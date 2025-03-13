新會員輸入：APP15，即享15%折扣

立即下載 條款與條件

Nike 運動內衣測量方式

購買指南

Nike 運動內衣技術設計師分享運動內衣尺寸的測量方式，以及如何判斷最佳貼合度。

上一次更新：2025年3月13日
5 分鐘閱讀時間
Nike 運動內衣測量方式

對許多運動員來說，每一次為健身打造穿搭時，運動內衣都是至關重要的一環。 Nike 運動內衣技術設計師 Tara Sweeney 解釋說，這是因為運動內衣是運動員所能擁有的超高技術性服飾商品。

然而，理想的貼合度不僅取決於測量結果。 Sweeney 表示：「想要找到合適的運動內衣，關鍵在於在舒適度和支撐力之間取得平衡，要符合胸部尺寸和緊實度、體型，以及所要從事的活動。」

Sweeney 分享運動內衣尺寸的計算方式，進一步說明如何找到理想貼合度。

Nike 運動內衣測量方式

Nike 運動內衣尺寸測量方式

根據 Sweeney 的分享，為了正確測量自己的 Nike 運動內衣尺寸，請試著穿上無內裡的內衣式運動內衣，讓左右胸部之間有一些空間。

尋找適合的運動內衣尺寸

透過這個兩步驟測驗，找到自己的運動內衣尺寸。 開始之前，請穿上能支撐自然胸形的無內裡運動內衣，不要穿無鋼圈或襯墊式運動內衣。

首先，測量你的下胸圍
接著，測量你的罩杯
你的 Nike 運動內衣尺寸

首先，測量你的下胸圍

測量運動內衣的下胸圍處 (就在胸部下方)。量尺應貼緊身體。 無條件進位到最接近的測量值。 如果沒有量尺，請使用鞋帶和一把尺。 按照上述指示操作。 將線繩放在平坦的表面上，並用一把尺進行測量。

接著，測量你的罩杯

量尺和地板保持平行，將量尺放在胸部最厚實的地方。從胸部中央開始測量至另一側的胸部組織末端處 (鋼圈所在位置)。 無條件進位到最接近的測量值。

你的 Nike 運動內衣尺寸

字母/罩杯尺寸

根據你的答案，這是我們認為適合你的理想運動內衣尺寸。

選購我的尺寸

3 個方式，確認運動內衣是否合身

想確認運動內衣是否合身，可在試衣間 (或自己的房間) 透過以下 3 步驟快速進行測試。

1. 評估下胸圍的鬆緊度

Sweeney 指出，就功能性而言，下胸圍是運動內衣的關鍵要素。 穿著運動內衣時，若兩根手指可以舒適地放進下胸圍，代表貼合度恰到好處。 以下分享一些額外秘訣：

舉起雙臂時，如果下胸圍會上移，且罩杯感覺缺乏支撐力，有寬鬆感，則表示運動內衣可能過大

如果下胸圍感覺很緊繃，以致很難深呼吸或自在暢動，則表示運動內衣可能太小

2. 檢查肩帶

如果覺得需要不斷調整肩帶，或肩帶落在肩膀外側，則表示運動內衣可能過大。 如果肩帶造成頸部產生壓迫感，或肩膀 (看起來) 咬肉或過度勒緊，則表示運動內衣可能太小。

舉起手臂時，如果下胸圍穩固不移位，代表尺寸恰到好處。 肩帶應感覺穩固服貼不咬肉。

超過一半的女性胸部大小不對稱。 可調式肩帶是自行調整運動內衣貼合度的實用好方法，但 Sweeney 建議，不應以調緊肩帶來解決運動內衣其他部位貼合效果不佳的問題，例如「罩杯太大或下胸圍太鬆」。

3. 模擬想穿著該款運動內衣從事的活動

運動內衣理當讓你在活動或運動中感覺更舒適、更自信。 Sweeney 表示，最好的測試方法是模擬出穿著時會進行的動作，無論是完成你超喜歡的瑜伽動作，還是做深蹲動作。 運動內衣的貼合效果以及隨身體暢動的程度，應視個人需求而定。

Nike 運動內衣測量方式

找出理想的運動內衣尺寸：其他需要考慮的貼合度因素

Sweeney 表示，雖然肩帶和下胸圍的貼合效果通常最能看出運動內衣是否合身，但也可以從其他一些指標看出尺寸是否不合適：

運動內衣尺寸太小通常：

  • 領口和/或腋下部位胸部肉肉會從運動內衣側邊溢出或咬肉
  • 領口和/或腋下部位的位置太低
  • 罩杯部位過短，導致下胸圍上移，落在胸部底部，而不是恰好落在胸部組織的下方

運動內衣尺寸太大通常：

  • 整個罩杯部位布料過多，擠成一團
  • 領口和/或腋下部位的位置太高，可能會摩擦頸部或腋下，並造成擦傷
  • 無法提供任何加壓或支撐效果，或導致胸部太過晃動

尋找適合自己的 Nike 運動內衣

Nike 運動內衣共有三個主要類型。 深入瞭解這些類型的特點，找出適合自己的類型。

初始發布：2025年1月2日

相關精彩故事

  • 如何選擇正確的運動內衣

    購買指南

    如何選擇正確的運動內衣

  • 健身時該穿著哪種緊身褲

    購買指南

    依照不同運動，挑選最適合的健身內搭褲

  • 如何為寬腳板找到理想鞋款

    購買指南

    以下分享如何為寬腳掌找到理想鞋款

  • 如何挑選適合你的 Nike Fleece：Studio Fleece 指南

    購買指南

    如何挑選適合你的 Nike Fleece：Studio Fleece 指南

  • Nike 史上最具支撐力的跑鞋

    購買指南

    Nike 史上最具支撐力的跑鞋