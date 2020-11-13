未定論因素

稍微回想一下關於膽固醇的疑慮：美國國家心肺血液學院發表的研究指出，一顆大型雞蛋含有大約 180 毫克的膽固醇，這種蠟質物質累積之後可能會堵塞動脈，進而引發心血管問題。但研究學者也發現，多數血液中的膽固醇其實來自於我們的身體，攝取膽固醇後，身體反而會減少製造量以達成平衡。一項發表於 2018 年、追蹤超過 40 萬人的研究發現，每天食用一顆雞蛋的人因中風或心臟病而死亡的風險較低，這可能是因為雞蛋內含對心臟有益的營養素，例如抗氧化物 (不過也別太興奮，雞蛋可不是仙丹)。



話雖如此，雞蛋對於心臟的益處也有其限度。在 2019 年，西北大學的一項大型研究發現，食用的膽固醇或雞蛋越多，發生心血管疾病的風險越高。每天攝取 300 毫克的食源性膽固醇 (不到 2 個雞蛋)，罹患心血管疾病的風險提升 17%。研究院表示，有些人代謝膽固醇的速度較快，不會影響血壓，但並非每個人的狀況都是如此。



在哈佛陳曾熙公共衛生學院擔任流行病和營養學系教授的醫學博士 Meir Stampfer 表示，如果你曾經聽說雞蛋會引發癌症，可以暫時把這個謠言拋在腦後。雞蛋真正的缺點是可能引發心血管疾病。有些人說雞蛋會提高癌症的風險，但是缺乏有力的證據。