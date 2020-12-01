馬鈴薯如何幫助你提升表現

近期最新研究的相關頭條報導，無不將白肉馬鈴薯奉為優良蛋白質的首選來源，尤其推薦女性運動員和素食者食用。



但根據 Kimball 的說法，一大顆馬鈴薯僅含 8 公克蛋白質，相較於其他如瘦肉的動物性蛋白質或蔬菜等原形食物來說，馬鈴薯的蛋白質含量遠遠不足。與其標榜蛋白質，不如說馬鈴薯以提供碳水化合物為主，就像堅果醬是脂肪的主要來源一般，兩者所含的蛋白質都僅是附加價值。



此外，Salvador 的研究也顯示，運動員在食用馬鈴薯之後會出現輕微的腸胃不適，而食用果膠或僅喝白開水的受試者則無此症狀。Salvador 建議，如果是初次食用馬鈴薯，應先多方嘗試各種烹調方法和食用時機，找出最適合自己的模式。若需打包一整天的份量應付比賽，更要特別謹慎。



或許番薯的外在條件較為討喜，但只要食用方法正確，原版的白肉馬鈴薯也能驚為天人。