運動員食譜：Darrell Hill 用花椰營養找回精神氣力

Kia Damon 主廚端出無穀粥，讓飽受食物不耐症之苦的職業鉛球選手「找回元氣」。
「運動員食譜」影片系列由專業廚師與專業運動員搭檔，為你獻上優質廚房時光。
Darrell Hill 和大多數人一樣，2020 年一點也不好過。簡單地說，他的奧運之旅被迫順延，而每天還得費盡心力爭取平等，較麻煩的是，他一直面對各種新發現的食物不耐症。對於自稱美食家且在 YouTube 上擁有自己烹飪節目的他來說，這實在令人難受。幸運的是，布魯克林名廚 Kia Damon 很瞭解他所經歷的這一切 (奧運會除外)。在本集「運動員食譜」中，這對新搭檔一邊熬煮可以舒緩腸胃的花椰菜粥，一邊深入探討牽動著自己心靈的話題。觀賞上方影片，並參考下方食譜，立即開始動手做料理！
四人份食材
工具
作法
將龍舌蘭、薑黃、卡宴辣椒、1/4 杯芥花油、鹽和胡椒放進大碗中，攪拌均勻。放入雞腿，用醬汁覆蓋整個雞腿。
用大平底鍋以中大火把花椰菜炒嫩；用大鍋子以中火將無水奶油融化。把薑、蒜和蔥炒香，用少許鹽調味。加入磨碎的花椰菜，繼續再炒 5 分鐘，加入 4 杯水和茶包煮到小滾。5 分鐘後拿出茶包，並加入幾滴魚露及黑胡椒為花椰菜炒物提味。
同時，在烤盤中加入幾大匙芥花油，用中大火熱油。將雞腿放進烤盤中烹飪，煮到半熟時將雞腿翻面，一直煮到熟。大約 12 分鐘，或是煮到插入雞腿最厚部分的肉用溫度計顯示達到 165 度為止。放在旁邊備用。
用幾大匙芥花油將舞菇炒嫩，以鹽巴調味。
將黃原膠加入花椰菜炒物中攪拌，直到變稠為止。試試花椰菜粥的味道，看看是否需要調整。分成兩碗，擺上雞肉片和舞菇，並撒上辣油、香菜和青蔥。