結果發生什麼神奇的事？四週後，即使電梯門關閉的速度已調了回來，但許多人還是持續爬樓梯，因為他們已經養成爬樓梯的新習慣。」



請發揮創意，為你想改變的模式增加摩擦力。 老是咬指甲？美甲的時刻到了。整天坐在電腦前面？可以嘗試坐硬背的電腦椅，這會讓你想要經常站起來。即使只是創造極小的阻力，都能夠阻擋你的自動反應。



4. 同步調頻。

下次當你拖延計畫，或是將特大包洋芋片吃光時，請停下來想想你的感受如何。Brewer 說：「問問自己，我從中得到什麼？」只是單純留意自己的行為，便能改變大腦中根深蒂固的習慣。Brewer 的團隊近期對超過一千名過食的患者進行研究。在患者確實留意自己對暴飲暴食的感受，並重複這樣的練習 10 至 15 次後，他們對大吃大喝的衝動開始消退，而且他們回報因嘴饞而進食的行為已大幅減少。他說：「當他們開始發現過去的行為沒有幫助，獎勵值就會下降，因此就會醒悟過來。」



Brewer 表示，第二個要採取的留意步驟是，想想當你戒除壞習慣時，感受有多美好。他解釋：「我們的大腦永遠都在尋找更好更棒的獎勵。因此，如果你專注在過去的行為有多無利可圖，而新的行為帶來多大的獎賞，你的大腦自然會朝這個方向邁進。」或許這項超讚的獎勵是在你原本滑手機的時間和知己聊聊近況，或是在實際晨跑後一整天的情緒高漲，而不是因為偷懶而整天都在懊悔。

5. 想好備用方案。

當你還是受不了誘惑而想陷入過去的壞習慣時，可打造「如果/那麼」方案。例如，如果你發現自己超想在下午喝杯汽水，那麼就為自己倒杯氣泡礦泉水。Wood 表示，可用明確的策略將自己導向更理想的選擇，以確保能確實執行，尤其是當你首度戒除壞習慣，而它對你仍有些許影響力時。



Wood 說，你越是練習，就越容易打破觸發原因、行為和獎勵的循環。持續重複上述的步驟，戒除壞習慣的行為很快就會變成……呃，一種習慣。