Nike 跑步的建議
在練跑時加入肌力訓練，提升跑步速度和耐力。
縱使跑步是你的最愛，你仍然必須在練習中加入肌力訓練。強壯的身體有助於負擔體重長征，且能減緩疲勞感。意思就是，你能跑得更快更遠，跑步過程也會更加有趣。這個全身運動計畫能提供你所需要的訓練。
我們知道，多數的跑者都想把時間花在跑道上，而不是練習深蹲或過頭推舉。如果很喜歡一項運動，你一定想全心投入。而且，想要精進跑步表現就必須練跑。
但是，肌力訓練其實也能幫助提升跑步成績，讓你跑得更快更遠，並獲得良好體態。
「每一次踏出腳步，你的全身都必須保持平衡，維持直挺姿勢，避免扭轉或側彎。」
Running Strong 教練 Janet Hamilton
亞特蘭大公司 Running Strong 經營者、肌力與體能教練 Janet Hamilton 認為理由很簡單，你越強壯，就越能負擔體重長征，且能對抗疲勞感。訓練全身肌力還能讓你具備跑步所需的平衡感。Hamilton 說：「每一次踏出腳步，你的全身都必須保持平衡，維持直挺姿勢，避免扭轉或側彎。」阻力訓練有助於建立這樣的穩定性。
深入探索跑步和肌力訓練的生理學原理，就會發現兩者其實是相輔相成的。快速複習一下生物學：任何低強度的耐力活動，例如跑步，可幫助建立 I 型肌肉纖維，又稱慢縮肌纖維。這些纖維可持續不斷地運作，並具有降低疲勞的能力，讓你在長跑過程中保持穩定速度。
另一種是 II 型肌肉纖維，也就是快縮肌纖維，它可快速蓄能、充滿爆發力，適合競速賽跑。Hamilton 提到，你可以透過高速衝刺和上坡運動，或是在長跑感到疲累時持續挑戰極限，就能增長快縮肌纖維。
肌力訓練的好處是可以同時鍛鍊兩種肌肉纖維。
跑者可能會認為舉重是健身狂人做的事情，但其實增加肌肉量可以提升速度並改善跑步姿勢。這些話可不是隨便說說，《肌力與體能研究期刊》的一篇研究評論提到，連續 8 到 12 週、一週進行 2 至 3 次肌力訓練的跑者在跑步數據上具有傲人進展，跑起步來更有效率。《英國運動醫學期刊》發表的研究也顯示，肌力訓練能提升耐力表現和最大攝氧量。
「肌力訓練是避免運動傷害的防護網。」
Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett
Bennett 還說，如果你擁有耐力十足的強健雙腿，就能事半功倍，也能降低受傷機率。他說：「肌力訓練是避免運動傷害的防護網。」Hamilton 解釋，這是因為肌力訓練不只能鍛鍊肌肉，還能強化你的骨骼，以及肌腱和韌帶等結締組織。
跑步幾乎會用到所有主要肌群，所以你需要一個完整的肌力訓練計畫，而以下的 8 個動作正有此效果。大部分的動作就像跑步一樣，一次只會進行單手或單腿運動。這個複合式運動包含不同方向的活動，可強化核心肌耐力，加強訓練髖部、臀大肌和腿部，這些肌肉可促進動能生成。種種益處讓你成為一名優秀跑者，打造全方位的強韌體能。
運動計畫
嘗試一個禮拜做兩次，每次做 2 或 3 個循環，但不要連續兩天都做。每組動作都必須做到該區肌肉疲勞為止 (也就是無法維持正確的姿勢)，做 5 個或 20 個都沒關係。依照個人肌力程度和不足之處調整運動計畫，維持挑戰性又不會過於困難。每個運動間休息 30 至 60 秒，每一個循環之間休息 2 至 3 分鐘。充分恢復體力才能負擔更大重量，避免變成心肺訓練運動。
01. 側向跳箱伏地挺身
鍛鍊部位：
肩部、胸部、手臂、腹肌
鍛鍊方式：
以跪姿面向 15 到 30 公分高的跳箱。左手置於跳箱上，右手置於地面，呈伏地挺身姿勢，雙手略寬於肩。保持腹肌收緊，降低胸部高度，直到上手臂與地面平行。接著將身體上推，在跳箱上換手，雙腳隨之移動，維持平板式姿勢，背面保持一直線。換邊重複伏地挺身動作。
增加難度：
放慢速度，以 2 至 3 秒時間降低和抬升身體。
降低難度：
拿掉跳箱，雙手置於地面或以跪姿做伏地挺身，以高平板式姿勢向側邊逐步移動雙手和雙腳，做一個伏地挺身，再移動回到起始位置。
02. 單腳墊高分腿下蹲
鍛鍊部位：
臀大肌、股四頭肌、大腿後側肌群
鍛鍊方式：
站在距離跳箱 60 公分處，背對跳箱，雙腳打開與髖部同寬。單腿延伸至後側，腳尖放在跳箱上。下蹲直到後腿膝蓋接近地面，前腿膝蓋不超出腳尖位置。回到起始姿勢，重複執行後再換邊。
增加難度：
以 2 至 3 秒時間下蹲，再以 2 至 3 秒時間起身，並/或手持重量 (例如啞鈴、壺鈴或藥球) 置於胸前或雙手分別負重，肩部後收、腹肌用力。
降低難度：
使用較低的跳箱或縮小動作幅度，在維持正確姿勢的前提下分腿下蹲。
03. 自行車捲腹
鍛鍊部位：
腹肌、腹斜肌、髖屈肌
鍛鍊方式：
身體平躺，雙手置於耳朵旁，膝蓋彎曲貼近胸口。肩膀離開地面，左手肘靠近右膝，同時伸直左腿，保持離地幾公分。回到起始姿勢，換邊再做一次。
增加難度：
以 2 至 3 秒時間讓手肘靠近膝蓋。
降低難度：
每一組之間稍作休息，放鬆肩膀，讓雙腿回到地面。無需連續執行。
04. 高平板式
鍛鍊部位：
肩部、手臂、腹肌、股四頭肌
鍛鍊方式：
維持直手伏地挺身姿勢，手腕位在肩膀下方。保持背部呈一直線 (髖部不下沉或拱起)，腹肌、大腿和臀部用力，視線落在雙手前方 10 公分處。保持正確姿勢，能撐多久就撐多久。
增加難度：
抬起一隻腳，以單腳平衡支撐身體或嘗試以單手支撐 (你可能必須打開雙腳，才能保持穩定)。
降低難度：
前臂著地，讓手肘位在肩膀下方。
05. 單腿臀部橋式
鍛鍊部位：
髖部、臀大肌、大腿後側肌肉、小腿
鍛鍊方式：
身體平躺屈膝，雙腳平放地面，雙臂置於兩側。延伸右腿，腳跟離地幾公分，足部放鬆。盡可能地抬起髖部，臀大肌用力。維持在頂端姿勢，然後慢慢下降。換腳重複執行。
增加難度：
以 2 到 3 秒時間抬起髖部，再以 2 至 3 秒時間放下，並/或在髖部上方放置啞鈴、壺鈴或槓片，雙手在過程中拿穩這些器材。
降低難度：
先雙腳踏地，保持堅實穩定的姿勢後再以單腳進行橋式。
06. 側向登階踏步
鍛鍊部位：
髖部、臀大肌、大腿後側肌肉、股四頭肌
鍛鍊方式：
雙手叉腰站在跳箱側邊，與跳箱平行。將靠近跳箱的腳踏上跳箱，往下踩蹬後站上去。慢速下降身體高度，以離跳箱比較遠的腳著地，回到起始位置。重複做幾組後換腳。
增加難度：
以 2 到 3 秒時間站上跳箱，再以 2 到 3 秒時間回到地面，並/或手持啞鈴、壺鈴或藥球置於胸前，或是雙手分別負重，保持肩膀後收，腹肌用力。
降低難度：
降低跳箱高度。
07. 單手俯身划船
鍛鍊部位：
斜方肌、上半部、背闊肌、手臂
鍛鍊方式：
右手手心朝前持重量，身體前傾，雙膝微彎，使背部平行於地面 (接近平行亦可)。舉起右手臂的同時夾緊肩胛骨，讓重量落於右臀。放下重量，回到起始姿勢。重複執行然後換左邊。
增加難度：
以 2 至 3 秒時間舉起重量，再以 2 至 3 秒時間放下重量，並/或讓另一隻手也負重。
降低難度：
使用較輕的重量，或嘗試不用重量，在舉起和放下手臂時把重點放在收緊背闊肌。
08. 跪姿彎舉和推舉
鍛鍊部位：
肩部、二頭肌、腹肌
鍛鍊方式：
呈跪姿，右手手心朝前，手持重量。腹肌用力、臀大肌收緊，彎舉重量至胸口，再推舉過頭。反向執行回到起始動作，重複執行後換左側。
增加難度：
以 2 到 3 秒的時間彎舉重量，再以 2 到 3 秒的時間推舉過頭，並/或在鍛鍊過程中另一隻手穩定負重。
降低難度：
使用較輕重量。
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