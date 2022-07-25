Futbol Hikayeleri: Alexia Putellas

Sevgili Sporcular,

Sporda herkesin birbirine saygı gösterdiği, kimseyi yargılamadığı ve aşağılamadığı bir dünya hayal ediyorum. Bu dünyayı gerçeğe dönüştürmek için de size büyük bir sorumluluk düşüyor.



Bunun için tutkularınızın peşinden gitmelisiniz. Çocukluk yıllarımda kız çocuklarının profesyonel futbolcu olma hayali yoktu ama ben yine de futbolcu oldum çünkü futbol oynamayı seviyordum.



Dünyanın en sevdiğiniz şeyi yapmanıza ve bunun değerlerinizle örtüşmesine ihtiyacı var. Çünkü sporda kazanabilir veya kaybedebilirsiniz ama çıkardığınız dersler her zaman sizinle olmaya devam eder.



Ve hepsinin ötesinde, yolculuğun tadını çıkarın.



Un abrazo,

-Alexia Putellas