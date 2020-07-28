跑者需要多少的飲水量

Nike 跑步的建議
除了注意距離、速度和營養的攝取，補充適量的水分對跑步訓練也很重要。
搞定飲水量，就有辦法徹底提升運動表現。本文將告訴你，為何連輕微脫水都會對跑步帶來阻礙，以及在訓練的前、中、後究竟該喝多少水。
跑步時多喝水，聽起來很容易做到。只要別讓自己太渴就行了，對吧？但事情並沒有你想得這麼簡單。以下將說明為何水分對運動表現如此重要，以及如何確保自己已補足適量的水分。
水分如何流失
跑步時，你會因流汗和呼吸而流失水分，而前者尤其顯著。Monique Ryan 是美國註冊營養師，同時擔任專業耐力運動員與隊伍顧問超過 25 年，她說：「熱能是你運作肌群的主要副產物。肌肉產生的熱能越多，體溫就會升得越高，也就會流更多的汗。」
「流汗所流失的水分若無法好好補充，體溫就會持續升高，運動將變得更加艱難。」
運動營養師 Monique Ryan
Ryan 解釋，流汗是讓身體自行冷卻的一大機制，而汗水蒸發正是讓肌膚冷卻的原因 (因此不要立即把汗擦乾)。她說道：「流汗所流失的水分若無法好好補充，體溫就會持續升高，運動將變得更加艱難。」
Ryan 指出，流汗時，體內流向肌肉的血量將減少。這是因為大量的血流會重新從運作的肌群流向肌膚，藉此協助身體好好地排汗，而血流量減少，則會削弱肌耐力。此外，你的心臟必須更用力跳動來輸送剩餘的血液，這會對心血管系統施壓並飆高心率。簡單舉個例子：8 公里的路程會比想像中更舉步維艱。
「想發揮最佳表現，就必須保持充足的水分」
Precision Nutrition 營養總監 Brian St. Pierre
隨著溫度和濕度升高，表現只會每況愈下。即使氣溫只有攝氏 10 度，你也可能會開始流更多的汗。俄亥俄大學運動生理學、交叉訓練和受傷預防專家 Ian Klein 表示，在濕度僅有 40% 的情況下，汗水也無法順利從皮膚蒸發，進而干擾人體自然的冷卻機制。
Brian St. Pierre 是註冊營養師兼Precision Nutrition 的營養總監，他在分享解決方法時說道：「想發揮最佳表現，就必須保持充足的水分。」
脫水的徵兆
有趣的是，飲水量沒問題時，你根本不會察覺到任何異樣，而且跑步的感覺一切正常，但脫水時卻正好相反。
Ryan 說道：「開始流失水分時，身體就會無法正常運作。此時，體溫開始過熱，影響到注意力和專注度，心率也會跟著升高，讓運動變得更困難。」
缺水的時間越長，症狀就會變得更嚴重。如果你發現呼吸變得吃力、脈搏加快，而且/或感到頭暈、疲倦，甚至思緒開始混亂，都可能是中暑的跡象。千萬別讓這種事發生！中暑是緊急狀況，可能會對大腦、心臟和體內器官造成永久性損傷。
脫水對跑步的影響
你或許認為在跑步中或比賽時感到口渴只是有點煩人，但這其實會對你的速度和整體狀況帶來影響。
當體內的含水量有所變化，可能也會擾亂身體電解質和必需礦物質的濃度。
研究顯示，脫水量超過體重的 2% 時，可能就會衝擊到耐力的表現 (覺得不可能讓自己脫水到這個程度嗎？可快速計算一下：如果你的體重 68 公斤，等於要流失 1.4 公斤的水重。天氣炎熱和/或進行艱難的跑步運動時，就很容易達到這樣的脫水量)。也有研究顯示，脫水可能導致運動自覺強度升高。這樣的結果是合理的，如果感到運動變難，你的表現有可能會變差。在《運動訓練期刊》發表的研究發現，事實上有 70% 的跑者自認為曾經歷過一次以上類似的經驗，當時脫水讓表現大打折扣。
當體內的含水量有所變化，可能也會擾亂身體電解質和必需礦物質的濃度，包括鈉、鉀、鈣、氯和鎂等。Ryan 說道：「你需要這些電解質，肌肉才能正常運作。」電解質將營養素帶入細胞，並將廢物從細胞中帶離，而且有助調節神經和肌肉功能 (包括心臟)。這一切對運動表現而言都極其重要。
理想的飲水量究竟是多少？
雖然缺乏水分對跑步的影響甚鉅，但你也不必對水分的攝取緊張兮兮。美國國家醫學院的報告指出，大多數健康的人以口渴為指標，便可適當滿足日常的水分需求。
儘管如此，如果你為了特定目標而想要發揮最佳狀態，不妨參考這些統計資料：報告發現，適當補充水分的女性每天從各種飲料和食物中攝取 2690 毫升的水分，而男性平均是 3695 毫升。其中，約 80% 的攝取量來自水和其他飲料，另外 20% 則來自富含水分的食物 (蔬菜和水果是相當不錯的來源)。
「如果訓練超過一小時，就應該在跑步的每小時中飲用 709 至 946 毫升的水。」
Precicion Nutrition 運動表現營養總教練 Ryan Maciel
當然，這些數據是以一般的美國人為基準。如果你是高度活躍的跑者，可能會流更多汗，因此就必須補充更多水分。
重點：補充因流汗所流失的水分。合法營養師兼 Precicion Nutrition 運動表現營養總教練 Ryan Maciel 說道：「如果訓練超過一小時，就應該在跑步的每小時中飲用 709 至 946 毫升的水。」這大約是每 15 至 20 分鐘飲用 236 毫升的水。記得應小口啜飲，而非大口吞下。Maciel 表示，大口吞咽除了會攝取過量的水分，還會導致腸胃不適。
運動結束時也務必要補充水分。Maciel 建議，可用一個簡單的方式來判斷要飲用多少水，即在一小時以上的訓練前後量體重。他說：「如果你少了 454 克，那麼就應該用 473 毫升的水分來補充。」他表示，如果你減輕更多體重，則應在跑步後的幾小時內飲用更多的水分，而且也別忘了將跑步期間所攝取的水分算進去。
Maciel 表示，一般而言，掌握水分狀態最直截了當的做法就是觀察尿液的顏色。他說道：「如果是深色的，表示要再喝更多的水；如果是淡黃色至透明，表示水分已充足。」
攜水秘訣
運動時，仰賴公共飲水機來保持水分會有點困難，對某些路線來說更是不可能的事。跑步全程握著水瓶可能也是累贅。有幾個不錯的解決方法：可用帶子套入並固定在手上的手持式水瓶；將水的重量置於髖部的水壺腰包；可將水瓶擺放在胸前，或是背部有吸管水袋的背心。
美國田徑協會認證教練、肌力跑步總教練兼肌力跑步播客主持人 Jason Fitzgerald 表示，值得留意的是，儘管這樣的裝備往往符合人體工學設計，但對於你的姿勢還是會有影響。他說道：「裝滿水的水袋可能會導致你過度向前傾斜，而將水瓶穿戴在一側的髖部上或單手攜帶，可能都會讓你略為傾向一側。」
儘管這都不是什麼大問題，而且當然不比脫水來得嚴重，但輕微的失衡會隨著時間而日積月累。請盡量維持平衡，例如可換手握水瓶、將腰包裡的水瓶換邊擺放，或者若腰包裡有多個水瓶，可每瓶輪流啜飲，而不要一次喝完一瓶。至於水袋，可只裝入運動時所需的水量，不必裝滿。
何時該考慮補充電解質
跑不到兩小時？Maciel 建議補充水分即可。他表示，如果外出路跑或越野跑會超過兩小時，或是天氣特別炎熱而你大量出汗，那就必須在跑步的過程中補充流失的電解質 (亦即讓身體保有活力的礦物質)。
為了補充電解質，有些跑者喜歡啜飲運動飲料，也有人偏好膠狀或軟糖式的電解質。沒有哪一種方法最好或比較好，因此多嘗試不同的產品，看看哪一種最適合你。不過別忘了，攝取營養補充品時，量多未必比較好。你不必手上抓著一把電解質軟糖，同時猛灌運動飲料。補充水分、營養和任何事物一樣，都需要平衡。
為比賽做好準備
Maciel 表示，為了讓訓練發揮最大功效，應隨時保持充足的水分，尤其是賽事的前幾週。他說道：「比賽前一晚才大口灌水，也無法彌補平常所缺乏的水分。」換句話說，如果在訓練時輕微脫水，但又沒有攝取足夠的水分，便無法獲得應有的運動效果。
為了讓訓練發揮最大功效，應隨時保持充足的水分。
比賽途中該飲用多少水，視比賽的長度而定。Maciel 表示，如果你跑不到一小時，例如 5 公里的距離，可能就不用在跑步期間補充水分。更長距離的賽跑，則請參考你的長跑補水標準 (目標是每小時啜飲 709 至 946 毫升的水)。
比賽沿途通常會有補水站，因此不必為了要帶水而感到焦慮，而且大多還會提供水和運動飲料。建議你提前查看比賽路線圖，看看這些補水站的距離有多遠，以及該賽事是以英里還是公里來加以區隔 (5 英里會比 5 公里要遠得多！)，並依此來規劃你的補水策略。最後，請務必瞭解該賽事提供哪些水分補給，並在比照訓練中對特定的運動飲料進行實測，如此才會知道在比賽當天這是否適合你的腸胃。