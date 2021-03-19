在壓力下不再怯場還能進攻得分的方法

教練經驗談：為什麼我會在比賽中失常？
指導
一名年輕籃球員想發揮訓練時的實力以取得勝利，杜克大學籃球隊教練 Kara Lawson 將協助他轉換思維。
「教練經驗談」是幫助你專注比賽的諮詢專欄。
問：
親愛的教練：
我是高中籃球隊球員，練習時所向匹敵。我幾乎百發百中，進攻回防快速，而且熱愛在場上的每一秒。但每一次正式比賽我都會失常，好像輸球的恐懼瞬間讓我全身癱軟，我的肌肉忘記如何投籃，尤其是罰球的時候，而我在練習時明明每罰必中。我的焦慮似乎隨著每一場比賽日漸惡化。我知道自己可以表現得很好，但我不知道在重要時刻要如何正常發揮？為什麼我比賽都會失常？我該如何是好？
比賽無法正常發揮
18 歲籃球員
答：
首先，我懂你的意思。
我認為自己很多場比賽都打得很爛，但是當我觀看比賽影片時，發現其實沒那麼糟。我不是想隨便打發輸球時的惡劣心情，但是我們往往會放大自己的失敗，就算那些失敗其實沒那麼嚴重。
關於這一點，我從身邊的人學到寶貴的一課，那是來自我中學足球教練的指導。那時我剛比完一場比賽，對自己的表現失望透頂。他說：「你不是為了一場完美賽事而上場，你比賽的目的是為了盡可能地接近完美。」換句話說，你永遠都不可能完美無失誤，但你可以完美傳球、完美射門或是完美防禦。
如果我是你，我會找一位信任的人確認現實情況。和你的教練坐下來，檢視你的統計資料，看看和你自己的認知是否一致。大部分的時候，當大家認為自己表現不好，他們通常說的是沒有投籃得分，但你必須綜觀所有的數字。如果好表現的數據有向上發展的趨勢，這就是成長 (這也代表有更多機會接近完美)。
你永遠都不可能完美無失誤，但你可以完美傳球、完美射門或是完美防禦。
至於你對於如何將練習時的出色表現發揮在比賽中感到困擾。歡迎來到真實人生！我無意冒犯你，只是要將低壓力練習的技能運用在真槍實彈的高壓力比賽中真的非常困難。我有球員想成為神射手，所以他們努力練習了一個禮拜，但是在比賽中還是投不準，他們就對我說：「可是教練，我上週天天練習投籃！」我的回答是：「很好，你還要持續練習好幾年，然後我們再來討論。」很多年輕人對於成長的觀念和需要的時間有錯誤認知，我們不是澆了水就馬上發芽的奇亞籽盆栽。
你的投籃表現不再是成敗的關鍵，你能貢獻的一切才至關重要。
想要進步，你必須像我以前當選手時那樣練習：每天都要摸摸球，訓練你的技術。每一天！可以在你家車道、附近的公園，或是用任何方式打造適合的練習場所。你會很驚訝自己一個月之後的進步，接著是兩個月，然後三個月。
重複讓實踐成為可能……
Repetition is also what will get you over one of the biggest obstacles every athlete faces: a lack of confidence. It will allow you to trust that you can make this shot, this pass, this stop, because you’ve done it so many times before. If you dedicate yourself to repetition and draw on a real love of the game, I know you’re going to rise to the occasion in the moments that matter most.
Coach Lawson
Kara Lawson 是杜克大學女子籃球隊的總教練。她曾經擔任 Boston Celtics 的助理教練，也是受人尊敬的播報員。她出賽過 13 季 WNBA，是帶領 Monarchs 獲得冠軍榮耀的傑出選手，還是美國國家代表隊的一員，在 2008 年的北京夏季國際綜合型體育大賽中拿下金牌。身為田納西州的強勁選手，她帶領 Lady Vols 籃球隊參加過三次 NCAA 四強賽。
插圖：Harrison Freeman