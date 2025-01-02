Rahat ve destekleyici bir spor sütyeninin antrenmanlarda ne kadar fark yarattığını göreceksin. Spor sütyenini nasıl seçeceğini bilirsen yaptığın antrenmana uygun stilde, doğru uyumu sunan modeli bulabilirsin.

Efor seviyesi ve tüketicinin tercih ettiği his dikkate alınarak farklı özelliklerle üretilen çok çeşitli spor sütyenleri var. Nike'ın da birkaç farklı spor sütyeni silüeti bulunuyor:

Nike Swoosh sütyen , kazanmaya odaklanmak isteyen sporcular için en uygun seçimdir. Vücudu maksimum düzeyde örterek her hareketi destekler.

, kazanmaya odaklanmak isteyen sporcular için en uygun seçimdir. Vücudu maksimum düzeyde örterek her hareketi destekler. Vücudu minimal şekilde örten bir sütyen arıyorsan Nike Indy silüetine bakabilirsin. Şık ve destekleyici bu silüet, özgürce esnemeni sağlar ve vücut hatlarını zarifçe ortaya çıkarır.

silüetine bakabilirsin. Şık ve destekleyici bu silüet, özgürce esnemeni sağlar ve vücut hatlarını zarifçe ortaya çıkarır. Önceliğin gün boyu rahatlık ise ultra yumuşak ve pürüzsüz yapıdaki Nike Alate stilini deneyebilirsin. Bu sütyen, vücudu ikinci bir ten gibi sarar.

Doğru spor sütyeni üzerine tam oturur ama hareketlerini kısıtlamaz. Doğru uyumu sunmuyorsa vücuduna sürterek tahrişe neden olabilir, göğüslerini sabit tutamayabilir veya göğüs kafesinde sıkma yapabilir.

Spor sütyeni seçmeyle ilgili ipuçları için bu rehberi kullan.