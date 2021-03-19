在壓力下不再怯場還能進攻得分的方法

首先，我懂你的意思。



我認為自己很多場比賽都打得很爛，但是當我觀看比賽影片時，發現其實沒那麼糟。我不是想隨便打發輸球時的惡劣心情，但是我們往往會放大自己的失敗，就算那些失敗其實沒那麼嚴重。



關於這一點，我從身邊的人學到寶貴的一課，那是來自我中學足球教練的指導。那時我剛比完一場比賽，對自己的表現失望透頂。他說：「你不是為了一場完美賽事而上場，你比賽的目的是為了盡可能地接近完美。」換句話說，你永遠都不可能完美無失誤，但你可以完美傳球、完美射門或是完美防禦。



如果我是你，我會找一位信任的人確認現實情況。和你的教練坐下來，檢視你的統計資料，看看和你自己的認知是否一致。大部分的時候，當大家認為自己表現不好，他們通常說的是沒有投籃得分，但你必須綜觀所有的數字。如果好表現的數據有向上發展的趨勢，這就是成長 (這也代表有更多機會接近完美)。