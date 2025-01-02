Doğru Spor Sütyenini Seçme
Satın Alma Rehberi
Nike spor sütyenleri, sporcuların farklı ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir yelpazede sunulur. En popüler stillere göz at.
Rahat ve destekleyici bir spor sütyeninin antrenmanlarda ne kadar fark yarattığını göreceksin. Spor sütyenini nasıl seçeceğini bilirsen yaptığın antrenmana uygun stilde, doğru uyumu sunan modeli bulabilirsin.
Efor seviyesi ve tüketicinin tercih ettiği his dikkate alınarak farklı özelliklerle üretilen çok çeşitli spor sütyenleri var. Nike'ın da birkaç farklı spor sütyeni silüeti bulunuyor:
- Nike Swoosh sütyen, kazanmaya odaklanmak isteyen sporcular için en uygun seçimdir. Vücudu maksimum düzeyde örterek her hareketi destekler.
- Vücudu minimal şekilde örten bir sütyen arıyorsan Nike Indy silüetine bakabilirsin. Şık ve destekleyici bu silüet, özgürce esnemeni sağlar ve vücut hatlarını zarifçe ortaya çıkarır.
- Önceliğin gün boyu rahatlık ise ultra yumuşak ve pürüzsüz yapıdaki Nike Alate stilini deneyebilirsin. Bu sütyen, vücudu ikinci bir ten gibi sarar.
Doğru spor sütyeni üzerine tam oturur ama hareketlerini kısıtlamaz. Doğru uyumu sunmuyorsa vücuduna sürterek tahrişe neden olabilir, göğüslerini sabit tutamayabilir veya göğüs kafesinde sıkma yapabilir.
Spor sütyeni seçmeyle ilgili ipuçları için bu rehberi kullan.
Aktiviteyi ve Etkisini Göz Önünde Bulundur
Nike Swoosh, Indy ve Alate sütyenlerin üç destek seviyesi mevcuttur. İhtiyaçların yaptığın antrenmana göre değişebilir. Doğru destek seviyesine karar verirken aşağıdaki bilgilerden yararlan.
Yüksek destekli spor sütyenleri
Koşu ve zıplama gibi yüksek etkili egzersizlerde daha fazla efor isteyen hareketler yaparsın. Bu egzersizlerde, göğüslerini sıkıca sarıp destekleyerek hareketlerini en aza indiren yüksek destekli bir spor sütyenine ihtiyaç duyarsın. Göğüs ağrısını ve dikkatini dağıtabilecek diğer faktörleri ortadan kaldıran bu sütyenler tenis, basketbol ve yüksek yoğunluklu interval antrenmanı gibi aktiviteler için idealdir.
Nike Dri-FIT yüksek destekli spor sütyenlerinde geniş askılar, güven veren arka kopçalar ve destekleyici kuplar kullanılır. Destek odaklı tasarımları sürtünmeyi önler ve batma yapmaz.
Göğüslerin büyükse düşük etkili egzersizlerde bile orta veya yüksek destekli bir spor sütyeni tercih etmeni öneririz. Ekstra destekleyici bu modeller, basınçlı yapıda olur ve vücudunu daha fazla örter. Böylece egzersiz sırasında rahatlık ve destek sunarlar.
Orta destekli spor sütyenleri
Bisiklet, boks ve kürek çekme gibi daha düşük etkili egzersizlerde orta destekli bir spor sütyeni kullanabilirsin. Bu tür egzersizlerde, yüksek destekli spor sütyenlerinin sunduğu kadar olmasa da yine çok yönlü desteğe ve basınçlı yapıya ihtiyaç duyarsın.
Yumuşak, pürüzsüz kumaştan üretilen Nike Dri-FIT orta destekli spor sütyenleri, göğüslerini yeterince destekleyerek sabit tutar. Bu tür sütyenler kup bedeni daha küçük olan kadınlar için idealdir. Ama göğüsleri daha büyük olanlar da ekstra destek için düşük etkili egzersizlerde bu destek seviyesini tercih edebilir.
Hafif destekli spor sütyenleri
Pilates, yoga ve ağırlık kaldırma gibi düşük etkili egzersizlerde daha az hareket ederiz ve vücudumuza doğrudan uyguladığımız kuvvet daha az olur. Bu nedenle, bu egzersizlerde hafif destekli bir spor sütyeni giyebilirsin.
Hafif ve rahat yapıdaki Nike Dri-FIT hafif destekli spor sütyenlerini antrenman yapmadığın zamanlarda da günlük olarak giyebilirsin. Bu sütyenlerin nefes alabilen, yumuşak kumaşları esneyerek seninle birlikte hareket eder.
Doğru Sütyen Bedenini Bul
Spor sütyeninde doğru uyum, rahatlık için çok önemlidir. Sütyen bedenini nasıl ölçeceğin hakkında daha fazla bilgi edin.