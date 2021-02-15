有健康類型的「療癒」食物嗎？

1. 瞭解感覺良好是什麼意思。

Precision Nutrition 的課程總監 Krista Scott-Dixon 博士認為，療癒感受指的不只是飲食後的身體狀態，你應該會感到平靜，保有持續專注的警覺性，而非短暫昏沈、餐後嗜睡或是過度亢奮。理想狀態是宛如週日早晨坐在陽台喝咖啡般通體舒暢，不會感到昏昏欲睡或是焦慮緊張。



Scott-Dixon 建議，想知道真正的療癒食物有哪些，就要在進食後一個小時 (這時你的身體開始消化)、隔天早晨或是隔幾天後檢視身體。他進一步說明，令人不適的飽足感或胃脹可能會瞬間產生，但腹部脹氣、腸胃問題或是疲勞感等紅燈現象可能會在 12 至 24 小時產生。這些徵兆的出現就是排除療癒食物的關鍵。



2. 選擇營養成分多元的食物。

捨棄富含飽和脂肪或反式脂肪的空熱量食物，或是添加過多糖分的食物，改選較有營養價值的選項。舉例來說，可以利用酪梨取代奶油，攝取較為健康的油脂並獲得相似的柔滑口感。也可嘗試以杏仁和腰果製作、富含抗氧化成分的「核果起士」，多吃莓類和椰棗等水果來取代精緻糖分食品。Olenik 表示，水果、蔬菜、全穀類等營養豐富的全食物不僅能讓身體開心，也能撫慰心靈。



3. 注意腸胃。

專家口中的「腸腦軸連結」：你消化腸胃道中的細菌會傳送訊息至你的中樞神經。專家認為，食用不健康食物會讓細菌不正常作用，進而導致你比平時更加緊繃或難過。Olenik 建議，選擇提升腸胃好菌的食物，例如纖維豐富的全穀物和扁豆、富含 Omega-3 的脂肪來源 (核桃、亞麻籽或奇亞籽) 和發酵食物 (克菲爾優格、德國酸菜或泡菜)，對於身心都有益處，Olenik 表示這種飲食內容可以平均分佈每日益生菌，幫助平衡腸胃細菌，讓身心更為舒暢。