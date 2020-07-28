01. 側向跳箱伏地挺身



鍛鍊部位：

肩部、胸部、手臂、腹肌



鍛鍊方式：

以跪姿面向 15 到 30 公分高的跳箱。左手置於跳箱上，右手置於地面，呈伏地挺身姿勢，雙手略寬於肩。保持腹肌收緊，降低胸部高度，直到上手臂與地面平行。接著將身體上推，在跳箱上換手，雙腳隨之移動，維持平板式姿勢，背面保持一直線。換邊重複伏地挺身動作。



增加難度：

放慢速度，以 2 至 3 秒時間降低和抬升身體。



降低難度：

拿掉跳箱，雙手置於地面或以跪姿做伏地挺身，以高平板式姿勢向側邊逐步移動雙手和雙腳，做一個伏地挺身，再移動回到起始位置。



02. 單腳墊高分腿下蹲



鍛鍊部位：

臀大肌、股四頭肌、大腿後側肌群



鍛鍊方式：

站在距離跳箱 60 公分處，背對跳箱，雙腳打開與髖部同寬。單腿延伸至後側，腳尖放在跳箱上。下蹲直到後腿膝蓋接近地面，前腿膝蓋不超出腳尖位置。回到起始姿勢，重複執行後再換邊。



增加難度：

以 2 至 3 秒時間下蹲，再以 2 至 3 秒時間起身，並/或手持重量 (例如啞鈴、壺鈴或藥球) 置於胸前或雙手分別負重，肩部後收、腹肌用力。



降低難度：

使用較低的跳箱或縮小動作幅度，在維持正確姿勢的前提下分腿下蹲。