透過交叉訓練成為更優秀的跑者

交叉訓練為何能預防受傷

先從預防受傷說起。這可能不是交叉訓練最吸引人的優點，但它確實是成為出色跑者的關鍵。俄亥俄大學運動生理學、交叉訓練和受傷預防專家 Ian Klein 指出，這是因為我們需要時間讓肌肉、肌腱和韌帶變得更強壯，足以承受踩踏在路面的重擊。Klein 表示，交叉訓練能為身體帶來跑步般的衝擊刺激 (換句話說，能誘導身體變得強壯)，又不會讓身體因過度負重而受傷。



可以考慮騎自行車、游泳和使用橢圓機。身兼合格美國田徑教練及「肌力跑步」指導計畫創辦人的 Jason Fitzgerald 表示，所有這類心肺運動都少了跑步施加在身體上的蠻力，能鍛鍊肌肉，讓肌肉耐力更強、更有力道，又不會增加受傷的風險。Fitzgerald 說：「假如有兩名跑者，其中一位每週大約跑 64 公里，另一位除了跑同樣的里程外，還做 2 小時的有氧運動。我打賭有從事交叉訓練的那名跑者跑得較快，因為交叉訓練幾乎就等於是跑了更遠的里程數。」