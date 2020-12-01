馬鈴薯是健身食物的新選擇嗎？

指導

專家剖析關於白肉馬鈴薯的最新研究，探討是否可為體力、耐力及恢復力帶來助益。

上一次更新：2020年12月1日
馬鈴薯如何幫助你提升表現

自從大家開始避免攝取過多澱粉類碳水化合物，並漸漸推崇富含高纖維質的番薯後，白肉馬鈴薯便長期乏人問津。多虧有關運動員基礎飲食的最新研究發現馬鈴薯的優點後，或許是時候將它重新納入飲食清單了。

馬鈴薯的強大優勢

馬鈴薯的澱粉類碳水化合物含量確實很高，一大顆馬鈴薯就有 65 公克左右的碳水化合物，但這對健身訓練來說並非壞事伊利諾大學厄巴納香檳分校的博士候選人 Amadeo Salvador 指出，這種能快速分解的碳水化合物，可在運動期間隨時供應身體所需的能量。

此外，馬鈴薯也有一定比例的必需微營養素鉀，這是一種可幫助肌肉收縮的電解質。一大顆馬鈴薯含有 1,570 毫克左右的鉀，達到每日建議攝取量的一半，遠大於一根香蕉的含量。

多一分用心，讓健身更有效率

或許你已習慣在訓練之前喝杯能量奶昔、吃一條營養棒或來點奶油花生土司，但現在大可認真考慮改吃馬鈴薯。Salvador 指出：「馬鈴薯能提高肌肉內的肝醣存量，為例行的耐力和肌力訓練增添柴火，為肌肉補充更多可轉化成能量的燃料。」

紐奧良 Ochsner 健身中心的合格營養師 Molly Kimball 表示，事先以簡單的料理方式做好烤馬鈴薯或薯泥，再加點橄欖油和鹽調味也無妨，然後在鍛鍊前先吃，這樣可以明顯提升健身動能。Kimball 指出，在健身前大約 1 小時內食用馬鈴薯，能帶來飽足感卻不致太撐。她補充說道：「若是吃完馬鈴薯又隔了幾個小時才健身，會因血糖下降而備感吃力。」

「馬鈴薯能提高肌肉內的肝醣存量，為例行的耐力和肌力訓練增添柴火，為肌肉補充更多可轉化成能量的燃料。」

Amadeo Salvador
伊利諾大學厄巴納香檳分校博士候選人

全程保持能量高水位

如果熱衷耐力運動，那麼大可出動馬鈴薯為你的健身訓練催滿油門。Salvador 主持了一項試驗，讓運動員在超過兩小時的室內單車運動期間，每隔 15 分鐘補充一次烤褐皮馬鈴薯泥或能量果膠，總共攝取 120 公克的碳水化合物，等於吃進兩大顆馬鈴薯。結果顯示，兩種能量補給方式都能全程有效支撐健身活動，讓身體發揮最佳表現。

Salvador 指出：「果膠雖然方便，但多少屬於加工食品，而馬鈴薯的營養價值較為集中，會是更簡單純淨的能量來源。」再者，果膠的價格也較高。如果不喜歡薯泥，可在進行 1 小時以上的健身訓練之前，先將馬鈴薯切成方便一口食用的大小，用氣炸鍋炸成薯塊並裝袋，每隔 15 至 20 分鐘吃一塊，但 1 小時內不可超過一顆馬鈴薯的量。Kimball 補充說道，若健身時間不到 1 小時，則無需額外補充碳水化合物。

幫助身體恢復活力

健身過後究竟該食用何種正餐或點心恢復體力？無論是哪位營養專家，答案都會如出一轍，就是非碳水化合物莫屬。至於食物種類，你可選擇燕麥片、蛋白香蕉奶昔或馬鈴薯。

Salvador 指出：「耐力訓練後的保養要點，在於補水、修復肌肉和恢復體力，因此補充電解質與肝醣就顯得格外重要。」馬鈴薯能一次滿足所有需求，他補充道：「馬鈴薯內含 75% 的水分與多重礦物質，其中的高碳水化合物含量，能快速回補肝醣存量。」

Kimball 建議，可在健身後的 30 至 60 分鐘內食用一大顆馬鈴薯，烹調方式則不拘火烤或箱烤，再搭配雞肉、魚肉或全麥麵筋等，從中攝取 85 公克的蛋白質。

馬鈴薯的弱項

近期最新研究的相關頭條報導，無不將白肉馬鈴薯奉為優良蛋白質的首選來源，尤其推薦女性運動員和素食者食用。

但根據 Kimball 的說法，一大顆馬鈴薯僅含 8 公克蛋白質，相較於其他如瘦肉的動物性蛋白質或蔬菜等原形食物來說，馬鈴薯的蛋白質含量遠遠不足。與其標榜蛋白質，不如說馬鈴薯以提供碳水化合物為主，就像堅果醬是脂肪的主要來源一般，兩者所含的蛋白質都僅是附加價值。

此外，Salvador 的研究也顯示，運動員在食用馬鈴薯之後會出現輕微的腸胃不適，而食用果膠或僅喝白開水的受試者則無此症狀。Salvador 建議，如果是初次食用馬鈴薯，應先多方嘗試各種烹調方法和食用時機，找出最適合自己的模式。若需打包一整天的份量應付比賽，更要特別謹慎。

或許番薯的外在條件較為討喜，但只要食用方法正確，原版的白肉馬鈴薯也能驚為天人。

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初始發布：2020年8月13日