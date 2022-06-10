Dr Chloe Carmichael'a Göre Stres ve Kaygının Avantajları ve Bu Avantajları Elde Etmenin Yolları

Trained Podcast: Dr. Chloe ile Endişeyi Başarıya Dönüştür
Rehberlik
Geleceği düşününce bunalıyor veya kaygılanıyor musun? New York'lu bu psikolog, stres ve kaygının BÜYÜK işler başarmak için kullanılabileceğini savunuyor. Dinle ve öğren.
Trained, bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisi.
Çoğumuz stres ve kaygıyı çözülmesi gereken sorunlar olarak görürüz. Ancak klinik psikolog Dr. Chloe Carmichael'a göre zihin ve vücut tarafından verilen bu tepkiler, hem üretken hem de başarılı olmak için ihtiyacımız olan doğal enerji takviyeleridir. Trained'in bu bölümünde, hastaları arasında bilinen adıyla Dr. Chloe, Nike'ın kıdemli performans direktörü olan sunucu Ryan Flaherty'e New York'ta yoga eğitmenliği yapmanın danışmanlık kariyerini nasıl başlattığını anlatıyor, stres ile kaygı arasındaki farkları paylaşıyor ve başarılı kişilerin neden ikisini birden yaşadığını açıklıyor. Ayrıca kaygı uyandıran ve kişiyi adeta felç eden o enerjiyi ileriye doğru kesintisiz ivmeye dönüştürecek kolay tekniklerle dolu kısa bir terapi seansı düzenliyor.
"Deneyimlerim bana şunu gösteriyor: Kaygı duymamamız gerektiğini düşündüğümüz için kaygılarımızı bastırmaya kalkışırsak bu kaygılar iyice yoğunlaşır veya patolojik hale gelir. Aslında işin sırrı, kaygılarını nereye yönelteceğini bilmektir..."
Dr. Chloe Carmichael
Klinik psikolog ve Nervous Energy: Harness the Power of Your Anxiety kitabının yazarı
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