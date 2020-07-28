當雙腳過度外旋或外旋時，雙腳關節無法活動來吸收衝擊力道，因此大多數的重量會落在雙足的外側邊緣上。VanDamme 指出，這所帶來的影響剛好相反，因為腿部這時可能會外彎。「以這樣的姿勢著地會讓身體更吃緊。」VanDamme 解釋說，關節也無法吸收跑步的撞擊力，此時骨頭將承受更大的衝擊，造成壓力性骨折。



我們可以找到專為雙腳結構和步態而設計的鞋子，藉此降低跑步時受傷的風險。如果你和許多跑者一樣，有點過度內旋，可以考慮具備穩定性機能的鞋款，這些鞋子在雙足足弓側的中底設計較堅韌，外側的泡棉較輕盈、柔軟，可以發揮出色的衝擊吸收效果。而若是過度外旋者，不妨選擇緩震機能和衝擊吸收力較好的鞋子，以利減少壓力相關的傷害。



要記得，沒有任何一雙鞋可以自動改變你的步態。若要矯正導致內旋問題的肌肉不平衡狀況，就必須經常進行強化雙足和活動力的訓練。



讓人安心的好消息是，根據《British Journal of Sports Medicine》所刊載的一份評論，著感舒適的鞋款可能最有利於降低受傷風險。換句話說，不論雙腳內旋的狀況如何，想要有最亮眼的跑步表現，就得確保鞋子穿起來很舒適。