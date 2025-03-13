Nike 運動內衣測量方式
購買指南
Nike 運動內衣技術設計師分享運動內衣尺寸的測量方式，以及如何判斷最佳貼合度。
對許多運動員來說，每一次為健身打造穿搭時，運動內衣都是至關重要的一環。 Nike 運動內衣技術設計師 Tara Sweeney 解釋說，這是因為運動內衣是運動員所能擁有的超高技術性服飾商品。
然而，理想的貼合度不僅取決於測量結果。 Sweeney 表示：「想要找到合適的運動內衣，關鍵在於在舒適度和支撐力之間取得平衡，要符合胸部尺寸和緊實度、體型，以及所要從事的活動。」
Sweeney 分享運動內衣尺寸的計算方式，進一步說明如何找到理想貼合度。
Nike 運動內衣尺寸測量方式
根據 Sweeney 的分享，為了正確測量自己的 Nike 運動內衣尺寸，請試著穿上無內裡的內衣式運動內衣，讓左右胸部之間有一些空間。
尋找適合的運動內衣尺寸
透過這個兩步驟測驗，找到自己的運動內衣尺寸。 開始之前，請穿上能支撐自然胸形的無內裡運動內衣，不要穿無鋼圈或襯墊式運動內衣。
首先，測量你的下胸圍
測量運動內衣的下胸圍處 (就在胸部下方)。量尺應貼緊身體。 無條件進位到最接近的測量值。 如果沒有量尺，請使用鞋帶和一把尺。 按照上述指示操作。 將線繩放在平坦的表面上，並用一把尺進行測量。
接著，測量你的罩杯
量尺和地板保持平行，將量尺放在胸部最厚實的地方。從胸部中央開始測量至另一側的胸部組織末端處 (鋼圈所在位置)。 無條件進位到最接近的測量值。
你的 Nike 運動內衣尺寸
根據你的答案，這是我們認為適合你的理想運動內衣尺寸。
3 個方式，確認運動內衣是否合身
想確認運動內衣是否合身，可在試衣間 (或自己的房間) 透過以下 3 步驟快速進行測試。
1. 評估下胸圍的鬆緊度
Sweeney 指出，就功能性而言，下胸圍是運動內衣的關鍵要素。 穿著運動內衣時，若兩根手指可以舒適地放進下胸圍，代表貼合度恰到好處。 以下分享一些額外秘訣：
舉起雙臂時，如果下胸圍會上移，且罩杯感覺缺乏支撐力，有寬鬆感，則表示運動內衣可能過大。
如果下胸圍感覺很緊繃，以致很難深呼吸或自在暢動，則表示運動內衣可能太小。
2. 檢查肩帶
如果覺得需要不斷調整肩帶，或肩帶落在肩膀外側，則表示運動內衣可能過大。 如果肩帶造成頸部產生壓迫感，或肩膀 (看起來) 咬肉或過度勒緊，則表示運動內衣可能太小。
舉起手臂時，如果下胸圍穩固不移位，代表尺寸恰到好處。 肩帶應感覺穩固服貼不咬肉。
超過一半的女性胸部大小不對稱。 可調式肩帶是自行調整運動內衣貼合度的實用好方法，但 Sweeney 建議，不應以調緊肩帶來解決運動內衣其他部位貼合效果不佳的問題，例如「罩杯太大或下胸圍太鬆」。
3. 模擬想穿著該款運動內衣從事的活動
運動內衣理當讓你在活動或運動中感覺更舒適、更自信。 Sweeney 表示，最好的測試方法是模擬出穿著時會進行的動作，無論是完成你超喜歡的瑜伽動作，還是做深蹲動作。 運動內衣的貼合效果以及隨身體暢動的程度，應視個人需求而定。
找出理想的運動內衣尺寸：其他需要考慮的貼合度因素
Sweeney 表示，雖然肩帶和下胸圍的貼合效果通常最能看出運動內衣是否合身，但也可以從其他一些指標看出尺寸是否不合適：
運動內衣尺寸太小通常：
- 領口和/或腋下部位胸部肉肉會從運動內衣側邊溢出或咬肉
- 領口和/或腋下部位的位置太低
- 罩杯部位過短，導致下胸圍上移，落在胸部底部，而不是恰好落在胸部組織的下方
運動內衣尺寸太大通常：
- 整個罩杯部位布料過多，擠成一團
- 領口和/或腋下部位的位置太高，可能會摩擦頸部或腋下，並造成擦傷
- 無法提供任何加壓或支撐效果，或導致胸部太過晃動