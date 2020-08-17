Beynini Daha İyi Uyuyacak Şekilde Kandırmanın Yolu

Bununla perspektifi kastediyoruz. İnsanlar genellikle ya optimist ya da pesimist olur. Yapılan yeni araştırmalar, bu eğilimin seni sadece bilinç düzeyinde etkilemekle kalmadığını, ne kadar iyi uyuduğun konusunda da belirleyici olabileceğini işaret ediyor.



"Journal of Behavioral Medicine" dergisinde yayınlanan bir çalışmada, 3500'den fazla yetişkinden, önce dünya görüşlerini irdeleyen bir anket doldurmaları, sonra da uykuları hakkında bir kişisel değerlendirme testi yapmaları istendi. Araştırmacılar, daha optimist olan kişilerin uykuya dalma hızı, yatakta dönme sıklığı ve uyunan saat gibi faktörler açısından dinlenme kalitelerini oldukça iyi veya çok iyi olarak nitelendirme eğiliminde olduğunu buldu. Bu, bakış açısı hakkında bildiklerimizle örtüşüyor: Optimist kişiler her durumda daha iyi sonuçlar bekler ve bildirir.



Ancak araştırma ekibi, durumun bundan ibaret olmadığına inanıyordu. Şu sorular akıllarını kurcalıyordu: Optimist insanların daha kolay şekilde koşullara uyum sağlamasının ve gece uykuya dalmasının nedeni, hayata olumlu bir pencereden bakmaları mı? Yoksa yeterince dinlendikleri için mi kendilerini iyi hissediyorlar ve bu yüzden daha optimistler?



Ekip bu sorulara yanıt bulmak için beş yıl sonra aynı katılımcılarla deneyi tekrarladı. İlk deneyde daha optimist olup da iyi uyuyamayan kişilerin, pesimist olanlara kıyasla daha iyi uyumaya başladığı görüldü. Bir başka deyişle araştırmacılar, bu kişilerin tutumları değişmediği halde uyku değerlendirmeleri değiştiği için iyimser bir bakış açısının iyi uyuyabilmek açısından önemli bir faktör olduğu sonucuna ulaştı.