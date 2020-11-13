冷凍蔬菜大勝新鮮蔬菜

冷凍蔬菜和冷凍水果一樣好處多多。一項研究指出，實際上冷凍青花菜的抗氧化成分 β 胡蘿蔔素是新鮮青花菜的 4 倍。冷凍紅蘿蔔中具有防癌效果的多酚類和有益眼睛健康的抗氧化物葉黃素也比新鮮紅蘿蔔多。



在喬治亞大學的另一項研究中，研究人員購買了青花菜、菠菜、花椰菜和豌豆，一半保持生鮮狀態，另外一半則放入冷凍庫。兩者在購買當天的營養成分相差無幾。但五天之後，未冷凍的食物流失了大量維生素 A、維生素 C 和葉酸，這些都是有益於免疫系統的營養素。



原因是什麼？冷凍水果和冷凍蔬菜通常在採收當天就被急速冷凍，所以流失營養素的速度比新鮮蔬果還要慢。來自倫敦的營養師 Lucy Jones 建議，如要保留營養成分，請使用蒸或微波的方式烹飪，而非水煮或煎炒。至於水果，經濟許可的話請選擇有機水果，避免添加糖或鈉的水果。