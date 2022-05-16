Uyku Uzmanlarına Göre İntikam Amaçlı Uyku Ertelemesi Nasıl Durdurulur

Klinik psikolog, davranışsal uyku tıbbı uzmanı ve UCLA tıp profesörü Dr. Jennifer Martin, çoğumuzun hayatının fazla dolu olduğunu söylüyor ve özellikle yalnız yaşamayanların kendisine zaman ayırmak için uykusundan kıstığını ekliyor. İnternete bakarken veya kitap okurken kendine "biraz daha" deyip durursun. Sonra sen farkına bile varmadan saat 2 olur ama sabah 7'de kalkman gerekir.

"Uykuluyken sağlıklı karar veremeyebiliriz." diyen Martin'e göre bu bir kısır döngü, çünkü gece geç saate kadar ayakta kalınca ertesi gün daha yorgun olursun ve bunun alışkanlığa dönme olasılığı artar.

Akşamları yedi ila dokuz saat uyumamanın uyanık geçirdiğin saatlerde düşünme ve hissetme yetilerini etkileyebileceğini hatırlatmamıza herhalde gerek yok. Ama biz yine de hatırlatalım.

Uyku tıbbı uzmanı Dr. Keisha Sullivan, "Uyku sersemi olabilirsin. İyi konsantre olamadığını veya bazı şeyleri unuttuğunu fark edebilirsin." diyor. Duygusal açıdan dengesiz ve asabi olabilirsin. Fiziksel açıdan bakıldığında Sullivan, uykunu iyi alamamanın vücuduna stres bindirdiğini, daha fazla kortizol (stres hormonu) salgılanmasına neden olduğunu ve bunun da bağışıklık sistemini zayıflatıp hastalanmana yol açabileceğini söylüyor. Üstelik bunlar yalnızca kısa vadeli sonuçlar. Beslenme, fitness veya ruhsal sağlık hedeflerine ulaşmanı olumlu etkilemeyeceklerini söylememize ise gerek bile yok.

Dikkatini çekmeyi başardık mı? Güzel. Uyku saatini ertelemenin zararlarını öğrendiğine göre kontrolü geri kazanmak için yapman gereken tek şey, sorumluluk almak ve sana vereceğimiz bu tavsiyeyi izlemek.