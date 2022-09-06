Nasıl Daha Olumlu Bir Tutum Kazanabilirsin?

Çalışma, daha önce hiç meditasyon yapmamış katılımcılara 30 dakikalık bir farkındalık ve kabul dersi verdi. Katılımcılar konseptin ne olduğunu (bir durumun farkında olmak ve yargıda bulunmadan kabullenmek) ve nasıl işlediğini (örneğin, bir yarışta kişisel rekorunu kıramadığın zaman hayal kırıklığına uğradığını kabul edersin ve bu duygunun suçluluk, öfke veya zayıflık hissettirmesine izin vermezsin) öğrendi. Ayrıca katılımcıların bu yaklaşımı gerçek durumlara uygulamayı öğrenmesine yardımcı olmak için otobüs şoförü ve fırtınadan kaçmama metaforları kullanıldı. Bunları yazının ilerleyen kısımlarında anlatacağız.

Hemen ardından katılımcılara doğal tepkiler vermeleri söylenerek nötr ve negatif görüntüler gösterildi. Ayrıca terletecek aşırı sıcaklıklara maruz bırakıldılar. Daha sonra bunların her birini farkındalık ve kabul yaklaşımıyla kullanarak karşılamaları söylendi. Katılımcılar negatif bir görüntüyü veya rahatsız edici sıcağı kabul ettiklerinde, onları doğal şekilde karşıladıklarında yaşadıklarından daha az negatif duygu ve fiziksel acı deneyimledi.

Peki bunun nedeni ne mi? Columbia Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı ve çalışmanın ortak yazarı Prof. Dr. Kevin N. Ochsner'e göre bunun bir nedeni, farkındalık ve kabul yaklaşımının bir şeyin senin için taşıdığı anlamı yorumlama biçimini değiştirmesi. Bir başka adı da "değerlendirme" olan bu yorumlama eylemi, tüm duygularını yönlendiriyor.

Ochsner, "Farkındalık ve kabul yaklaşımı sayesinde hayatında olup bitenleri yaşamaktan ziyade sadece gözlemliyormuş gibi yapabilirsin. Böylece olayları değerlendirme biçimin değişir." diyor. Örneğin, hedefinin 10 şınav çekmek olduğunu ve dokuz şınavda kaldığını varsayalım. Yapacağın değerlendirme, çekemediğin tek şınava odaklanıp moralini bozmana neden olabileceği gibi, hedefine hiç olmadığı kadar yakınlaştığını görmene yardımcı olabilir ve bir sonraki sefer için seni motive edebilir.

Ochsner, "İnsanlar genellikle duygularını üst üste yığarak bu duyguların çığ gibi büyümesine yol açar. Endişe duyar ve korkarsın, endişe duyup korktuğun için sinirlenirsin, sonra da sinirlendiğin için üzülürsün ve bu böyle devam eder. Ama ilk tepkini gerçek hissin olarak bilinçli bir şekilde kabul edersen o his yok olur gider. Olayı gözünde büyütmezsin ve duygusal tepkin o kadar yoğun ve o kadar uzun süreli olmaz." diyor. Bir başka deyişle farkındalık ve kabul yaklaşımı, bir dahaki sefer işler umduğun gibi gitmediğinde olayların üstünde gereğinden fazla durmamanı sağlar.