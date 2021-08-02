Uyku Uzmanlarına Göre İntikam Amaçlı Uyku Ertelemesi Nasıl Durdurulur

Neden Uykudan Feragat Ediyoruz?

Klinik psikolog, davranışsal uyku tıbbı uzmanı, UCLA tıp profesörü ve Nike Performance Council üyesi Dr. Jennifer Martin, çoğumuzun hayatının fazla dolu olduğunu söylüyor ve özellikle yalnız yaşamayanların kendisine zaman ayırmak için uykusundan kıstığını ekliyor. Pandemi başladığından beri iş, okul ve ev arasındaki sınırlar bulanıklaştığı için canının istediği şeyleri muhtemelen sadece akşamları yapabiliyorsun, değil mi? Dizi izlerken veya internete bakarken kendine "biraz daha" deyip duruyorsun. Sonra sen farkına bile varmadan saat 2 oluyor ama sabah 7'de kalkman gerekiyor.

"Uykuluyken sağlıklı karar veremeyebiliriz." diyen Martin'e göre bu bir kısır döngü çünkü gece geç saate kadar ayakta kalınca ertesi gün daha yorgun olursun ve bunun alışkanlığa dönme olasılığı artar.

Akşamları yedi ila dokuz saat uyumamanın uyanık geçirdiğin saatlerde düşünme ve hissetme yetilerini etkileyebileceğini hatırlatmamıza herhalde gerek yok. Ama biz yine de hatırlatalım.

Uyku tıbbı uzmanı Dr. Keisha Sullivan, "Uyku sersemi olabilirsin. İyi konsantre olamadığını veya bazı şeyleri unuttuğunu fark edebilirsin." diyor. Duygusal açıdan dengesiz ve asabi olabilirsin. Fiziksel açıdan bakıldığında Sullivan, uykunu iyi alamamanın vücuduna stres bindirdiğini, daha fazla kortizol (stres hormonu) salgılanmasına neden olduğunu ve bunun da bağışıklık sistemini zayıflatıp hastalanmana yol açabileceğini söylüyor. Üstelik bunlar yalnızca kısa vadeli sonuçlar.