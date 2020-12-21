你所找的可能是字面上的定義，也就是任何能讓頭部低於心臟的瑜伽體式，但 Branden 的觀點所帶來的問題或許更重要：「為什麼」要在練習中加入倒立動作。



除了 Collinsworth 所提到的建設性優點外，倒立也能為身體和生理帶來很大的好處。《BMC Research Notes》所發表的一項先導研究發現，透過為時八個星期的瑜伽計畫，將學員進行倒立的時間逐漸從 7 分鐘提高到 20 分鐘，大多數學員在傍晚的心率變異性都出現明顯的提升。這代表這些學員處於副交感狀態，或身體處於休息和消化模式的時間更久，在這種狀態或模式下，心率、血壓和壓力都會降低，肌肉會放鬆，能量儲存也會增加。也就是說，倒立對自律神經系統有恢復的效果。