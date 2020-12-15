運動員食譜：Noah Ohlsen 的豐盛鮭魚盅

該為地球表面第二強健美選手端上什麼佳餚？大廚 Kia Damon 選的是這道豐盛的鮭魚盅。
「運動員食譜」影片系列由專業廚師與專業運動員搭檔，為你獻上優質廚房時光。
地表第二強健美先生 Noah Ohlsen 深知有效訓練的第一步總是始於廚房。不過，整整八個月足不出戶，讓這位 CrossFit 奇才的飲食靈感面臨枯竭。以布魯克林為發展地的超級廚師 Kia Damon 帶著料理好提案登場，為他帶來更多下廚的靈感。第一步：偷偷發簡訊給 Noah 的母親，瞭解他小時候最喜歡的料理。第二步：配合他的運動目標混搭變化食譜。至於第三步則包括一台遙控相機、使用攪拌器的危險動作，以及讓名叫 Max 的大型超蓬鬆汪星人有特別的一天，這一切都收錄於「運動員食譜」本季優質內容。觀賞上方集數，並查看下方食譜，開始動手做料理。
四人份食材
工具
作法
將烤箱預熱至 375 度。在砧板上，用鋒利的大刀將鮭魚去皮。將魚皮輕輕拍乾，淋上 1 大匙橄欖油，將魚皮放在鋪了烘焙紙的烤盤上，烤 10 分鐘或烤到酥脆。從烤箱中取出，放涼。(這是為你的動物好朋友準備的饗宴。)
把烤箱調低至 300 度。將 3 杯水和 3 大匙鹽倒進大碗裡攪拌混合，把鮭魚放進碗裡浸泡 15 分鐘。取出鮭魚，拍乾，然後淋上 2 大匙橄欖油。魚的兩面都用鹽、胡椒粉以及紅辣椒粉調味。將魚放在鋪了烘焙紙的烤盤上，烤 20 分鐘，或烤到用刀子或叉子可以切碎為止。
同時，將雞高湯和法若小麥放進中鍋煮沸。轉小火，將法若小麥熬煮 20 分鐘或煮到變軟。倒掉多餘的湯汁。
將羅勒、松子、螺旋藻、大蒜、帕瑪森及一半的檸檬汁和 ¼ 杯橄欖油加入攪拌機中。開始攪拌，在攪拌機攪拌的同時，慢慢加入更多的橄欖油，直到柔順光滑為止。用鹽和胡椒調味。
將希臘優格和剩下的另一半檸檬汁倒進碗裡混合，加入蒔蘿攪拌。
將法若小麥分盛到四個碗裡，撒上鮭魚碎片，再用一勺青醬和一點檸檬優格作裝飾。將鮭魚皮遞給旁邊的小動物。