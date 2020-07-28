Nike 跑步的建議
無論你是過度內旋、過度外旋，或者步態完全正常，都可參考本文來挑選合適的鞋款。
我們的雙腳需要一定程度的內旋或稍微向內轉，才能保持健康並好好發揮最佳表現。然而，跑步時若腳步重心向內塌陷，或發現自己著地時的重心是在雙腳外側邊緣，可能就會有問題。以下我們將與你分享一些相關的知識。
走進鞋店購買跑鞋時，銷售人員或許曾詢問過你步態相關的問題，例如：「跑步時，你雙腳的重心是否會偏向內側？」(這稱為過度內旋。) 身體大部分的重量是否都落在雙腳的外側邊緣 (也叫做過度外旋或外旋)？你可能已經做過一些步伐測試，發現自己的腳在落地時只有些微向內轉。用銷售術語來說，這就是中性步態，或所謂的正常步態。銷售人員可能還會請你站上跑步機做步態分析。
將鞋子放在平坦的表面上，鞋底往內緣傾斜代表有過度內旋，往外緣傾斜代表有過度外旋。
其實不必歷經上述這些步驟，也能知道自己跑步時的步態。舊跑鞋能為我們提供些線索。拿一雙舊跑鞋，看看鞋底內側邊緣是否有過度磨損？是在前足、鞋跟，或這兩個部位都有？若有的話，就可能是過度內旋的跡象。如果鞋底的外側邊緣磨壞了呢？那麼大概就是過度外旋造成的。試試另一項測試。將鞋子放在平坦的表面上，鞋底往內緣傾斜代表有過度內旋，往外緣傾斜代表有過度外旋。
內旋並非壞事，人人都需要一定程度的內旋。跑步時，雙腳踏出的每一步會自然內傾、姿勢內旋。紐約大學朗格尼健康運動表現中心 (NYU Langone Health Sports Performance Center) 物理治療師兼骨科臨床專家 Kate VanDamme 解釋說，蹬離地面時，雙腳會外傾且姿勢外旋。物理治療醫師 Lee Welch 專精於跑者下肢運動傷害，同時也是 The Running PTs 的共同負責人，他指出，這種自然的步態轉換讓雙腳能保持敏捷，在不平的地形上也能行動自如。他表示，最重要的是：「這是身體吸收衝擊力道的方式，這樣才能保護自己不受傷。」
跑步時會產生許多衝擊力，每次雙腳一著地，施加的力量大約是我們體重的六倍。過度外旋或過度內旋會導致身體無法以最佳方式平均分散這個力道，可能因此造成許多傷害。
Welch 舉例說，若雙腳向內塌陷，股骨和脛骨的內旋程度也會更高。他表示，大腳趾骨頭 (也就是第一蹠骨) 內所產生的不穩定性，可能會導致足底筋膜炎、髂脛束摩擦、梨狀肌症候群、膝蓋疼痛或脛痛。
對身體來說，過度內旋並非最有效的跑步方法，雙腳也無法快速抬離地面。換句話說，和地面接觸的時間越長，雙腿所承受的衝擊力道就越多。VanDamme 說：「通常我們會發現，過度內旋的人整個身體部位都會內傾，因此他們的膝蓋可能會內彎，另一側的髖部則跟著下沉。」
我們可以找到專為雙腳結構和步態而設計的鞋子，藉此降低跑步時受傷的風險。
當雙腳過度外旋或外旋時，雙腳關節無法活動來吸收衝擊力道，因此大多數的重量會落在雙足的外側邊緣上。VanDamme 指出，這所帶來的影響剛好相反，因為腿部這時可能會外彎。「以這樣的姿勢著地會讓身體更吃緊。」VanDamme 解釋說，關節也無法吸收跑步的撞擊力，此時骨頭將承受更大的衝擊，造成壓力性骨折。
我們可以找到專為雙腳結構和步態而設計的鞋子，藉此降低跑步時受傷的風險。如果你和許多跑者一樣，有點過度內旋，可以考慮具備穩定性機能的鞋款，這些鞋子在雙足足弓側的中底設計較堅韌，外側的泡棉較輕盈、柔軟，可以發揮出色的衝擊吸收效果。而若是過度外旋者，不妨選擇緩震機能和衝擊吸收力較好的鞋子，以利減少壓力相關的傷害。
要記得，沒有任何一雙鞋可以自動改變你的步態。若要矯正導致內旋問題的肌肉不平衡狀況，就必須經常進行強化雙足和活動力的訓練。
讓人安心的好消息是，根據《British Journal of Sports Medicine》所刊載的一份評論，著感舒適的鞋款可能最有利於降低受傷風險。換句話說，不論雙腳內旋的狀況如何，想要有最亮眼的跑步表現，就得確保鞋子穿起來很舒適。