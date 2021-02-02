讓心情變好的理想運動計畫

1. 情緒低落：連續性有氧運動



Wendy Suzuki 博士、紐約大學神經科學暨心理學教授表示，當你情緒低落時，高能量運動計畫有時候 (好吧，也許是大多時候) 是你逼不得已才會做的事。好消息是，你根本不需要這些運動。輕鬆慢跑或快走也許不會讓你獲得大量亢奮的腦內啡，卻會產生其他讓你感覺良好的化學物質，像是多巴胺和血清素。她接著說，當你享用垂涎已久的美食、在社群媒體上被按讚或發生性行為，也會產生多巴胺，而血清素則會在你大笑或感受灑在肌膚上的陽光時升高。換句話說，這些被稱為快樂荷爾蒙的化學物質是最實在的情緒興奮劑。



Suzuki 表示，無論你選擇哪一項有氧運動，都要持續至少 10 分鐘以上，才能開始發揮效果。



2. 挫折滿滿：HIIT



如果你曾經藉由沙包或砸球發洩怒氣，請舉手。有這樣的人嗎？完全料想得到。Suzuki 表示，那是因為當你在運動時大展身手，「將所有能量釋放出來」，會促使一連串化學反應，讓腦內啡、血清素和多巴胺節節獲勝，有助於應付會將人壓垮的挫敗感。Saanijoki 補充說明，此外，為了完成一項有挑戰的運動計畫所需的專注力，可以讓你忘卻煩惱。



小心不要逼得太緊，超過平常訓練的負荷量。Saanijoki 的研究發現，過量運動會增加負面情緒，更遑論隨之而來的痠痛。原因為何？Saanijoki 解釋，因為運動依然會對身體造成壓力，所以當你操之過頭，原本最後甜美的解脫感可能會因此變調，只剩下失望的感覺。你也許清楚自己的極限，或是還在探索中；一項研究顯示，如果你一星期有超過 40 分鐘，最大心率都維持在 90% 以上，不僅較為易怒，還會增加受傷機率。



3. 壓力指數爆表：舉重



有時候你的思緒會跑得比 Mat Fraser 做槓鈴循環的速度還要快，這時你不妨就舉個槓鈴也好。陪伴客戶從創傷和慢性壓力中恢復的合格私人教練兼《舉起重物》作者 Laura Khoudari 表示：「肌力訓練是基礎中的基礎，尤其在做大重量的時候，會帶你重返此時此刻的狀態。」Khoudari 解釋，想要安全有效率地舉重，就必須全神貫注去感受身體的姿勢和感覺，你的頭腦沒有太多空間去想其他事情。她進一步說明，就算你不是肌肉男的舉重風格，慢慢做動作，感受每一個在收縮的肌群 (舉例而言，在每一個彎曲動作中感覺二頭肌的收縮)，也有助於緩解焦慮情緒。



Khoudari 說，無論你正在鍛鍊哪個部位，都可以藉由每一個動作的讀秒來放慢速度。舉例來說，在深蹲的時候，先花三秒鐘的時間蹲下，站起來後在上面停留一秒鐘，記得一定要花 5 分鐘拉筋放鬆 (尤其是前彎伸展式) 或做連續性有氧運動，啟動副交感神經系統 (你的「休息與消化」模式)。上述兩項活動都能舒緩你的身心靈，達到放鬆狀態。



還有一件事：研究指出，阻力訓練可減少所有程度的焦慮症狀。原因有許多種，但最有可能的是，肌力訓練使得負責掌管所有快樂荷爾蒙的系統調節更為完善，日復一日地幫助你紓解壓力。



4. 嚴以律己過了頭：哈達瑜伽



你聽過有種站姿叫做權勢姿勢，會讓人立即獲得力氣、能量和自信嗎？其背後的運作機制仍然有點不明，但研究員發現，伸展型姿勢 (想像雙手插腰挺直站立) 會影響生理與行為，讓你感到更有力，風險容忍度也跟著增加。另一項研究指出，瑜伽姿勢也有同樣的效益，就算只維持 2 分鐘，也能增進自尊與能量。



不妨在百無聊賴的某一天善待自己，試試看哈達流動瑜伽。這套方法強調保持靜態動作，讓你有足夠的時間好好覺察自己的肌力和穩定度。



5. 累到不行又脾氣暴躁：有氧舞蹈



無論你是盯著電腦一整天感到精力耗盡，或是剛起床昏昏沉沉有起床氣，簡短的舞蹈時間也許正是你所需要的，讓你踩出能量滿檔的歡快步伐。



Soon-Mi Choi 博士是中西州立大學運動傷害防護和運動生理系副教授，她表示，與在規律的跑步機上跑步不同的是，「舞蹈是複雜的活動，需要投注大量心力去學習，並靈活地運用每一個技巧。」Choi 接著說：「學習如何將舞步融會貫通，需要練習、專注和記憶，才能越記越快。」更遑論搭配喜愛的歌曲跳舞，對大多數人而言都是一種享受，短短 10 分鐘就能轉換心境。



雖然科學研究已證明上述活動能產生好心情，但如果你想嘗試不一樣的運動，當然沒問題，做你自己就好。無論你心情如何，任何運動都比不運動來得好，而且不管有沒有分泌腦內啡都無妨。