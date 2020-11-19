Hedeflerine Ulaşmak İçin Karar Alma Sürecini Nasıl Basitleştirirsin?

Herkes bir noktada sağlıklı kararlar vermekte zorlanır. Aslında karar sinir bilimi adında, tamamen karar verme sürecine odaklanan bir çalışma alanı var. Bu alandaki araştırmacılar beynin seçeneklere nasıl yaklaştığını, süreçte rol oynayan bilinçaltı faktörlerini ve sen de dahil olmak üzere herkesin hedeflerine ulaşmak için bu bilgileri nasıl kullanabileceğini araştırıyor.



İşte bugüne kadar öğrendikleri bilgiler: Yeni Zelanda Auckland Teknoloji Üniversitesi egzersiz bilimi profesörü Dr. Paul Laursen, beynin karar verme yapısının 1. sistem ve 2. sistem olarak adlandırılabilecek iki sisteme ayrıldığını söylüyor: "1. sistem hızlı düşünür. Vakit kaybetmez, reaksiyon gösterir ve her zaman net değildir." Yola bir sincap çıktığında ve fren yapmaya, direksiyonu kırmaya veya dümdüz ilerlemeye karar vermen gerektiğinde 1. sistem devreye girer. Bir tartışma sonrasında kapıyı çarpıp çıktığında veya kırık bir cam parçasını düşünmeden çıplak elle tuttuğunda da 1. sistem devrededir. 1. sistemde kararlar kendiliğinden verilir.



Laursen'a göre 2. sistem, "yavaş düşünür, daha çok zamanın olduğunda ve parasempatik (yani 'dinlen ve hazmet') modundayken çalışır ve genellikle daha net kararlar vermeni sağlar." Kendini bu sistemi (daha iyi) kullanacak şekilde eğitmen, özellikle stres, açlık, yorgunluk ve duygusal açıdan yorucu diğer durumlar seni hızlı hareket etmeye (veya tepki vermeye) zorladığında düzenli olarak sağlıklı kararlar alabilmen açısından önemlidir. Laursen, acele etmediğin zaman kendin için en iyi karara varmak üzere seçeneklerinin sonuçlarını değerlendirebileceğini söylüyor.



Kahvaltı siparişi verdiğini düşünelim. Gözün yumurtalı ekmekte ama avokadolu kızarmış ekmek de alabilirsin. Acele etmediğinde 2. sistem devreye girer. Daha fazla yağ, protein ve daha az şeker içerdiği için öğleden sonra yapacağın antrenmanda sana daha düzgün enerji vereceğini bildiğinden avokadolu kızarmış ekmeği seçebilirsin (veya canın çok istediği için yumurtalı ekmeği seçebilir ama sonrasında şişkinlik hissetmemek için arkadaşınla paylaşabilirsin). "Acele etmemek", ne sipariş edeceğini saatlerce düşünmek anlamına gelmez. Sadece bir dakikanı da alabilir. Ancak ekmek sepetinden bir dilim ekmek almaktan daha uzun süreceği kesindir (Yakın zaman önce "Nature Human Behaviour" dergisinde yayınlanan bir araştırma, zaman az olduğunda seçenekleri ikiye indirmenin en iyi kararı daha hızlı vermeye yardımcı olabileceğini işaret ediyor).