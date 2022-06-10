Trained Podcast: Dr. Chloe ile Endişeyi Başarıya Dönüştür

Rehberlik

Geleceği düşününce bunalıyor veya kaygılanıyor musun? New York'lu bu psikolog, stres ve kaygının BÜYÜK işler başarmak için kullanılabileceğini savunuyor. Dinle ve öğren.

Son güncellenme tarihi: September 28, 2021
Okuma süresi: 3 dk
Dr Chloe Carmichael'a Göre Stres ve Kaygının Avantajları ve Bu Avantajları Elde Etmenin Yolları

Trained, bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisi.

Çoğumuz stres ve kaygıyı çözülmesi gereken sorunlar olarak görürüz. Ancak klinik psikolog Dr. Chloe Carmichael'a göre zihin ve vücut tarafından verilen bu tepkiler, hem üretken hem de başarılı olmak için ihtiyacımız olan doğal enerji takviyeleridir. Trained'in bu bölümünde, hastaları arasında bilinen adıyla Dr. Chloe, Nike'ın kıdemli performans direktörü olan sunucu Ryan Flaherty'e New York'ta yoga eğitmenliği yapmanın danışmanlık kariyerini nasıl başlattığını anlatıyor, stres ile kaygı arasındaki farkları paylaşıyor ve başarılı kişilerin neden ikisini birden yaşadığını açıklıyor. Ayrıca kaygı uyandıran ve kişiyi adeta felç eden o enerjiyi ileriye doğru kesintisiz ivmeye dönüştürecek kolay tekniklerle dolu kısa bir terapi seansı düzenliyor.

"Deneyimlerim bana şunu gösteriyor: Kaygı duymamamız gerektiğini düşündüğümüz için kaygılarımızı bastırmaya kalkışırsak bu kaygılar iyice yoğunlaşır veya patolojik hale gelir. Aslında işin sırrı, kaygılarını nereye yönelteceğini bilmektir..."

Dr. Chloe Carmichael
Klinik psikolog ve Nervous Energy: Harness the Power of Your Anxiety kitabının yazarı

Şimdi Dinle

Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama veya uyku hakkında sorun mu var? Konuk veya konu önermek mi istiyorsun? Trained ekibine trained@nike.com adresinden e-posta gönder, sorunu yanıtlamak için elimizden geleni yapalım.

İlgili Hikayeler

Nike CEO'su John Donahoe'ya göre Zihinsel Zindeliği Nasıl Benimseriz

Rehberlik

Trained Podcast: John Donahoe ile Ruh Sağlığına Yatırım Yapma Üzerine

NBA All-Star Jrue Holiday Defansif Akıl Oyunları Oynuyor

Rehberlik

Trained Podcast: Jrue Holiday ile Bir Adım Önde Olmak Üzerine

Diyetisyen Reshaunda Thornton'dan Yiyeceklerle Sağlıklı Bir İlişki Kurmanın Yolları

Rehberlik

Trained Podcast: Reshaunda Thornton ile Yiyecekleri Daha Çok Sevmek Üzerine

Spor Psikoloğu Graham Betchart'tan Ana Odaklanmanın Yolları

Rehberlik

Trained Podcast: Graham Betchart ile Ana Odaklanarak Oynamak (ve Yaşamak) Üzerine

CrossFit Sporcusu Chandler Smith'ten Zihinsel Antrenman İpuçlarıyla Hedeflerine Ulaş

Rehberlik

Trained Podcast'i: Chandler Smith ile Her Engeli Aşmak Üzerine