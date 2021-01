Duyguların Sana Neler Anlatmaya Çalışıyor?

Sohbete Katıl

Öncelikle kendine yüklenmeyi bırak. Falsone, "Kendini iyi hissetmemek normal bir durumdur. Her şeyden önce bunu kabul etmelisin." diyor.



Sonra duygularını serbest bırak (bir noktaya kadar). Duckworth, "Stres olduğumuz gerçeği bizi strese sokmamalı." diyor. Kartopu etkisini durdurmak için aktif bir şekilde hoş duygular kanalize et. Duckworth bunu Üç İyi Şey adını verdiği 30 saniyelik bir egzersizle yapıyor: "Son 24 saat içinde olan, küçük veya büyük üç güzel şeye odaklanıyorum. Genellikle dikkatimiz negatif olaylara yoğunlaşır. Evrimimiz gereği tehlikelere karşı ufku tararız. Bu egzersiz, gözümüzden kaçabilecek şeylere dikkat etmemizi sağlar." Bunu her sabah uyandığında yapmayı dene.



Puddicombe'un Budistlerin Sevgiden Doğan Şefkat dediği duyguyu uyandırmak için yaptığı bir uygulama var: "Benim için önemli olan bir kişiyi düşünüyorum. Onu, sevdiğini bildiğim bir yerde otururken düşünüyorum. Nefesimi verirken gitgide daha sağlıklı, mutlu ve rahat görünmeye başladığını hayal ediyorum. Onun mutluluğuna odaklanmak, bana keyif veriyor ve yokluğunu hissettiğim bağı kurmamı sağlıyor." Puddicombe, bunun gibi egzersizlerin seni olumlu eylemler gerçekleştirmeye yönlendirebileceğini de söylüyor: "İnsanlar bazen meditasyonu hayattan kaçış gibi görür. Bence meditasyon, hayata yaklaşmaktır. Meditasyonla yakaladığın zihin durumunu günlük hayatına taşırsın."



Dr. Cacioppo son olarak tüm bunları birbirine bağlayan basit bir tavsiye veriyor: "Kendinin en iyi dostu ol." En iyi dostun seni cesaretlendirir, yargılamaz ve kendini nasıl hissedersen et seni her açıdan destekler. Dr. Cacioppo şu soruyu soruyor: "Neden bunu kendimize yapmıyoruz?"



Bugün öğrendiklerinin ardından soru şuna dönüşüyor: "Neden bugün başlamıyorsun?"