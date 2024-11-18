Bir zamanlar, yerinde duramayan küçük bir kız çocuğu varmış. Beş yaşından beri durmaksızın hareket eden Barbara voleybol da oynamış, dans dersleri de almış.

Ama futbol her zaman onun favorisiydi. Barbara, erkek kardeşiyle sık sık evlerinin avlusunda oynardı. İki kardeş birbirlerinin etrafında daireler çizer, top sürer ve topu binanın duvarlarından sektirirdi. Barbara futbol oynamadığı zamanlarda ise televizyondan Cristiano Ronaldo'nun maçlarını izlerdi.

Ronaldo'nun tekniklerini, özellikle de rakiplerini şaşkına çeviren serbest vuruşunu çalışırdı. Bu vuruş, topun havada çok hızlı ve tahmin edilemez bir şekilde uçmasını sağlıyordu.

"Genç kızlara örnek olmak istiyorum. Çünkü onların gözlerinde kendimi görüyorum. Her birinin hayalleri ve hedefleri var."