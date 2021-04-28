在一天中不同時段運動的好處

有些人喜歡一大清早就到健身房報到，甚至是在連咖啡店都還沒開始營業的時候。有些人則喜歡在日落時才去健身。而且就像 LeBron 對決 Jordan 的爭論，對於那些試圖想拉人選邊站的人，只能說祝你們好運。

如果你強烈認為訓練的時刻很重要，那在一天中某些特定的時刻運動可能會讓你感到很奇怪。佛羅里達大學肌肉學研究所生理學教授兼副主任 Karyn Esser 博士表示，確實有些人可能在基因上的設定就偏好在某些時刻健身。但如果你只要心血來潮就能隨時進入狀況，那大可放心，沒有什麼神奇的健身時刻。總之，科學研究指出，最佳的運動時刻就是你可以不缺席地完成運動的時刻。

這確實是天大的好消息，因為這讓運動變得較無限制。還需要其他避免找藉口的證明？有越來越多的研究顯示，你可依據運動的時刻體驗到各種額外的收穫。而為了協助你掌握例行訓練或瞭解自己的不足，以下將明確說明在某些時刻運動可以為身心帶來什麼樣的益處。