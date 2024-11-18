Rebel Girls İş Birliğiyle
Barbara Bonansea
Barbara Bonansea'nın hayalini nasıl gerçeğe dönüştürdüğünü öğren. Cristiano Ronaldo'nun karakteristik serbest vuruşlarını çalışan oyuncu, şimdi bu vuruşları İtalya'nın en üst liginde sergiliyor.
Barbara Bonansea. Hücum ve orta saha oyuncusu, İtalyan. Doğum tarihi: 13 Haziran 1991.
Bir zamanlar, yerinde duramayan küçük bir kız çocuğu varmış. Beş yaşından beri durmaksızın hareket eden Barbara voleybol da oynamış, dans dersleri de almış.
Ama futbol her zaman onun favorisiydi. Barbara, erkek kardeşiyle sık sık evlerinin avlusunda oynardı. İki kardeş birbirlerinin etrafında daireler çizer, top sürer ve topu binanın duvarlarından sektirirdi. Barbara futbol oynamadığı zamanlarda ise televizyondan Cristiano Ronaldo'nun maçlarını izlerdi.
Ronaldo'nun tekniklerini, özellikle de rakiplerini şaşkına çeviren serbest vuruşunu çalışırdı. Bu vuruş, topun havada çok hızlı ve tahmin edilemez bir şekilde uçmasını sağlıyordu.
"Genç kızlara örnek olmak istiyorum. Çünkü onların gözlerinde kendimi görüyorum. Her birinin hayalleri ve hedefleri var."
Barbara, erkek kardeşiyle birlikte yerel futbol kulüplerinin maçlarını izlerdi. Ama kardeşinin aksine o hiçbir takımda yer almıyordu. Yalnızca eğlenmek için oynuyordu. Genelde yedek kulübesinde oturur, erkek kardeşinin ve takım arkadaşlarının pas verme ve gol atma antrenmanlarını izlerdi. Onları izlemekten keyif alıyordu ama içten içe aralarına katılmak istiyordu.
Sonra bir gün takımın koçu, Barbara'nın yanına geldi ve "Bizimle oynar mısın?" diye sordu.
Bu cümleyi duyan Barbara'nın kalbi pır pır etti. Hemen yerinden zıpladı ve sahaya koştu.
Zamanla hızlı bir orta saha oyuncusu oldu. Önemli asistler yapıyor, uzun mesafeden harika goller atıyordu. Hızlı hareketleriyle rakiplerini şaşırtıyor ve fark ettirmeden topu onlardan çalıp ilerliyordu. Üstelik her zaman hayranlık duyduğu serbest vuruşta da ustalaşmayı başardı.
Barbara futbola erkekleri izleyerek başlamış olabilir. Ama şu anda Juventus Stadyumu'nda ona hayranlık duyan binlerce taraftarı coşturuyor.
Kız çocuklara,
Sevdiğiniz şeyi yapın. İlişkilere önem verin, bunlar gelişmenize yardımcı olacak. İnsanlar sizi vazgeçirmeye çalışsa da korkmadan tutkunuzun peşinden gidin. Güçlü olun ve kendinize inanın. Spor özgürlüktür.
-Barbara Bonansea