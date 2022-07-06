Futbol Hikayeleri: Marie-Antoinette Katoto

Marie-Antoinette, ikonik Yves-du-Manoir Stadyumu'nun hemen yanındaki bir Paris banliyösünde büyüdü. Dünyanın en iyi futbolcuları da bu stadyumun canlı yeşil çimlerinde koşmuş, zıplamış, top sürmüş ve gol atmıştı. Marie-Antoinette, bir gün burada oynayacağına yemin etti. Oynayacağı pozisyonu da belirlemişti: Forvet oyuncusu olacaktı.

Yedi yaşındayken mahallesindeki bir futbol akademisine katıldı ve kısa sürede en iyi öğrenci haline geldi. Defans oyuncusu olarak başladı. Görevi, takımının kalesini korumaktı. Marie-Antoinette, bir jaguar kadar hızlı ve çevik olmanın yanı sıra rakiplerinin sıradaki hareketini kolaylıkla tahmin edebiliyordu. Ama asıl isteği, forvet olarak oynayıp takımına sayı kazandırmaktı.

"Kendimi ne çok kısıtlıyor, ne de hedeflere bağlı yaşıyorum. Her zaman mümkün olduğunca ileriye gitmeye çalışıyorum."