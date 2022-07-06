Futbol Hikayeleri: Marie-Antoinette Katoto

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Marie-Antoinette Katoto
Paris'in kalbinde doğan Marie-Antoinette Katoto, futbol için yaratıldı. Rakiplerine geçit vermeyen bir defans oyuncusu olan Marie'nin nasıl PSG ve Fransa'nın gol makinesine dönüştüğünü öğren.
Marie-Antoinette Katoto. Forvet, Fransız. Doğum Tarihi: 1 Kasım 1998.
Marie-Antoinette, ikonik Yves-du-Manoir Stadyumu'nun hemen yanındaki bir Paris banliyösünde büyüdü. Dünyanın en iyi futbolcuları da bu stadyumun canlı yeşil çimlerinde koşmuş, zıplamış, top sürmüş ve gol atmıştı. Marie-Antoinette, bir gün burada oynayacağına yemin etti. Oynayacağı pozisyonu da belirlemişti: Forvet oyuncusu olacaktı.
Yedi yaşındayken mahallesindeki bir futbol akademisine katıldı ve kısa sürede en iyi öğrenci haline geldi. Defans oyuncusu olarak başladı. Görevi, takımının kalesini korumaktı. Marie-Antoinette, bir jaguar kadar hızlı ve çevik olmanın yanı sıra rakiplerinin sıradaki hareketini kolaylıkla tahmin edebiliyordu. Ama asıl isteği, forvet olarak oynayıp takımına sayı kazandırmaktı.
"Kendimi ne çok kısıtlıyor, ne de hedeflere bağlı yaşıyorum. Her zaman mümkün olduğunca ileriye gitmeye çalışıyorum."
Paris Saint-Germain FC, 16 yaşındayken Marie-Antoinette'i takımına dahil etmek istedi. Başta ülkenin en iyi oyuncularıyla oynayacağı için çekinmişti. Ama kısa sürede yıldız bir forvet oyuncusu olarak kendini gösterme şansı yakaladı.
Mayıs 2015'te Paris Saint-Germain, zorlu bir rakiple karşı karşıyaydı. Maçın çok önemli bir anında Marie-Antoinette'in takım arkadaşlarından biri, hızlı bir vuruş yaparak gol atmaya çalıştı ama kaleci topu engelleyerek havaya gönderdi.
Stadyumdaki herkes nefesini tutuyor, neler olacağını heyecanla bekliyordu. Marie-Antoinette'in kendinden hiç şüphesi yoktu. Örgülü uzun saçlarını savurarak öne atıldı ve topu diğer takımın kalesine geri gönderdi.
GOL! Top kaleciyi geçerek yumuşak bir şekilde fileye vurdu.
Bu, atacağı birçok golün ilki oldu. Marie-Antoinette, şu anda Paris Saint-Germain'in en skorer oyuncusu. Üstelik daha yeni başlıyor.