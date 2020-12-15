運動員食譜：Noah Ohlsen 的豐盛鮭魚盅

作法

將烤箱預熱至 375 度。在砧板上，用鋒利的大刀將鮭魚去皮。將魚皮輕輕拍乾，淋上 1 大匙橄欖油，將魚皮放在鋪了烘焙紙的烤盤上，烤 10 分鐘或烤到酥脆。從烤箱中取出，放涼。(這是為你的動物好朋友準備的饗宴。)



把烤箱調低至 300 度。將 3 杯水和 3 大匙鹽倒進大碗裡攪拌混合，把鮭魚放進碗裡浸泡 15 分鐘。取出鮭魚，拍乾，然後淋上 2 大匙橄欖油。魚的兩面都用鹽、胡椒粉以及紅辣椒粉調味。將魚放在鋪了烘焙紙的烤盤上，烤 20 分鐘，或烤到用刀子或叉子可以切碎為止。



同時，將雞高湯和法若小麥放進中鍋煮沸。轉小火，將法若小麥熬煮 20 分鐘或煮到變軟。倒掉多餘的湯汁。



將羅勒、松子、螺旋藻、大蒜、帕瑪森及一半的檸檬汁和 ¼ 杯橄欖油加入攪拌機中。開始攪拌，在攪拌機攪拌的同時，慢慢加入更多的橄欖油，直到柔順光滑為止。用鹽和胡椒調味。



將希臘優格和剩下的另一半檸檬汁倒進碗裡混合，加入蒔蘿攪拌。



將法若小麥分盛到四個碗裡，撒上鮭魚碎片，再用一勺青醬和一點檸檬優格作裝飾。將鮭魚皮遞給旁邊的小動物。