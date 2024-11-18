Futbol Hikayeleri: Fran Kirby

Fran, futbol antrenmanına gideceği ilk gün bunu yapmayı reddetti. Fran'i okulunda futbol oynarken gören bir koç, onu takımıyla antrenman yapmaya davet etti. Ama takımdaki çocukların hepsi, henüz yedi yaşında olan Fran'den büyüktü ve bu durum, Fran'in gözünü korkuttu.

Fran'in annesi sabırlıydı. Fran'in biraz cesaretlendirmeye ihtiyacı olduğunu biliyordu. Onu antrenmanı denemeye ikna etti ve Fran, ilk antrenmandan sonra takıma bağlandı.

"Attığım her golü, çocukken parkta yaptığım gibi kutluyorum."