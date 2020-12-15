跳至內容 (請按 Enter 鍵)。
|

熱門搜尋字詞

指導

運動員食譜：Noah Ohlsen 的每日膳食

該為地球表面第二強健美選手端上什麼佳餚？大廚 Kia Damon 選的是這道豐盛的鮭魚盅。

「運動員食譜」影片系列由專業廚師與專業運動員搭檔，為你獻上優質廚房時光。

地表第二強健美先生 Noah Ohlsen 深知有效訓練的第一步總是始於廚房。不過，整整八個月足不出戶，讓這位 CrossFit 奇才的飲食靈感面臨枯竭。以布魯克林為發展地的超級廚師 Kia Damon 帶著料理好提案登場，為他帶來更多下廚的靈感。第一步：偷偷發簡訊給 Noah 的母親，瞭解他小時候最喜歡的料理。第二步：配合他的運動目標混搭變化食譜。至於第三步則包括一台遙控相機、使用攪拌器的危險動作，以及讓名叫 Max 的大型超蓬鬆汪星人有特別的一天，這一切都收錄於「運動員食譜」本季優質內容。觀賞上方集數，並查看下方食譜，開始動手做料理。

運動員食譜：Noah Ohlsen 的豐盛鮭魚盅

四人份食材

  • 4 片 4 盎司帶皮鮭魚菲力
  • 橄欖油 ½ 杯，分次使用 (按需要可多備)
  • 猶太鹽，適量
  • 現磨黑胡椒粉，適量
  • 紅辣椒粉，適量
  • 低鈉雞高湯 4 杯
  • 法若小麥 2 杯
  • 羅勒葉 2 杯
  • 松子 ½ 杯
  • 螺旋藻粉 2 大匙
  • 大蒜 2 瓣
  • 磨碎帕瑪森 1 杯
  • 全脂希臘優格 ½ 杯
  • 檸檬 1 顆，榨汁
  • 切碎新鮮蒔蘿 1 小匙

工具

  • 砧板
  • 大把刀子
  • 烤盤
  • 抹刀
  • 大碗
  • 中鍋
  • 大湯匙
  • 攪拌機
1/3
運動員食譜：Noah Ohlsen 的豐盛鮭魚盅
2/3
運動員食譜：Noah Ohlsen 的豐盛鮭魚盅
3/3
運動員食譜：Noah Ohlsen 的豐盛鮭魚盅

作法

將烤箱預熱至 375 度。在砧板上，用鋒利的大刀將鮭魚去皮。將魚皮輕輕拍乾，淋上 1 大匙橄欖油，將魚皮放在鋪了烘焙紙的烤盤上，烤 10 分鐘或烤到酥脆。從烤箱中取出，放涼。(這是為你的動物好朋友準備的饗宴。)

把烤箱調低至 300 度。將 3 杯水和 3 大匙鹽倒進大碗裡攪拌混合，把鮭魚放進碗裡浸泡 15 分鐘。取出鮭魚，拍乾，然後淋上 2 大匙橄欖油。魚的兩面都用鹽、胡椒粉以及紅辣椒粉調味。將魚放在鋪了烘焙紙的烤盤上，烤 20 分鐘，或烤到用刀子或叉子可以切碎為止。

同時，將雞高湯和法若小麥放進中鍋煮沸。轉小火，將法若小麥熬煮 20 分鐘或煮到變軟。倒掉多餘的湯汁。

將羅勒、松子、螺旋藻、大蒜、帕瑪森及一半的檸檬汁和 ¼ 杯橄欖油加入攪拌機中。開始攪拌，在攪拌機攪拌的同時，慢慢加入更多的橄欖油，直到柔順光滑為止。用鹽和胡椒調味。

將希臘優格和剩下的另一半檸檬汁倒進碗裡混合，加入蒔蘿攪拌。

將法若小麥分盛到四個碗裡，撒上鮭魚碎片，再用一勺青醬和一點檸檬優格作裝飾。將鮭魚皮遞給旁邊的小動物。

更多值得參考的內容

歡迎使用 Nike Training Club 應用程式，取得專家提供的營養、運動、心理調適、恢復和睡眠建議。

立即試用 NTC

更多值得參考的內容

歡迎使用 Nike Training Club 應用程式，取得專家提供的營養、運動、心理調適、恢復和睡眠建議。

立即試用 NTC

相關精彩故事

運動員食譜：Darrell Hill 用花椰營養找回精神氣力

指導

運動員食譜：Darrell Hill 用花椰營養找回精神氣力

蛋類對我有益嗎？

指導

雞蛋到底有多健康？

我需要攝取更多鐵質嗎？

指導

可能忽略的重要礦物質

哪一種不含乳製品的奶類最好？

指導

運動員的替代乳品指南

糖對人體的影響

指導

此糖非彼糖，有何大不同？