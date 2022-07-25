Futbol Hikayeleri: Alexia Putellas

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Alexia Putellas
İspanyol oyun kurucu Alexia Putellas'ın sokak arasında top koşturmaktan dünyanın en iyi futbolcusu ödülünün sahibi olmasına giden yolu keşfet.
Alexia Putellas. İspanyol Orta Saha Oyuncusu. Doğum Tarihi: 4 Şubat 1994
Alexia Putellas. İspanyol Orta Saha Oyuncusu. Doğum Tarihi: 4 Şubat 1994
Alexia için futbol bir aile geleneği. Stadyuma gidemediklerinde, Barselona'daki mahallelerindeki bir restoranda ailece toplanıp büyük maçları televizyondan izliyorlardı.
Alexia, onlara ilk kez katıldığı gün kalabalığın arasından boynunu uzatıp büyük ekranı görmeye çalışıyordu. Onun bu çabasını gören babası, Alexia'yı kucaklayıp ekranı daha iyi görebilmesi için bilardo masasının üstüne bıraktı. Alexia oyuncuların saha boyunca koşmasını, topu kovalamasını ve rakip kaleye sürmesini büyük bir dikkatle izliyordu. Barcelona gol attığında herkes sevinç çığlıkları atıyordu. O zamanlar Alexia oyunun ne kurallarını, ne de stratejisini biliyordu. Bildiği tek şey futbolun hızlı ve eğlenceli bir şey olduğuydu.
"Futbol herkesindir"
Alexia her fırsatta futbol oynuyordu. Ailesi ne zaman kahve içmek için evlerinin yakınındaki meydana gitse, Alexia sokakta futbol oynuyor ve ailesini gördüğünde yanlarına koşup kıpkırmızı bir yüzle ve ter içinde su istiyordu. Bir süre sonra ailesi Alexia'yı bir spor kulübüne kaydettirme zamanının geldiğini anladı.
Alexia kulüpteki en küçük oyuncuydu. Kendisinden beş yaş büyük çocuklarla oynuyordu. Bazen topa diğer çocuklar kadar sert vuramadığı için sinirlense de bu durum onu elinden geldiğince sıkı çalışmaktan alıkoymadı.
Alexia'nın sıkı çalışması karşılığını verdi ve küçük bir kız çocuğuyken hayalini kurduğu gibi Barça'ya katıldı.
Bununla da kalmayıp 2021 yılında UEFA Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü, Ballon d’Or Féminin ve FIFA En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini aynı yıl içinde kazanan ilk oyuncu oldu.
Alexia gol attığında, ona futbolculuk kariyerinin ilk adımı olacak desteği veren ve artık hayatta olmayan babası için iki parmağını havaya kaldırıyor.
Sevgili Sporcular,
Sporda herkesin birbirine saygı gösterdiği, kimseyi yargılamadığı ve aşağılamadığı bir dünya hayal ediyorum. Bu dünyayı gerçeğe dönüştürmek için de size büyük bir sorumluluk düşüyor.
Bunun için tutkularınızın peşinden gitmelisiniz. Çocukluk yıllarımda kız çocuklarının profesyonel futbolcu olma hayali yoktu ama ben yine de futbolcu oldum çünkü futbol oynamayı seviyordum.
Dünyanın en sevdiğiniz şeyi yapmanıza ve bunun değerlerinizle örtüşmesine ihtiyacı var. Çünkü sporda kazanabilir veya kaybedebilirsiniz ama çıkardığınız dersler her zaman sizinle olmaya devam eder.
Ve hepsinin ötesinde, yolculuğun tadını çıkarın.
Un abrazo,
-Alexia Putellas