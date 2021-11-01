睡眠醫師分享如何避免睡眠間斷

花太多時間待在床上不睡覺會適得其反。Peters 醫師解釋說，這是因為你希望身體能把待在床上和入睡關聯起來。「如果有太多時間醒著，我們可能會把床跟清醒連結在一起，或者更糟糕的是，和焦慮及失眠連結在一起。」



讓事情獲得控制：花一小時在客廳放鬆 (閱讀、寫日記、慢慢/深呼吸、做做陰瑜伽或恢復瑜伽、練習正念冥想、漸漸地放鬆肌肉，或聽聽舒緩音樂) 幫助自己在上床鑽進被窩裡之前放鬆。Baker 表示，這讓你有時間自然產生睡意。







即使採行這個建議，你可能還是難以避免凌晨 3 點醒來之苦。Baker 指出，如果發生這種情況，數羊這個古老的竅門真的有用，或者也可以在床上試著「做白日夢」：把注意力放在深呼吸上，同時想像讓自己感到愜意自在的事情。



對你不管用？如果你已經躺在那裡超過 20 分鐘，就起床 (這樣你就不會把床跟醒著連結在一起)，然後試著閱讀、冥想或準備播放類似搖籃曲的專輯。眼皮快要闔上時再回到被窩裡。給睡意時間，並相信這個過程，睡意就會來襲。