即使只是前彎伸展式和下犬式，都算是某種程度的倒立。如果你已準備好要上下顛倒，那不妨試試這四個簡單步驟。
若請 Nike Master Trainer 兼瑜伽老師 Branden Collinsworth 為瑜伽倒立下個定義，他從心靈而非身體觀點出發的回答，可能會讓人有點驚訝。他說：「這是觀點的翻轉。一旦上下顛倒，脫離習慣整天用腳站著的狀態，我們就能用全新的方式看待這個世界，也能迫使自己活在當下，某些人甚至能進入身心流動的狀態。」
你所找的可能是字面上的定義，也就是任何能讓頭部低於心臟的瑜伽體式，但 Branden 的觀點所帶來的問題或許更重要：「為什麼」要在練習中加入倒立動作。
除了 Collinsworth 所提到的建設性優點外，倒立也能為身體和生理帶來很大的好處。《BMC Research Notes》所發表的一項先導研究發現，透過為時八個星期的瑜伽計畫，將學員進行倒立的時間逐漸從 7 分鐘提高到 20 分鐘，大多數學員在傍晚的心率變異性都出現明顯的提升。這代表這些學員處於副交感狀態，或身體處於休息和消化模式的時間更久，在這種狀態或模式下，心率、血壓和壓力都會降低，肌肉會放鬆，能量儲存也會增加。也就是說，倒立對自律神經系統有恢復的效果。
「即使是嬰兒式，也能讓你以較溫和的方式，感受倒立動作所有不可思議的療癒功效。」
Jonah Kest
Nike Master Trainer 兼瑜伽老師
那麼，缺點是什麼呢？由於倒立常常會讓人聯想到把雙腿凌空，所以在一般認知中，都會將倒立姿勢歸類為初學者無法駕馭或應該避開的地雷區。不過，倒立不一定非得是手倒立或頭倒立。做過前彎伸展式或下犬式嗎？恭喜你，你已經做過倒立動作了。Nike Master Trainer 兼瑜伽老師 Jonah Kest 表示：「即使是嬰兒式，也能讓你以較溫和的方式，感受倒立動作所有不可思議的療癒功效。」有鑑於此，我們在此提供四個簡單方法，幫助你讓頭部低於心臟，更自在地進行倒立動作。