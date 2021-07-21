好吧，先讓我們從不該做的事開始：不要只是為了避免你的內旋傾向而對自然的步態進行大改造。Nike 全球跑步資深總監 Chris Bennett (即 Bennett 教練) 表示，儘管在某種程度上留意自己的姿勢是好事，但你的跑姿就是你的跑姿，過度刻意改變可能反倒會對跑步造成阻礙。



相反地，可以注意你的鞋子。無須改變步態，鞋子就能對你的跑步方式和受傷風險帶來重大影響。Welch 建議，如果你有過度內旋的傾向 (較常見的問題)，可以考慮具備穩定性機能的鞋款。這些鞋子在足弓側的中底設計較堅韌，也提供更多的支撐力，讓你的腳較不容易大幅度傾斜。而若是內旋不足者，不妨選擇緩震機能和衝擊吸收力較好的鞋子，以利減少壓力相關的傷害。不過，根據《英國運動醫學期刊》刊載的一份評論指出，只要鞋子著感舒適，就能高機率降低受傷的風險。



Welch 表示，除了鞋子以外 (順帶一提，這並無法矯正你的內旋問題)，強化雙腳的肌肉 (試試舉起大腳趾) 和改善足部及腳踝靈活度 (開始用按摩滾輪活動你的小腿) 至少能舒緩問題。



在理想情況下，你會隨著時間變成更中立的跑者。但如果你沒有，只要沒有一再受傷就不必擔心。請保持冷靜並持續 (留意地) 前進。