Giulia, iyileşme sürecinde kendine bir dost edindi. Bir takım arkadaşı da onunla aynı anda sakatlanmıştı. Bu iki genç kadın yavaşça birbirlerine alıştı. Normal şekilde yürüdüklerinde, koştuklarında ve sonunda zıpladıklarında bu küçük zaferleri birbirleriyle paylaştı.

İkili takımlarının iç saha ve deplasman maçlarına birlikte giderek arkadaşlarına tezahürat yaptı. Almanya her gol attığında sahadaki oyuncular, grup kucaklaşması için Giulia'ya koşardı. Böylece tüm takım, bu başarıyı birlikte kutlayabiliyordu.

Rehabilitasyonun son birkaç ayında Giulia ve trainer'ı, duvara bir mezura astı ve her seansın sonunda bu mezuradan bir parça kesti. Haftalar hızla geçmeye başladı. Giulia, sakatlanma sonrası sonunda ilk maçına çıkabilecekti. Çok heyecanlıydı. Bu mutlu haberi ilk olarak birlikte iyileştiği dostu ve takım arkadaşıyla paylaştı.