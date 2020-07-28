跑者需要多少的飲水量

當然，這些數據是以一般的美國人為基準。如果你是高度活躍的跑者，可能會流更多汗，因此就必須補充更多水分。



重點：補充因流汗所流失的水分。合法營養師兼 Precicion Nutrition 運動表現營養總教練 Ryan Maciel 說道：「如果訓練超過一小時，就應該在跑步的每小時中飲用 709 至 946 毫升的水。」這大約是每 15 至 20 分鐘飲用 236 毫升的水。記得應小口啜飲，而非大口吞下。Maciel 表示，大口吞咽除了會攝取過量的水分，還會導致腸胃不適。



運動結束時也務必要補充水分。Maciel 建議，可用一個簡單的方式來判斷要飲用多少水，即在一小時以上的訓練前後量體重。他說：「如果你少了 454 克，那麼就應該用 473 毫升的水分來補充。」他表示，如果你減輕更多體重，則應在跑步後的幾小時內飲用更多的水分，而且也別忘了將跑步期間所攝取的水分算進去。



Maciel 表示，一般而言，掌握水分狀態最直截了當的做法就是觀察尿液的顏色。他說道：「如果是深色的，表示要再喝更多的水；如果是淡黃色至透明，表示水分已充足。」