Nasıl Daha Olumlu Bir Tutum Kazanabilirsin?

Bilinçli kabulünü hemen artırmak mı istiyorsun? Ochsner'in çalışmasındaki egzersizleri temel alan bu kısa meditasyon tanıtımını dene.

Dikkatinin dağılmayacağı, sessiz bir odada rahat bir pozisyonda otur. İki ila beş dakika nefesine odaklan. Sonra bir otobüs sürdüğünü hayal et. Yolcular otobüse binip iniyor ve otobüs yoluna devam ediyor. Bazı yolcular gürültücü ve rahatsız edici. Onları sessiz olmayan düşünceler veya nahoş duygular gibi düşün. Var olduklarını ve onlara tepki vermediğin sürece varlıklarının kısa süreli olacağını kabul et. Onlar otobüsten indikten sonra otobüsü sürmeye devam et.



Bir başka yaklaşım: Dışarıda olduğunu ve bir fırtınanın yaklaştığını hayal et. Ama yağmur veya kar da yağsa, hava güneşli de olsa yer, ağaçlar, binalar ve sen yerinde duruyorsunuz. Kaçmak yerine fırtınanın orada olduğunu kabul et. Sonra geçip gitmesine izin ver.



Zamanı geldiğinde yeni öğrendiğin bu bilinçli kabul konseptini uygulamaya geçir: Güçlü bir duygunun doğmak üzere olduğunu hissediyorsan "iyi" mi "kötü" mü olduğuna karar vermek yerine içindeki otobüs şoförünü veya fırtına gözlemcisini devreye sok ve hislerini kabul etmeyi dene, ardından bırak ya da geçmesini bekle.



Bu egzersiz, kısa bir seanstan sonra bile iyileşme görmeni sağlayacaktır. Ancak Ochsner, bilinçli kabulü ne kadar çok kullanırsan o kadar kolay ve doğal hale geleceğini söylüyor: "Günde birkaç dakikanı ayırıp nefesine odaklanırsan, duygularına sabır gösterirsen ve zihnin ile vücudunda neler olduğunu gözlemlersen hayatında olan biteni kabul etme ve değiştirme kabiliyetini iyileştirmeye yönelik ilk adımını atmış olursun."