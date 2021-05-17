透過交叉訓練成為更優秀的跑者

挑選一項你喜歡的活動，以 1 到 10 的自覺盡力程度為標準，將強度調低至 3 左右，這就是主動式恢復。可以是輕鬆地騎自行車、放鬆地健行、長時間散步、輕鬆或中等強度的瑜伽或皮拉提斯課程，任何不會讓你的肌肉震顫、汗如雨下或是讓你在心裡咒罵自己在幹麻的活動都行。

西部州立科羅拉多大學的研究指出，比起單純的休息，主動式恢復，尤其是低強度的騎自行車或散步，有助讓你的身體在吃力的跑步訓練後更快速恢復。發表於《運動科學期刊》的另一項研究發現，這可能是因為這類活動可增加肌肉的血流量，進而讓肌肉更有效地修復。《運動科學與醫學期刊》所發表的研究顯示，主動式恢復也能在我們從事其他運動時降低心率，並減少我們賣力運動的感覺，這表示在你下次跑步時可以跑得更遠，但卻感覺更輕鬆。

為了瞭解自己適合進行主動式恢復的頻率與類型，可嘗試 Bennett 教練的小秘訣：「問問自己，這會讓我感覺更好還是更糟？」他表示，主動式恢復，以及所有的交叉訓練不只能為跑步帶來體能上的助益。

他說：「交叉訓練實際上會為你帶來情緒或精神上的大躍進，有助提升你下次跑步的表現。這是否能為你在跑步時增加些許自信或帶來平靜的感受？這才是真正重要的。」