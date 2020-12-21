01. 改變想法。

Waite 表示：「大多數人參加賽跑，是為了證明自己具備正向特質，去承接並完成挑戰。」說真的，虛擬賽跑才是最大的挑戰。



原因何在？Waite 解釋，萌生退意的心情會更強烈且來得更頻繁。部分是因為虛擬跑步的彈性較大，但更關鍵的是，少了熱血澎湃的活力盛事可期待，會讓人覺得一切都了無意義。想要繼續奔馳，就得提起比以往更強大的毅力。別讓這層心理負擔成為阻力，相反地應將其化為動力。Bennett 表示：「說出『我可能會獨自跑完半馬或全馬』這種話的人，根本是自討苦吃。」



如果你還在質疑值不值得，Waite 建議先將你的比賽動力來源表列出來，以便提醒自己儘管少了粉絲聲援、沒有主辦單位可能會郵寄給你的完賽獎牌，你依然會賣力追求自己設定的目標。光是這樣就夠了，不需要靠其他人或目的。



02. 距離總體檢。

舉例來說，別只因報名參加了秋季馬拉松，就非得參加同時期的虛擬馬拉松。要考量到自身現況，也許這陣子你的線上課程剛好滿檔，或是已有一段時間沒辦法像從前那般勤快健身，在這種情況下，選擇足以激發內心熱血的距離就好。也許跑個 1K 來測試速度，或選擇不讓身體過度負荷的 10K。Waite 表示，如此一來較容易維持住訓練，一旦選擇足以激發熱血的比賽，就能充分享受其中，因為此時需要更多熱情，才能勇往無前。



03. 遵循計畫，堅持到底。

若打算自訂比賽，就千萬別讓自己脫序。Waite 說道：「否則可能一脫軌就回不去。用心規劃起跑的時間和路線，能幫助你『身歷其境』。」這麼做還有助於消除比賽當天過多的緊張情緒。如果決定在早上 7:30「鳴槍起跑」，那麼 7:15 則務必到場就位暖身。



04. 把即將面對的困難點視覺化。

Bennett 指出：「身旁如果少了其他運動員和群眾，人就會變得容易分心、自怨自艾或舉手投降。」此時，觀想術剛好能派上用場。想像自己跨越終點線的那一刻，並想想如何一路排除突發狀況的畫面。起跑之前是否會喊加油口號？也可以回想一下之前列出的動力清單。一旦做好面對虛擬比賽的心理準備，即使沒有觀眾也較容易全力以赴。



05. 維持賽前儀式。

Waite 指出：「只要把虛擬賽當成正式比賽，身心也會奇蹟似地跟著演起來。」攤開跑鞋和裝備 (若能在行頭加上自己的名字就更好了)，拍張照片上傳到社群媒體上。吃一頓健康晚餐，早早上床睡覺，隔天起來再享用賽前餐。Waite 說：「這些步驟都能激發出比賽前的緊張刺激感。」再者，誰說虛擬比賽就得孤軍奮戰？你可以在自己特別容易遇到瓶頸的站點，安排親友應援團從旁助陣。



06. 慶祝一下！

若是在倫敦跑完馬拉松，就去喝幾杯；若在芝加哥，就大啖厚底披薩。這些都是少不了的慶功宴。至於 Waite 本人，則是在虛擬比賽過後，和訓練夥伴一同到當地公園遛狗閒晃，然後再來一杯紅酒。Waite 表示：「先想像賽後的肯定感和慶祝畫面，不僅能幫助自己更確定接受挑戰是對的決定，還能提醒自己一切努力都將值得。」