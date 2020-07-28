Nasıl Daha Olumlu Bir Tutum Kazanabilirsin?

Hemen sonra katılımcılara doğal bir şekilde karşılamaları söylenerek nötr ve negatif görüntüler gösterildi. Ardından terleyecek ve acı verecek sıcaklıklara maruz bırakıldılar. Daha sonra bunların her birini bilinçli kabulle karşılamaları söylendi. Katılımcılar negatif bir görüntüyü veya acı verici sıcağı kabul ettiklerinde, onları doğal şekilde karşıladıklarında yaşadıklarından daha az negatif duygu ve fiziksel acı deneyimledi.



Columbia Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı ve çalışmanın ortak yazarı Prof. Dr. Kevin N. Ochsner'e göre bunun bir nedeni, bilinçli kabulün bir şeyin senin için taşıdığı anlamı yorumlama biçimini değiştirmesi. Bir başka adı da "değerlendirme" olan bu yorumlama eylemi, tüm duygularını yönlendiriyor. Ochsner, "Bilinçli kabul, olan bitene katılmadan sadece gözlem yapıyormuşsun gibi deneyimin dışına çıkma hissi yaşatarak değerlendirmeni değiştirebilir." diyor. Örneğin, hedefinin 10 şınav çekmek olduğunu ve dokuz şınavda kaldığını varsayalım. Yapacağın değerlendirme, çekemediğin tek şınava odaklanıp moralini bozmana neden olabileceği gibi, hedefine hiç olmadığı kadar yakınlaştığını ve bir sonraki sefere daha fazla uğraşman gerektiğini kabul etmene de yardımcı olabilir.



Ochsner, "İnsanlar genellikle duygularını üst üste yığarak bu duyguların çığ gibi büyümesine yol açar. Endişe duyar ve korkarsın, sonra endişe duyup korktuğun için sinirlenirsin, sonra sinirlendiğin için üzülürsün ve bu böyle devam eder. Ama ilk tepkini gerçek hissin olarak bilinçli bir şekilde kabul edersen o his yok olur gider, olayı gözünde büyütmezsin ve duygusal tepkin ne o kadar yoğun ne de o kadar uzun süreli olur." diyor. Bir başka deyişle aldırış etmemeni ve bir daha işler umduğun gibi gitmediğinde bunu aklına getirmeni sağlar.