Nike 運動內衣測量方式

對許多運動員來說，每一次為健身打造穿搭時，運動內衣都是至關重要的一環。 Nike 運動內衣技術設計師 Tara Sweeney 解釋說，這是因為運動內衣是運動員所能擁有的超高技術性服飾商品。

然而，理想的貼合度不僅取決於測量結果。 Sweeney 表示：「想要找到合適的運動內衣，關鍵在於在舒適度和支撐力之間取得平衡，要符合胸部尺寸和緊實度、體型，以及所要從事的活動。」

Sweeney 分享運動內衣尺寸的計算方式，進一步說明如何找到理想貼合度。