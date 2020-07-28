Nasıl Daha Olumlu Bir Tutum Kazanabilirsin?

Meditasyon bugünlerde çok popüler. Araştırmalar, meditasyonun stresi azaltma ve ruh halini iyileştirme gibi sağlık açısından birçok fayda sağladığını gösteriyor. Meditasyonun insanları çekmesinin bir nedeni, bu sonuçlardan bazılarını almak için çok fazla zaman gerektirmemesi olabilir. Yale, Columbia, Colorado Boulder Üniversitesi ve Dartmouth'taki araştırmacılara göre kısa bir bilinç eğitimi dersi, acıyla ve negatif duygularla daha iyi başa çıkmayı öğrenmene yardımcı olabilir.
Araştırmacılar, daha önce hiç meditasyon yapmamış katılımcılara 30 dakikalık bir bilinçli kabul dersi verdi. Katılımcılar konseptin ne olduğunu (bir durumun farkında olmak ve yargıda bulunmadan kabullenmek) ve nasıl işlediğini (örneğin, bir yarışta kişisel rekorunu kıramadığın zaman hayal kırıklığına uğradığını kabul edersin ve bu duygunun suçluluk, öfke veya zayıflık hissettirmesine izin vermezsin) öğrendi. Ayrıca katılımcıların bu yaklaşımı gerçek durumlara uygulamayı öğrenmesine yardımcı olmak için otobüs şoförü ve fırtınadan kaçmama metaforları kullanıldı (bunları yazının ilerleyen kısımlarında anlatacağız).
"Bilinçli kabul, olan bitene katılmadan sadece gözlem yapıyormuşsun gibi deneyimin dışına çıkma hissi yaşatarak değerlendirmeni değiştirebilir."
Prof. Dr. Kevin N. Ochsner, Columbia Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı
Hemen sonra katılımcılara doğal bir şekilde karşılamaları söylenerek nötr ve negatif görüntüler gösterildi. Ardından terleyecek ve acı verecek sıcaklıklara maruz bırakıldılar. Daha sonra bunların her birini bilinçli kabulle karşılamaları söylendi. Katılımcılar negatif bir görüntüyü veya acı verici sıcağı kabul ettiklerinde, onları doğal şekilde karşıladıklarında yaşadıklarından daha az negatif duygu ve fiziksel acı deneyimledi.
Columbia Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı ve çalışmanın ortak yazarı Prof. Dr. Kevin N. Ochsner'e göre bunun bir nedeni, bilinçli kabulün bir şeyin senin için taşıdığı anlamı yorumlama biçimini değiştirmesi. Bir başka adı da "değerlendirme" olan bu yorumlama eylemi, tüm duygularını yönlendiriyor. Ochsner, "Bilinçli kabul, olan bitene katılmadan sadece gözlem yapıyormuşsun gibi deneyimin dışına çıkma hissi yaşatarak değerlendirmeni değiştirebilir." diyor. Örneğin, hedefinin 10 şınav çekmek olduğunu ve dokuz şınavda kaldığını varsayalım. Yapacağın değerlendirme, çekemediğin tek şınava odaklanıp moralini bozmana neden olabileceği gibi, hedefine hiç olmadığı kadar yakınlaştığını ve bir sonraki sefere daha fazla uğraşman gerektiğini kabul etmene de yardımcı olabilir.
Ochsner, "İnsanlar genellikle duygularını üst üste yığarak bu duyguların çığ gibi büyümesine yol açar. Endişe duyar ve korkarsın, sonra endişe duyup korktuğun için sinirlenirsin, sonra sinirlendiğin için üzülürsün ve bu böyle devam eder. Ama ilk tepkini gerçek hissin olarak bilinçli bir şekilde kabul edersen o his yok olur gider, olayı gözünde büyütmezsin ve duygusal tepkin ne o kadar yoğun ne de o kadar uzun süreli olur." diyor. Bir başka deyişle aldırış etmemeni ve bir daha işler umduğun gibi gitmediğinde bunu aklına getirmeni sağlar.
Bilinçli kabulünü hemen artırmak mı istiyorsun? Ochsner'in çalışmasındaki egzersizleri temel alan bu kısa meditasyon tanıtımını dene.
Dikkatinin dağılmayacağı, sessiz bir odada rahat bir pozisyonda otur. İki ila beş dakika nefesine odaklan. Sonra bir otobüs sürdüğünü hayal et. Yolcular otobüse binip iniyor ve otobüs yoluna devam ediyor. Bazı yolcular gürültücü ve rahatsız edici. Onları sessiz olmayan düşünceler veya nahoş duygular gibi düşün. Var olduklarını ve onlara tepki vermediğin sürece varlıklarının kısa süreli olacağını kabul et. Onlar otobüsten indikten sonra otobüsü sürmeye devam et.
Bir başka yaklaşım: Dışarıda olduğunu ve bir fırtınanın yaklaştığını hayal et. Ama yağmur veya kar da yağsa, hava güneşli de olsa yer, ağaçlar, binalar ve sen yerinde duruyorsunuz. Kaçmak yerine fırtınanın orada olduğunu kabul et. Sonra geçip gitmesine izin ver.
Zamanı geldiğinde yeni öğrendiğin bu bilinçli kabul konseptini uygulamaya geçir: Güçlü bir duygunun doğmak üzere olduğunu hissediyorsan "iyi" mi "kötü" mü olduğuna karar vermek yerine içindeki otobüs şoförünü veya fırtına gözlemcisini devreye sok ve hislerini kabul etmeyi dene, ardından bırak ya da geçmesini bekle.
Bu egzersiz, kısa bir seanstan sonra bile iyileşme görmeni sağlayacaktır. Ancak Ochsner, bilinçli kabulü ne kadar çok kullanırsan o kadar kolay ve doğal hale geleceğini söylüyor: "Günde birkaç dakikanı ayırıp nefesine odaklanırsan, duygularına sabır gösterirsen ve zihnin ile vücudunda neler olduğunu gözlemlersen hayatında olan biteni kabul etme ve değiştirme kabiliyetini iyileştirmeye yönelik ilk adımını atmış olursun."